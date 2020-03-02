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一颦一笑都迷人！独家专访"爱玛"安雅

"我演的不只是尖叫或被人绑架的花瓶角色"

2020-03-02 15:13:31 来源：Mtime时光网

时光网独家采访《爱玛》主演安雅，她与我们聊了聊她对于原作、对于改编、对于自己职业生涯的理解。
　　时光网洛杉矶讯 根据英国女作家简·奥斯汀小说改编的电影《爱玛》已经在北美上映。该片以19世纪早期死气沉沉的英国村庄海布里为背景，聚焦于与标题同名的主角爱玛·伍德豪斯（安雅·泰勒-乔伊饰）。



　　她是一名21岁的聪明女孩，与父亲（比尔·奈伊饰）一同过着舒适的生活。爱玛喜欢插手他人感情，充当红娘来乱点鸳鸯谱，而她在给另一个姑娘哈丽埃特安排对象时，爱上了比她年长的绅士奈特利先生。这虽与她一开始就宣布的终身不嫁的誓言有悖，但坠入情网的她不得不放弃自己天真的誓言。

《爱玛》中字预告

　　饰演爱玛的安雅·泰勒-乔伊是一颗冉冉升起的新星。96年出生的她曾主演过心理恐怖片《女巫》，并凭借M·奈特·沙马兰的《分裂》《玻璃先生》为全球观众认识。

　　安雅·泰勒-乔伊首次挑战这样文学和艺术性极强的作品，表现不俗，演出了爱玛的疑惑与慌乱，同时运用了一些技巧，使那些情绪看起来既幽默又不乏心理深度。

　　前不久，时光网在美国也独家采访到安雅，她与我们聊了聊她对于原作、对于改编、对于自己职业生涯的理解。
　　时光网:你最早接触《爱玛》或者简奥斯汀是什么时候？

　　安雅:第一次看《爱玛》是十一岁，以我当时的年纪还无法理解这本小说的精妙。十五岁左右我又重读了一遍，当然拍摄本片前我又看了一次，重读收获很多，因为小说写得非常有意思。

　　时光网:我们的观众可能主要是从类型片中认识你的，比如《摩根》以及《分裂》，在这个阶段参演这样一部古装片，向观众展现你的戏路，对你来说是否很重要？

　　安雅:我从来不会根据影片类型接片，我的接片标准是角色、世界观以及导演，不管什么时候，我都会毫不犹豫的选择参演《爱玛》。话虽如此，我知道很多人喜欢对我抱持刻板印象，但我是一名演员，我很高兴让观众看到我能演其他角色，而不只是尖叫，或者被人绑架。

　　时光网:提到导演，本片导演奥特姆·代·怀尔德原本是摄影师出身，眼光非常独特，你对她的第一印象是什么？她在向你谈论本片的视觉风格和基调时，有什么吸引你的地方吗？

　　安雅:我很高兴她向我推荐《育婴奇谭》，要是没有和她一起看这部电影，我可能无法理解她想给本片注入怎样的神经喜剧元素，这让我可以放手去做肢体喜剧表演。小说原作本来就很搞笑，人们可能经常会忘掉这件事，奥特姆希望把本片拍出浪漫感，也要做到搞笑。




　　时光网:本片的语言和肢体动作都很特别，对你来说最大的挑战是什么，是角色说话的感觉，还是那些特别的动作。

　　安雅:端茶杯的戏让我非常紧张，那些茶具非常精细，而且端茶时要保持特定的动作，手指要环抱茶杯，保证在每一场茶戏中观众都能看到茶杯，每次我都很还害怕，天呐我要怎么演出优雅感，所以那些茶杯让我挺头痛的。

　　时光网:你提到这本书你读过很多次，和第一次读《爱玛》比起来，现在更能引起你共鸣的是什么？

　　安雅:现在更能引起我共鸣的，是那些没有对白的部分，书中有一些非常有趣的小段落，比如梳好头发，女佣离开之后，爱玛终于可以难过地坐下来。我很喜欢这些，非常戏剧化，爱玛就好像生活在自己的电影之中，尽管那时候还没有电影。我把这个融进了我的表演，她是一个很有戏感的女人。

　　时光网:爱玛很喜欢给人做媒，你在现实中是否也是这样的人？

　　安雅:约翰尼·弗林很喜欢做媒，我不想牵扯上任何关系，每当我的朋友开始互相有想法时，我都会说，拜托你们善待彼此，也别让我知道你们之间进展如何。因为我很喜欢你们两个，我也不想掺和你们之间的任何事情。

作者：Brent Simon   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 艾玛 专访 BrentSimon
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