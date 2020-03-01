时光网专访尼古拉斯·霍尔特，谈及错失新版《蝙蝠侠》的感受。







时光网洛杉矶讯 在互联网出现之前，电影公司的选角相对具有保密性。即使有专门致力于报道娱乐产业和无数交易的好莱坞“行业”出版物，关于选角的故事也还是会在演员最终敲定之后才被报道出来。





同样的，关于多个演员竞争重要角色的消息，通常只会在电影上映之后才会被披露；或者另外的情况是，即使在上映前被传了出来，也不会被广泛传播开。





而现如今，选角传闻已经有了自己的独家产业链，成为娱乐新闻的一个分支，更有一些消息可靠的记者，专门去挖掘各类演员竞争电影大片主角的事件作为独家新闻。











最终罗伯特·帕丁森获得了角色













经过严格管控的试镜，包括几次试装，最后帕丁森获得了该角色。而霍尔特的失望是可以理解的，拒绝也在某种程度上要求他停下来，喘口气，然后再重新振奋精神。







正在拍摄中的《蝙蝠侠》片场照





“是的，这是一个反思的时刻，当然还有些挫败，” 最近在洛杉矶，这位30岁的英国演员在与时光网的对谈中这样表示。“接着你就会想说‘嗯，好吧。’然后你会想着事情并不总是尽如人意的，所以就是那种状态下对自己说‘好吧，总有不同的结果在前面等待着。’在这个游戏中，你必须习惯被拒绝，而我也的确是。”





“然而，我也足够幸运，能够在各种不同类型的电影、电视等等形式中，塑造一系列不同的角色并且从中获得了很大的乐趣，” 霍尔特继续说道。













年初，尼古拉斯·霍尔特宣布加盟《碟中谍7》《碟中谍8》，饰演大反派。未来可期！