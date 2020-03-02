时光网讯 动作片强调的，是用肢体动作与场景设计，给予观众最直接的感官刺激。
自然的，动作电影凭借天生的感染力，始终是电影工业中最重要，影迷中最偏爱的电影类型之一。
《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如指掌的50位导演、动作指导、影评人等专业人士，评选出了有史以来最伟大的101部动作电影。
在入围的影片中，不乏好莱坞工业体制下最具代表性的西部动作片、警匪动作片，同时也有大量香港枪战片、武侠片入选，丰富了这份榜单视野和说服力。
只要是榜单就不会缺乏争议。因为文化传播、交流、审美等各种原因，胡金铨、张彻等香港动作电影大师的作品未能入选，而日本剑戟片中的不少经典作品也缺席了该榜单，这也多少有些令人遗憾。
这些经典动作片你看过多少部？你觉得最经典的作品有哪些？留言告诉我们。
TOP101动作片中的TOP10：
10.《虎胆龙威》（1988）
导演：约翰·麦克蒂尔南
主演：布鲁斯·威利斯、艾伦·瑞克曼
拳拳到肉的动作戏，正邪双方的搏命较量，《虎胆龙威》里没有一样元素是新鲜的，却以扎实的剧情和跌宕的节奏成为有史以来最受欢迎的动作系列电影。
9.《夺宝奇兵》（1981）
导演：斯蒂文·斯皮尔伯格
主演：哈里森·福特
印第安纳·琼斯传奇冒险的开始。
8.《终结者2：审判日》（1991）
导演：詹姆斯·卡梅隆 主演：阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿、爱德华·福隆
续集超越原作很难，但《终结者2》做到了。卡梅隆冒险的让第一部的反派在第二部中以正面角色出场，并以电脑特效塑造了影史上最穷追不舍的反派。
7.《辣手神探》（1992）
导演：吴宇森 主演：周润发、梁朝伟
毫无节制的枪战戏，它的纯粹和过火，是香港电影最癫狂的一面。
6.《疯狂的麦克斯2》（1981）
导演：乔治·米勒
主演：梅尔·吉布森
《疯狂的麦克斯》系列因为这部续作而更加伟大，第一部中的世界观在这部中更加明确，麦克斯表面冷酷，内在恪守人性底线的形象也得以展开。
5.《龙争虎斗》（1973）
导演：罗伯特·高洛斯
主演：李小龙、石坚
本片是李小龙个人魅力的体现，无论是张狂的动作设计还是形象展示，都确立了他独特的个人标签。
4.《警察故事》（1985）
导演：成龙 主演：成龙、林青霞、张曼玉
有史以来最出色的动作电影之一，所有的剧情安排都服务于成龙不搏命的动作表演，情感戏也让陈家驹的形象有血有肉。
3.《日落黄沙》（1969）
导演：萨姆·佩金帕
主演：威廉·霍尔登、欧内斯特·博格宁
诸多后来现代动作片的根基都源自《日落黄沙》，萨姆·佩金帕在电影技巧层面令影片与其他西部电影区别开来，耳目一新。
2.《七武士》（1954）
导演：黑泽明
主演：三船敏郎、志村乔
《七武士》重新定义了现代动作电影，无论它的叙事、运镜、主题还是人物塑造。
1.《异形2》（1986）
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：西格妮·韦弗
《异形2》是好莱坞动作大片对娱乐性的极致追求！！
作者：Time Out 编辑：羊羊