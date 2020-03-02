过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01.《黑寡妇》发布北美上映两个月倒计时预告















《黑寡妇》这部电影在漫威电影宇宙中非常特殊，因为黑寡妇这个角色在《复仇者联盟4》中已经领了便当，漫威之前也从未给出场这么久的角色再出独立电影，但黑寡妇就是凭借高涨的人气逆袭了。随着粉丝们日益渴望的呼声，《黑寡妇》独立电影终于面世了。





02.小成本惊悚片《隐身人》首映票房大爆















《隐身人》中，女主角Cecilia从一段饱受虐待的关系中逃脱，前任是个有钱又聪明的科学家。前任自杀后给Cecilia留了一大笔遗产，然而Cecilia怀疑他的死根本就是一场骗局——前夫变成了别人都看不到的隐形人，继续折磨她。





03.新版《玉面情魔》再曝片场照













《玉面情魔》讲述一位怀抱野心的行骗高手，他与一个精神科医生坠入情网，最后却反被女医生玩弄于股掌之中的故事。影片主演还包括凯特·布兰切特。





04.柏林主竞赛片《列夫·朗道：娜塔莎》















该片是一个试图再现前苏联社会的作品。400名主角，近万名配角被限制在一个封闭空间内，按照前苏联的规则生活。不少媒体质疑该片存在对非专业演员的暴力和酒后性行为。





05.皮克斯动画《1/2的魔法》曝官方艺术海报















影片由汤姆·赫兰德、克里斯·帕拉特等配音，讲述一对精灵兄弟为了再见思念的父亲，而带着召唤出的父亲“下半身”踏上一段魔法征程。











01.湖南推出补贴影院政策











日前，湖南省电影局发布《应对新冠肺炎疫情影响促进电影业平稳健康发展的措施》，帮助受疫情影响的影院行业走出困境。





具体来说，湖南省将推出对省内影院按照银幕数量，结合2019年同期上缴电影事业专项资金额度、观影人数和国产影片的放映场次等因素给予补贴；延缓征缴和减免电影事业专项资金；对2020年票房收入排名前列的影院进行奖励等政策。





02.《我在中国做电影》曝第二集预告













