时光网独家采访《爱玛》主演安雅，她与我们聊了聊她对于原作、对于改编、对于自己职业生涯的理解。





















安雅·泰勒-乔伊首次挑战这样文学和艺术性极强的作品，表现不俗，演出了爱玛的疑惑与慌乱，同时运用了一些技巧，使那些情绪看起来既幽默又不乏心理深度。





前不久，时光网在美国也独家采访到安雅，她与我们聊了聊她对于原作、对于改编、对于自己职业生涯的理解。

















时光网:提到导演，本片导演奥特姆·代·怀尔德原本是摄影师出身，眼光非常独特，你对她的第一印象是什么？她在向你谈论本片的视觉风格和基调时，有什么吸引你的地方吗？





安雅:我很高兴她向我推荐《育婴奇谭》，要是没有和她一起看这部电影，我可能无法理解她想给本片注入怎样的神经喜剧元素，这让我可以放手去做肢体喜剧表演。小说原作本来就很搞笑，人们可能经常会忘掉这件事，奥特姆希望把本片拍出浪漫感，也要做到搞笑。











时光网:本片的语言和肢体动作都很特别，对你来说最大的挑战是什么，是角色说话的感觉，还是那些特别的动作。





安雅:端茶杯的戏让我非常紧张，那些茶具非常精细，而且端茶时要保持特定的动作，手指要环抱茶杯，保证在每一场茶戏中观众都能看到茶杯，每次我都很还害怕，天呐我要怎么演出优雅感，所以那些茶杯让我挺头痛的。









安雅:现在更能引起我共鸣的，是那些没有对白的部分，书中有一些非常有趣的小段落，比如梳好头发，女佣离开之后，爱玛终于可以难过地坐下来。我很喜欢这些，非常戏剧化，爱玛就好像生活在自己的电影之中，尽管那时候还没有电影。我把这个融进了我的表演，她是一个很有戏感的女人。





时光网:爱玛很喜欢给人做媒，你在现实中是否也是这样的人？







