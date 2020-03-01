时光网讯
当地时间周六，第70届柏林电影节落下帷幕，最佳影片金熊奖颁给了伊朗导演穆哈默德·拉素罗夫
执导的《无邪》
。影片以四个故事聚焦伊朗的死刑，探讨专制和自由。
领奖台上，制片人Farzad Pak透露：导演穆罕默德·拉索罗夫被禁止离开伊朗，无法亲自领取金熊奖，“感谢为该片遭受生命威胁的我们的演员和剧组成员们。”导演的女儿、同时也是该片演员的Baran Rasoulof代父亲领奖。
据悉，拉素罗夫因拍摄影片《谎言》
（2017年戛纳电影节一种关注单元最佳电影），2017年被伊朗政府终生禁止再做电影，也没收护照，不得离开伊朗，并在2019年被判1年监禁。
华语电影方面，蔡明亮
导演的《日子》
获得LGBT泰迪熊奖评审团奖，这也是主演李康生第13次入围欧洲三大电影节，成为入围欧洲三大电影节次数最多的华人演员。
第70届柏林电影节获奖名单：
最佳编剧/银熊奖：D'Innocenzo兄弟《烂故事》
最佳长片处女作：《Los conductos》，导演Camilo Restrepo
短片金熊奖：《T》，导演Keisha Rae Witherspoon
短片银熊奖：《Filipiñana》，导演Rafael Manuel
奥迪短片奖：《Genius Loci》，导演Adrien Mérigeau
编辑：飒飒