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时光早报：《黑寡妇》上映两个月倒计时

惊悚片《隐身人》票房大爆 柏林主竞赛片引争议

2020-03-02 08:02:48 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《黑寡妇》发布北美上映两个月倒计时预告



2个月倒计时预告

      斯嘉丽·约翰逊主演的超级英雄电影《黑寡妇》将于5月1日北美上映，昨日该片发布北美上映两个月倒计时预告。

      《黑寡妇》这部电影在漫威电影宇宙中非常特殊，因为黑寡妇这个角色在《复仇者联盟4》中已经领了便当，漫威之前也从未给出场这么久的角色再出独立电影，但黑寡妇就是凭借高涨的人气逆袭了。随着粉丝们日益渴望的呼声，《黑寡妇》独立电影终于面世了。

02.小成本惊悚片《隐身人》首映票房大爆



      成本仅700万美元的《隐身人》北美首周末票房高达2900万美元，海外首周票房2020万美元，全球首周票房达到4920万美元。

      《隐身人》中，女主角Cecilia从一段饱受虐待的关系中逃脱，前任是个有钱又聪明的科学家。前任自杀后给Cecilia留了一大笔遗产，然而Cecilia怀疑他的死根本就是一场骗局——前夫变成了别人都看不到的隐形人，继续折磨她。

03.新版《玉面情魔》再曝片场照




      日前，电影《玉面情魔》曝光全新片场照，主演鲁尼·玛拉、布莱德利·库珀，导演吉尔莫·德尔·托罗现身片场。
　
      《玉面情魔》讲述一位怀抱野心的行骗高手，他与一个精神科医生坠入情网，最后却反被女医生玩弄于股掌之中的故事。影片主演还包括凯特·布兰切特。

04.柏林主竞赛片《列夫·朗道：娜塔莎》



      今年的柏林电影节刚刚落下帷幕，主竞赛单元影片《列夫·朗道：娜塔莎》引发了不少质疑。

      该片是一个试图再现前苏联社会的作品。400名主角，近万名配角被限制在一个封闭空间内，按照前苏联的规则生活。不少媒体质疑该片存在对非专业演员的暴力和酒后性行为。

05.皮克斯动画《1/2的魔法》曝官方艺术海报



      皮克斯动画电影《1/2的魔法》将于3月6日在北美上映，日前影片曝光官方艺术海报。

      影片由汤姆·赫兰德、克里斯·帕拉特等配音，讲述一对精灵兄弟为了再见思念的父亲，而带着召唤出的父亲“下半身”踏上一段魔法征程。



01.湖南推出补贴影院政策



      日前，湖南省电影局发布《应对新冠肺炎疫情影响促进电影业平稳健康发展的措施》，帮助受疫情影响的影院行业走出困境。

      具体来说，湖南省将推出对省内影院按照银幕数量，结合2019年同期上缴电影事业专项资金额度、观影人数和国产影片的放映场次等因素给予补贴；延缓征缴和减免电影事业专项资金；对2020年票房收入排名前列的影院进行奖励等政策。

02.《我在中国做电影》曝第二集预告



      时光网出品的电影人物微纪实节目《我在中国做电影》第2集《赵楠：声音魔法师》预告来啦！

第2集赵楠预告

      第2集聚焦电影声音这一工种——国家一级录音师、奥斯卡评委会成员赵楠老师。获得金像奖后，为什么要在台上直言证明女孩子可以做好的录音师？为了做《影》不仅要买下全世界的雨声，还要会杀人？录音最孤独却最不被重视？录音师还要有“特异功能”？完整内容就在明天上午10:00播出的正片。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 黑寡妇 隐身人 柏林电影节
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