时光网讯 动作片强调的，是用肢体动作与场景设计，给予观众最直接的感官刺激。





自然的，动作电影凭借天生的感染力，始终是电影工业中最重要，影迷中最偏爱的电影类型之一。





《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如指掌的50位导演、动作指导、影评人等专业人士，评选出了有史以来最伟大的101部动作电影。





在入围的影片中，不乏好莱坞工业体制下最具代表性的西部动作片、警匪动作片，同时也有大量香港枪战片、武侠片入选，丰富了这份榜单视野和说服力。





只要是榜单就不会缺乏争议。因为文化传播、交流、审美等各种原因，胡金铨、张彻等香港动作电影大师的作品未能入选，而日本剑戟片中的不少经典作品也缺席了该榜单，这也多少有些令人遗憾。