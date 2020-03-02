北美之外，《隐身人》在47个市场拿到2020万美元票房，全球累计4920万。其中英国286万美元，法国219万美元、墨西哥180万美元，甚至韩国都有108万美元。影片在俄罗斯3月5日上映，日本档期为5月1日。

其他老片票房情况

本周新片简介：











主演： 克里斯·帕拉特、汤姆·赫兰德

类型： 动画片

发行： 迪士尼（4000家左右影院）

概述：影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。











主演： 本·阿弗莱克

类型： 剧情/运动

发行： 华纳兄弟（2600家左右影院）

概述：一个曾经的篮球明星在与酒瘾作斗争时失去了妻子与家庭，为了能够找回自我选择回到母校为一支高中篮球队做教练，同时也要继续防止自己再次被酒瘾控制。