网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"风骚律师":我只对邪典气质的剧感兴趣

第五季开播 索尔古德曼有很多不同版本

2020-03-02 14:19:25 来源：Mtime时光网

时光网在《风骚律师》第五季开播之际，采访到了主演“律师”本人鲍勃·奥登科克，他认为如果没有《绝命毒师》带来的影响和信誉，《风骚律师》不可能达成现在的成就。

Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo

　　时光网特稿　《绝命毒师》获得巨大成功之后，编剧文斯·吉利甘与他的搭档皮特·古尔德又迎来了一个机会，讲述同样发生在由他们创造的这个丰富多彩、刺激非凡的世界里面另一个故事。比起直接创造一部衍生剧，他们选择踏踏实实做一部慢热的前传，围绕《绝命毒师》里的索尔·古德曼——老白的那个舌灿莲花、道德感模糊的律师展开。

　　吉利甘和古尔德并没有简单地把一个角色移到早期背景下，而是又颇具心思地设计了一个精彩的人物弧线，让这个角色从一开始以“吉米·麦吉尔”的身份出现，那时的他更加理想主义，运气很差，日子过得松松垮垮，什么都缺。《风骚律师》前几季围绕吉米展开，那时他还没把名字改成索尔·古德曼。


《风骚律师》

　　他有一个非常有才华但，却患有广场恐惧症（百度百科：为焦虑症的一种，特指在公共场合或者开阔地方停留的极端恐惧）的哥哥查克（迈克尔·麦基恩 饰），这部剧向我们展现了他与哥哥之间的复杂关系；以及他试图追随查克的脚步，进入实践法律领域，获得一些成就的过程——通常成功之后都伴随着打击，有些也是他咎由自取。

　　金·韦克斯勒（蕾亚·希霍恩 饰）是一个更加循规蹈矩、遵守原则的律师，与吉米有感情线，有时候会起到道德引导的作用。但吉米却发现自己越来越被那个危险的世界、那些危险的委托人所吸引，包括一些在《绝命毒师》中有重要戏份的角色，例如迈克·埃曼特劳特 （乔纳森·班克斯 饰），当然，还有“炸鸡叔”古斯·弗林（吉安卡洛·埃斯珀西多 饰）。

第五季正式预告

　　这部剧的第五季终于迎来了《绝命毒师》粉丝们早就盼望着的硬核剧情，吉米全然接受了扭曲疯狂的自我，将自己定位成了地下犯罪世界的“修理师”。

　　最近在洛杉矶，时光网记者有机会当面采访了鲍勃·奥登科克，跟他聊了聊即将开播的《风骚律师》第五季。他表达了对于《绝命毒师》及其衍生剧在世界范围内大受欢迎现象的看法，还提到了他的另一部电视剧《抹去重来》

　　Mtime：观众们已经做好迎来第五季的准备了，你自己对这个角色以及这部剧有怎样的感受呢？

　　鲍勃·奥登科克：我们是在去年拍完这一季的（第四季完成得更早），所以我很难记清楚剧情走到哪儿了。（大笑）但是没错，上一季吉米必须赚点钱，他设了这个骗局，呃，也不是骗局，真的，但他的确是通过电话完成这笔生意的。他真的只是想利用几通电话赚点快钱，对这部剧来说这种设计总是好的——当索尔需要赚快钱的时候，剧情总是很精彩。（大笑）

　　这一季里，他在那条路上走得有点远，而且用的方式很疯狂。我认为这个角色的确有所成长，有变化，有进步，这是文斯·吉利甘和皮特·古尔德喜欢的东西——跟他们在《绝命毒师》里给“老白”沃特·怀特写的戏差不多，只不过这两个人走的不是同一条路。

第五季海报

　　吉米，或者说现在的索尔，每一两季之后他就会成为一个新版的自己，我觉得这很令人兴奋。我想看已经展现出一点眉目的最终版的他，那时候他的名字变成了吉恩·塔科维奇。我很好奇那是个什么样的人，我们是否能多了解他一些。能饰演一个有这么多版本的角色，我感到很幸运。

　　Mtime：嗯，你提到了“吉恩·塔科维奇”——那么，要去饰演一个你已经非常熟悉、但却处在很不一样状态中的人物，感觉是怎样的？

　　鲍勃：嗯，吉恩的故事没讲多少对吧？在第一集里他只是看起来很颓废，觉得可能有人盯上他了。所以实话实说，我也不太清楚他处在什么样的状态里。他一直很安静，对吧？我觉得对于索尔·古德曼这样一个角色来说，保持沉默尤其难受。但作为吉恩，他必须这样做——他必须闭嘴，不与人交谈，不分享任何东西，真的，因为有些人可能会从中发现他是谁。

　　实际上，有一个人真的发现了他的真实身份，一个奥马哈的出租车司机。所以，如果你把索尔想成是吉米·麦吉尔发挥全部口才、精心算计、步步为营的样子，那吉恩就是闭紧嘴巴什么都不做的版本，这对他来说真的很难。

　　他垮了，他的生活就是不停劳动，每天早上起来做肉桂卷，经营这个小店，隐藏在众人之后。所以没错，我觉得他崩溃了，没法再振作起来，他身上还会发生什么样的事呢？他绝对不可能一直这样下去。我很喜欢探索这个角色的那一面，很有趣。

　　Mtime：你会如何解读《绝命毒师》和《风骚律师》这两部剧的“邪典地位”和后续影响——不仅是在美国，而是在全世界？


《绝命毒师》

　　鲍勃：嗯，我只对有邪典气质的剧感兴趣。（大笑）很显然，我真的是这样，我只喜欢特别强力、纯粹、稍微挑战观众底线、角度新颖的东西。但要说一句，这可能带来两种后果。我不知道你看没看过我的IMDb页面，上面有很多恶评。我演的大部分作品都会让人觉得，“嗯，这可能走向好的方向，也可能走向坏的方向。”

　　有时候结果很好，有时候不好，但你不能预知，你只能冒险。所以当有人问我，“你们创造这个那个项目的时候是怎么想的？”我会觉得很有意思，我会说，“哈，我们在祈求好运！”（大笑）因为有些时候被我们给予厚望的作品并没能成功！有时候一切都很好，有时候不是。

　　Mtime：但你觉得哪些东西是在全世界相通的？这两部剧里有些东西能触动到世界各地的人们。这一点到底是什么呢？你有好奇过这个问题吗？


《风骚律师》

　　鲍勃：有过，《风骚律师》获得的成功，以及世界各地有那么多人喜欢这部剧，都让我觉得很吃惊。我觉得这是一个很乖僻的角色，很乖僻的故事。当我想到《绝命毒师》的时候，我是能理解它所获得的成功，因为那部剧更像是一个全世界都会有的中年危机故事，很多人都能理解老白的处境。我觉得如果没有《绝命毒师》带来的影响和信誉，《风骚律师》是不可能做到现在这样的

　　没有那些，我们永远无法达成现在的成就。所以我们都是托了《绝命毒师》的福，真的。然后才能讲述关于这个人物令人非常好奇的故事……我不知道，我觉得你能跟他产生共鸣的地方，可能在于很多人都体会过不被家人、朋友、他们爱的人所欣赏的感受。他们要花很长、很长时间才能获得地位，才能被他们渴望的世界认可，对吧？这基本上就是吉米·麦吉尔的经历了。


《抹去重来》

　　他希望金能爱他、尊重他，他希望查克爱他、尊重他，然而他总是往后退，看起来似乎无法明确地从他欣赏和爱重的人那里得到这些（爱和支持）。也许他还不能准确地认识自己的力量和极限，但我觉得他在努力进步。但令人难过的是，我觉得他总是会做出错误的选择。不管怎样，你提到了关于出演一部有着强大粉丝基础、深受喜爱邪典剧的问题，我觉得就是要看一些不一样的东西。

　　你应该感觉到自己在冒险，对吧？不管是这部剧，还是《抹去重来》，都让我有冒险的感觉。你想要感受到，“这很酷，这是个好剧本，但也很有风险。我不知道是否会迎来成功，但不妨一试——它值得，为它冒险是令人激动的。”但其实也很怪，我想说，我在事业方面没什么好失去的。（大笑）


《小妇人》

　　只涉及到我自己的时候，我并不觉得这是个大事儿。我在事业上遭受过打击，我知道那不会让我停下脚步，所以当我冒这些险的时候，不会觉得有很大风险。但是，如果一个项目不是非常纯粹，或者不是某个人强烈的自我表达，那这样的项目拍起来就不会令人激动。

　　Mtime：我不是在求剧透，但能说说你在拍第五季的过程中，印象最深的是什么吗？

　　鲍勃：也许是非常疯狂的那段戏吧，但当然，我不能说出来，因为那样就剧透了。文斯·吉利甘执导了其中一集，那可能是最好的……（停顿）那是我参与过的所有拍摄当中，最不可思议的经历之一。包括所有的，从《小妇人》《华盛顿邮报》。 所以等着看那一段吧，文斯执导的第五季中那集——那真的是一种成就，对我们这部剧来说非常特别，我觉得粉丝们会喜欢的。


《华盛顿邮报》

　　Mtime：你之前提到了《抹去重来》，这是一部非常有想象力的剧——你是怎样接到这部剧的？

　　鲍勃：《抹去重来》是对我来说意义重大的一部剧，Kate Purdy拉斐尔·鲍勃-瓦克斯伯格来找我，给我讲了他们的想法，还带了第一集的剧本。我就很想做一部尝试去关注精神健康和精神问题，比如精神分裂症的剧，去探讨精神问题究竟是怎样的，那些精神有问题的人究竟在经历什么。我觉得这是我们大家都需要探讨、思考的事，并且要认真关心对待。

　　所以我很喜欢那部剧和那个元素，我觉得这一切价值都是由编剧Kate Purdy创造的。所有这些元素，包括魔法臆想、萨满还有之前提过的精神健康——里面还有谋杀的悬念线，要讲的东西很多。这对我非常有吸引力，因为过去几年由于个人原因，我对这些东西有过很多思考，我很开心现在人们终于愿意多谈谈它们了，愿意把它们从阴影里释放出来了。

鲍勃与《风骚律师》女主角蕾亚·希霍恩在今年奥斯卡party上

　　Mtime：最后一个问题，在你的个人生活里，你支持环保的程度有多高？你会做些什么来使地球变得更好？

　　鲍勃：这是一个非常好的问题，我加入了CLCV——加州环保选民联盟，这是一个很优秀的组织，旨在寻找可以促进保护环境的立法。他们非常擅长自己所做的事，他们会去寻找真的值得选民们支持的、有意义的立法。

　　除此以外，我很抱歉地说一句，我是个愤世嫉俗的人，我觉得人们的确可以团结在一起，现在带领我们前进的人，他们的工作很重要。但我觉得恐怕要环境恶化到相当恐怖的地步，人们才会意识到这一点。因为我觉得人们不会去改变的，除非被枪指着脑袋（比喻）

　　但我会循环利用，我不使用塑料吸管了，我喜欢纸质吸管，它们有什么不好的？我知道它们很快就泡散了，但你只需要用一会儿。不如你喝东西的时候快点喝完好了！（大笑）

　　注：《风骚律师》第五季已于2月23日在美国播出，你想知道吉米·麦吉尔和炸鸡叔身上发生了什么吗？请在下方评论区发表你的看法。点击此链接，专访《风骚律师》男主鲍勃·奥登科克 “在第三季中，一些多米诺骨牌将开始坍塌”，查看看鲍勃·奥登科克第三季时的采访。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 风骚律师 BrentSimon 专访 鲍勃·奥登科克
关注时光网微信

相关电影/影人

风骚律师

风骚律师 (2015)

8.7

导演：科林·巴克西

主演：托尼·道尔顿

在线播放

鲍勃·奥登科克

鲍勃·奥登科克

Bob Odenkirk

职业：编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

来看看这些大明星们当年的模样！

百张好莱坞演员年轻时出演电影剧照

100
时光网总结了100张好莱坞明星们年轻、年少时，出演电影..
2

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
3

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。
4

沉迷机车！《蝙蝠侠》再曝片场照

摩托车兜风停不下来 “老爷”坐骑造型沉稳

11
片场照中，还可以看到“老爷”的坐骑虽然造型简朴，但非..
5

布拉德皮特与他生命中的重要男人们

演艺圈逐梦30年 终凭演技获奥斯卡

男女通吃万人迷呀！

查看更多