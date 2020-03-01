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惜败罗伯特帕丁森，他差点是"蝙蝠侠"

独家采访尼古拉斯霍尔特：当然有些挫败

2020-03-01 17:14:06 来源：Mtime时光网

时光网专访尼古拉斯·霍尔特，谈及错失新版《蝙蝠侠》的感受。


　　时光网洛杉矶讯 在互联网出现之前，电影公司的选角相对具有保密性。即使有专门致力于报道娱乐产业和无数交易的好莱坞“行业”出版物，关于选角的故事也还是会在演员最终敲定之后才被报道出来。

　　同样的，关于多个演员竞争重要角色的消息，通常只会在电影上映之后才会被披露；或者另外的情况是，即使在上映前被传了出来，也不会被广泛传播开。

　　而现如今，选角传闻已经有了自己的独家产业链，成为娱乐新闻的一个分支，更有一些消息可靠的记者，专门去挖掘各类演员竞争电影大片主角的事件作为独家新闻。



最终罗伯特·帕丁森获得了角色

　　去年夏天，尼古拉斯·霍尔特就发现自己成了类似事件的中心人物。有消息称他和罗伯特·帕丁森曾在阵亡将士纪念日的前一周飞往洛杉矶，参与编剧兼导演马特·里夫斯以及华纳兄弟高管带来的《蝙蝠侠》角色的试镜。

　　这部新作将带来这位超级英雄的更迭回归，与角色之前在漫威电影宇宙中的演绎完全不同，本·阿弗莱克也将被替换掉。

　　经过严格管控的试镜，包括几次试装，最后帕丁森获得了该角色。而霍尔特的失望是可以理解的，拒绝也在某种程度上要求他停下来，喘口气，然后再重新振奋精神。


正在拍摄中的《蝙蝠侠》片场照

　　“是的，这是一个反思的时刻，当然还有些挫败，” 最近在洛杉矶，这位30岁的英国演员在与时光网的对谈中这样表示。“接着你就会想说‘嗯，好吧。’然后你会想着事情并不总是尽如人意的，所以就是那种状态下对自己说‘好吧，总有不同的结果在前面等待着。’在这个游戏中，你必须习惯被拒绝，而我也的确是。”

　　“然而，我也足够幸运，能够在各种不同类型的电影、电视等等形式中，塑造一系列不同的角色并且从中获得了很大的乐趣，” 霍尔特继续说道。

　　“因此我能够意识到并不总是能够天随人愿的，你必须能从（一个角色甚至是更大的角逐中）中抽离出来说，‘如果我能得到那个角色，那对整体的项目是正确的选择吗？’因为通常情况下如果你要参与一个项目（比如《蝙蝠侠》），你真的会在意它并且认同它。但是你必须能够跳出来，以一种方式去反观它，去思考‘好吧，实际上他们为那部电影做了最好的选择，在未来一定会有不一样的东西适合我。’”

　　《蝙蝠侠》并不会重述亿万富翁布鲁斯·韦恩的原版故事，也不会追述他的晚年生活，而是聚焦于这位披风战士打击犯罪的黄金时期。目前该片正在拍摄中，预计将于20121年6月25日在院线上映。

　　年初，尼古拉斯·霍尔特宣布加盟《碟中谍7》《碟中谍8》，饰演大反派。未来可期！

作者：Brent Simon   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蝙蝠侠 选角 卡司 尼子 BrentSimon
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