









领奖台上，制片人Farzad Pak透露：导演穆罕默德·拉索罗夫被禁止离开伊朗，无法亲自领取金熊奖，“感谢为该片遭受生命威胁的我们的演员和剧组成员们。”导演的女儿、同时也是该片演员的Baran Rasoulof代父亲领奖。























































