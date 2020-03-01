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第70届柏林电影节落幕 伊朗导演折桂

洪常秀获最佳导演 95后女星摘最佳女演员

2020-03-01 09:31:58 来源：Mtime时光网

最佳影片金熊奖获奖导演穆哈默德·拉素罗夫因遭伊朗政府的限制，无法出境，无法到场领奖。
　　时光网讯 当地时间周六，第70届柏林电影节落下帷幕，最佳影片金熊奖颁给了伊朗导演穆哈默德·拉素罗夫执导的《无邪》。影片以四个故事聚焦伊朗的死刑，探讨专制和自由。



　　领奖台上，制片人Farzad Pak透露：导演穆罕默德·拉索罗夫被禁止离开伊朗，无法亲自领取金熊奖，“感谢为该片遭受生命威胁的我们的演员和剧组成员们。”导演的女儿、同时也是该片演员的Baran Rasoulof代父亲领奖。

　　据悉，拉素罗夫因拍摄影片《谎言》（2017年戛纳电影节一种关注单元最佳电影），2017年被伊朗政府终生禁止再做电影，也没收护照，不得离开伊朗，并在2019年被判1年监禁。



　　韩国导演洪常秀凭借《逃走的女人》获得最佳导演银熊奖，这是洪常秀首次在欧洲三大电影节主竞赛单元获奖；他此前曾三度入围柏林电影节。《逃走的女人》依旧由洪尚秀的缪斯金敏喜主演。



　　95年出生的葆拉·贝尔《温蒂妮》摘得最佳女演员奖。葆拉·贝尔年纪轻轻但合作过的大导演不少，曾出演奥斯卡最佳外语片提名《无主之作》、欧容执导的《弗兰兹》等片。



　　埃里奥·杰曼诺凭借新作《我想藏起来》斩获最佳男主角。这是继2010年戛纳电影节凭《我们的生活》获最佳男主角后，他拿下的第二座“三大”影帝奖杯。



　　潘礼德执导的《辐射》获得最佳纪录片奖。潘礼德出生于柬埔寨，后随家人以政治难民身份逃亡欧洲，考取巴黎高等电影学院，成长为享誉世界的纪录片导演。他此前的作品包括《S21－红色高棉杀人机器》《残缺影像》等。

　　华语电影方面，蔡明亮导演的《日子》获得LGBT泰迪熊奖评审团奖，这也是主演李康生第13次入围欧洲三大电影节，成为入围欧洲三大电影节次数最多的华人演员。

　　宋方导演的《平静》获论坛单元艺术电影院联盟CICAE奖。贾樟柯的导演处女作《小武》则在本届柏林电影节上举行了4K修复版全球首映。

第70届柏林电影节获奖名单：

最佳影片/金熊奖：《无邪》，导演穆哈默德·拉素罗夫
最佳导演/银熊奖：洪常秀《逃走的女人》
最佳女演员/银熊奖：葆拉·贝尔《温蒂妮》
最佳男演员/银熊奖：埃里奥·杰曼诺《我想藏起来》
最佳编剧/银熊奖：D'Innocenzo兄弟《烂故事》
杰出艺术贡献/银熊奖，服装或布景设计：Jürgen Jürges，《列夫·朗道：娜塔莎》
最佳纪录片：《辐射》，导演潘礼德
最佳长片处女作：《Los conductos》，导演Camilo Restrepo
短片金熊奖：《T》，导演Keisha Rae Witherspoon
短片银熊奖：《Filipiñana》，导演Rafael Manuel
奥迪短片奖：《Genius Loci》，导演Adrien Mérigeau 

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 柏林电影节 欧洲三大 闭幕 获奖名单 颁奖典礼
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