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"隐身人"北美首周票房夺冠并收回成本

今年首个恐怖片爆款 《刺猬索尼克》亚军

2020-03-02 09:24:52 来源：Mtime时光网

《隐身人》是今年北美首个恐怖片爆款。
      

《隐身人》预告片

时光网讯 本周末北美市场迎来首个恐怖片爆款，《隐身人》2900万美元超预期拿下票房冠军，收回700万美元制作成本。《刺猬索尼克》1600万美元居亚，《野性的呼唤》1320万排名第三，业界预计该片至少亏损5000万美元。

　　在《新咒怨》《深海异兽》《拧紧》《格蕾特和韩塞尔》《梦幻岛》《灵偶契约2》多个哑弹后，导演雷·沃纳尔的作品终于成功，并且续写了他“以小博大”的神话，他的上一部作品《升级》成本只有300万美元。

     《隐身人》在烂番茄好评率目前维持在90%，普通观众为主的Cinemascore评分B+（恐怖类型中算高分）。作为温子仁常年合作伙伴的雷·沃纳尔，经此一役后会在好莱坞受到更多关注。

      好玩的是，好莱坞上一个著名的“隐身人”题材电影是2000年的《透明人魔》，该片由保罗·范霍文导演，成本高达9500万美元，全球票房为1.9亿美元。



      北美之外，《隐身人》在47个市场拿到2020万美元票房，全球累计4920万。其中英国286万美元，法国219万美元、墨西哥180万美元，甚至韩国都有108万美元。影片在俄罗斯3月5日上映，日本档期为5月1日。

2020年第9周北美票房排行榜（预估数据）
（图片来源：TNABO北美票房榜吧）

    《刺猬索尼克》在公映17天后共收1.283亿美元，目前仅次于《古墓丽影：源起之战》的1.31亿排名游戏改编电影影史第二。超过《大侦探皮卡丘》1.44亿美元，登顶游戏改编电影北美影史冠军只是时间问题。

    
      派拉蒙发行的这部影片北美之外票房1.37亿美元，全球票房2.65亿美元。中国内地和日本两大市场还没有上映。

     《野性的呼唤》在公映10天后共收4500万美元，影片在北美之外拿到3340万美元票房，全球累计7930万美元。

      日本动画片《我的英雄学院：英雄崛起》以510万美元票房排名第四，影片周三开画的，因此累计票房来到810万。比《龙珠Z：复活的弗利萨》北美800万美元的总票房还高，但很难达到《龙珠超：布罗利》3070万美元的高度了。


      《绝地战警3》430万美元排名第五，北美累计票房来到1.97亿，全球票房4.06亿美元，表现超出预期。华纳兄弟的《猛禽小队》410完美排名第六，北美累计7800万美元，全球累计1.88亿美元。

       奥斯卡最佳影片《寄生虫》收获5155万美元票房，成为影史第四部过5000万美元的外语电影。影片最终超过《英雄》5370万美元问题不大，但挑战《美丽人生》5720万还需观察本周的表现。
其他老片票房情况

　　盖·里奇导演的《绅士》上周末全球票房突破1亿美元，其中北美票房3520万，北美之外6670万。

　　《多力特的奇幻冒险》北美之外票房来到1.41亿美元，全球票房2.17亿美元。

　　《1917》全球累计票房3.62亿美元，《梦幻岛》全球累计4050万美元，《小妇人》全球累计2.03亿美元，《理查德·朱维尔的哀歌》全球累计4210万美元，《爱玛》全球累计4840万美元，《正义的慈悲》全球累计4840万美元。
本周新片简介：

《1/2魔法》（Onward） 


导演： 丹·斯坎隆 （《怪兽大学》
主演： 克里斯·帕拉特、汤姆·赫兰德  
类型： 动画片                                                      
发行： 迪士尼（4000家左右影院）
概述：影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。

《回归之路》（The Way Back） 


导演：加文·欧康诺（《会计刺客》
主演： 本·阿弗莱克
类型： 剧情/运动                                                
发行： 华纳兄弟（2600家左右影院）
概述：一个曾经的篮球明星在与酒瘾作斗争时失去了妻子与家庭，为了能够找回自我选择回到母校为一支高中篮球队做教练，同时也要继续防止自己再次被酒瘾控制。

   编辑：保有

关键词： 隐身人 北美周末票房 刺猬索尼克 野性的呼唤
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