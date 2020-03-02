时光网讯
本周末北美市场迎来首个恐怖片爆款，《隐身人》
2900万美元超预期拿下票房冠军，收回700万美元制作成本。《刺猬索尼克》
1600万美元居亚，《野性的呼唤》
1320万排名第三，业界预计该片至少亏损5000万美元。
在《新咒怨》
、《深海异兽》
、《拧紧》《格蕾特和韩塞尔》《梦幻岛》《灵偶契约2》
多个哑弹后，导演雷·沃纳尔
的作品终于成功，并且续写了他“以小博大”的神话，他的上一部作品《升级》
成本只有300万美元。
《隐身人》
在烂番茄好评率目前维持在90%，普通观众为主的Cinemascore评分B+（恐怖类型中算高分）。作为温子仁常年合作伙伴的雷·沃纳尔，经此一役后会在好莱坞受到更多关注。
好玩的是，好莱坞上一个著名的“隐身人”题材电影是2000年的《透明人魔》
，该片由保罗·范霍文导演，成本高达9500万美元，全球票房为1.9亿美元。
北美之外，《隐身人》在47个市场拿到2020万美元票房，全球累计4920万。其中英国286万美元，法国219万美元、墨西哥180万美元，甚至韩国都有108万美元。影片在俄罗斯3月5日上映，日本档期为5月1日。
2020年第9周北美票房排行榜（预估数据）
派拉蒙发行的这部影片北美之外票房1.37亿美元，全球票房2.65亿美元。中国内地和日本两大市场还没有上映。
《野性的呼唤》在公映10天后共收4500万美元，影片在北美之外拿到3340万美元票房，全球累计7930万美元。
《绝地战警3》430万美元排名第五，北美累计票房来到1.97亿，全球票房4.06亿美元，表现超出预期。华纳兄弟的《猛禽小队》410完美排名第六，北美累计7800万美元，全球累计1.88亿美元。
奥斯卡最佳影片《寄生虫》
收获5155万美元票房，成为影史第四部过5000万美元的外语电影。影片最终超过《英雄》5370万美元问题不大，但挑战《美丽人生》5720万还需观察本周的表现。
其他老片票房情况
盖·里奇导演的《绅士》
上周末全球票房突破1亿美元，其中北美票房3520万，北美之外6670万。
本周新片简介：
主演： 克里斯·帕拉特、汤姆·赫兰德
类型： 动画片
发行： 迪士尼（4000家左右影院）
概述：影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。
主演： 本·阿弗莱克
类型： 剧情/运动
发行： 华纳兄弟（2600家左右影院）
概述：一个曾经的篮球明星在与酒瘾作斗争时失去了妻子与家庭，为了能够找回自我选择回到母校为一支高中篮球队做教练，同时也要继续防止自己再次被酒瘾控制。