时光网在《风骚律师》第五季开播之际，采访到了主演“律师”本人鲍勃·奥登科克，他认为如果没有《绝命毒师》带来的影响和信誉，《风骚律师》不可能达成现在的成就。



Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo















《风骚律师》













第五季正式预告 这部剧的第五季终于迎来了《绝命毒师》粉丝们早就盼望着的硬核剧情，吉米全然接受了扭曲疯狂的自我，将自己定位成了地下犯罪世界的“修理师”。









Mtime：观众们已经做好迎来第五季的准备了，你自己对这个角色以及这部剧有怎样的感受呢？





鲍勃·奥登科克：我们是在去年拍完这一季的（第四季完成得更早），所以我很难记清楚剧情走到哪儿了。（大笑）但是没错，上一季吉米必须赚点钱，他设了这个骗局，呃，也不是骗局，真的，但他的确是通过电话完成这笔生意的。他真的只是想利用几通电话赚点快钱，对这部剧来说这种设计总是好的——当索尔需要赚快钱的时候，剧情总是很精彩。（大笑）





这一季里，他在那条路上走得有点远，而且用的方式很疯狂。我认为这个角色的确有所成长，有变化，有进步，这是文斯·吉利甘和皮特·古尔德喜欢的东西——跟他们在《绝命毒师》里给“老白”沃特·怀特写的戏差不多，只不过这两个人走的不是同一条路。





第五季海报 每一两季之后他就会成为一个新版的自己，我觉得这很令人兴奋。我想看已经展现出一点眉目的最终版的他，那时候他的名字变成了吉恩·塔科维奇。我很好奇那是个什么样的人，我们是否能多了解他一些。能饰演一个有这么多版本的角色，我感到很幸运。 吉米，或者说现在的索尔，，我觉得这很令人兴奋。我想看已经展现出一点眉目的最终版的他，那时候他的名字变成了吉恩·塔科维奇。我很好奇那是个什么样的人，我们是否能多了解他一些。能饰演一个有这么多版本的角色，我感到很幸运。





Mtime：嗯，你提到了“吉恩·塔科维奇”——那么，要去饰演一个你已经非常熟悉、但却处在很不一样状态中的人物，感觉是怎样的？





鲍勃：嗯，吉恩的故事没讲多少对吧？在第一集里他只是看起来很颓废，觉得可能有人盯上他了。所以实话实说，我也不太清楚他处在什么样的状态里。他一直很安静，对吧？我觉得对于索尔·古德曼这样一个角色来说，保持沉默尤其难受。但作为吉恩，他必须这样做——他必须闭嘴，不与人交谈，不分享任何东西，真的，因为有些人可能会从中发现他是谁。





实际上，有一个人真的发现了他的真实身份，一个奥马哈的出租车司机。所以，如果你把索尔想成是吉米·麦吉尔发挥全部口才、精心算计、步步为营的样子，那吉恩就是闭紧嘴巴什么都不做的版本，这对他来说真的很难。





他垮了，他的生活就是不停劳动，每天早上起来做肉桂卷，经营这个小店，隐藏在众人之后。所以没错，我觉得他崩溃了，没法再振作起来，他身上还会发生什么样的事呢？他绝对不可能一直这样下去。我很喜欢探索这个角色的那一面，很有趣。





Mtime：你会如何解读《绝命毒师》和《风骚律师》这两部剧的“邪典地位”和后续影响——不仅是在美国，而是在全世界？







《绝命毒师》





鲍勃：嗯，我只对有邪典气质的剧感兴趣。（大笑）很显然，我真的是这样，我只喜欢特别强力、纯粹、稍微挑战观众底线、角度新颖的东西。但要说一句，这可能带来两种后果。我不知道你看没看过我的IMDb页面，上面有很多恶评。我演的大部分作品都会让人觉得，“嗯，这可能走向好的方向，也可能走向坏的方向。”





有时候结果很好，有时候不好，但你不能预知，你只能冒险。所以当有人问我，“你们创造这个那个项目的时候是怎么想的？”我会觉得很有意思，我会说，“哈，我们在祈求好运！”（大笑）因为有些时候被我们给予厚望的作品并没能成功！有时候一切都很好，有时候不是。





Mtime：但你觉得哪些东西是在全世界相通的？这两部剧里有些东西能触动到世界各地的人们。这一点到底是什么呢？你有好奇过这个问题吗？







《风骚律师》





鲍勃：有过，《风骚律师》获得的成功，以及世界各地有那么多人喜欢这部剧，都让我觉得很吃惊。我觉得这是一个很乖僻的角色，很乖僻的故事。当我想到《绝命毒师》的时候，我是能理解它所获得的成功，因为那部剧更像是一个全世界都会有的中年危机故事，很多人都能理解老白的处境。我觉得如果没有《绝命毒师》带来的影响和信誉，《风骚律师》是不可能做到现在这样的。





没有那些，我们永远无法达成现在的成就。所以我们都是托了《绝命毒师》的福，真的。然后才能讲述关于这个人物令人非常好奇的故事……我不知道，我觉得你能跟他产生共鸣的地方，可能在于很多人都体会过不被家人、朋友、他们爱的人所欣赏的感受。他们要花很长、很长时间才能获得地位，才能被他们渴望的世界认可，对吧？这基本上就是吉米·麦吉尔的经历了。







《抹去重来》





他希望金能爱他、尊重他，他希望查克爱他、尊重他，然而他总是往后退，看起来似乎无法明确地从他欣赏和爱重的人那里得到这些（爱和支持）。也许他还不能准确地认识自己的力量和极限，但我觉得他在努力进步。但令人难过的是，我觉得他总是会做出错误的选择。不管怎样，你提到了关于出演一部有着强大粉丝基础、深受喜爱邪典剧的问题，我觉得就是要看一些不一样的东西。











《小妇人》





只涉及到我自己的时候，我并不觉得这是个大事儿。我在事业上遭受过打击，我知道那不会让我停下脚步，所以当我冒这些险的时候，不会觉得有很大风险。但是，如果一个项目不是非常纯粹，或者不是某个人强烈的自我表达，那这样的项目拍起来就不会令人激动。





Mtime：我不是在求剧透，但能说说你在拍第五季的过程中，印象最深的是什么吗？











《华盛顿邮报》





Mtime：你之前提到了《抹去重来》，这是一部非常有想象力的剧——你是怎样接到这部剧的？









所以我很喜欢那部剧和那个元素，我觉得这一切价值都是由编剧Kate Purdy创造的。所有这些元素，包括魔法臆想、萨满还有之前提过的精神健康——里面还有谋杀的悬念线，要讲的东西很多。这对我非常有吸引力，因为过去几年由于个人原因，我对这些东西有过很多思考，我很开心现在人们终于愿意多谈谈它们了，愿意把它们从阴影里释放出来了。





鲍勃与《风骚律师》女主角蕾亚·希霍恩在今年奥斯卡party上 Mtime：最后一个问题，在你的个人生活里，你支持环保的程度有多高？你会做些什么来使地球变得更好？





鲍勃：这是一个非常好的问题，我加入了CLCV——加州环保选民联盟，这是一个很优秀的组织，旨在寻找可以促进保护环境的立法。他们非常擅长自己所做的事，他们会去寻找真的值得选民们支持的、有意义的立法。





除此以外，我很抱歉地说一句，我是个愤世嫉俗的人，我觉得人们的确可以团结在一起，现在带领我们前进的人，他们的工作很重要。但我觉得恐怕要环境恶化到相当恐怖的地步，人们才会意识到这一点。因为我觉得人们不会去改变的，除非被枪指着脑袋（比喻）。





但我会循环利用，我不使用塑料吸管了，我喜欢纸质吸管，它们有什么不好的？我知道它们很快就泡散了，但你只需要用一会儿。不如你喝东西的时候快点喝完好了！（大笑）



