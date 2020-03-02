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时光晚报：因疫情"花木兰"日韩延档

"阿特米斯的奇幻历险"新预告 "尚气"男主曝片场照

2020-03-02 20:35:52 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里！


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.迪士尼《阿特米斯的奇幻历险》曝正式预告&海报



迪士尼真人电影《阿特米斯的奇幻历险》曝光正式预告和海报，由福迪亚·肖饰演的少年天才黑客阿特米斯·法尔二世和由他揭开的充满魔法、危险、未知的世界展开在面前。

《阿特米斯的奇幻历险》根据爱尔兰作家欧因·科弗的奇幻系列小说改编。预告显示，阿特米斯·法尔二世的父亲被大坏蛋抓走，阿特米斯接替父亲的工作，同时知晓一个惊天秘密——父亲掌控着维系世界运转的权利。他被管家带到一个地下室，发现了一个类似于平行世界的地方，那边有一个和阿特米斯对应的小男孩。于是二人携手拯救父亲、征集世界……

该片由肯尼思·布拉纳执导，参演阵容包括朱迪·丹奇女爵、乔什·盖德、劳拉·麦克唐纳和周洪等。该片将于2020年5月29日在北美上映。

02.马克·鲁法洛HBO新剧《我知道这是真的》曝预告



家庭是无法避免的存在，DNA、血液和骨髓组成了一个个活生生的人。HBO的新剧《我知道这是真的》对于这一点进行了深度探索，今日发布了预告片。“绿巨人”马克·鲁法洛一人分饰两角，饰演双胞胎多米尼克和托马斯。

本剧讲述的是一对儿同卵双胞胎兄弟的平行人生，这是一个关于背叛、牺牲与原谅的故事，背景设置在20世纪的美国。凯瑟琳·哈恩、梅丽莎·里奥、朱丽叶特·刘易斯、罗茜·欧唐内、阿琪·潘雅碧与伊莫珍·波茨也均出演了本剧，《我知道这是真的》将于4月27日在HBO首播。

03."绿巨人"马克·鲁法洛可能加盟Disney+新剧"女浩克"



根据外媒报道，他目前正在进行商谈，有可能加盟Disney+的流媒体剧集《女浩克》，“属于谈判的初级阶段”，但还不确定“绿巨人”在MCU中的未来。如果粉丝们无法盼来绿巨人的单兵大电影，那布鲁斯·班纳在小荧幕上继续出现，也许会不错。

《女浩克》预期今夏开拍，我们现在还不知道主演是谁，只是之前有传闻说爱丽森·布里有可能会加盟，她本人近日对这一传言进行了回应，但既没有承认，也没有否认。凯文·费奇曾说过，“我们之前宣布的女浩克、惊奇女士、月光骑士等角色，观众们会第一次在Disney+美剧中见到，之后会登上大银幕”。让我们拭目以待。

04.强森新片《红色通缉令》取消意大利拍摄



冠状病毒疫情在意大利爆发之后，道恩·强森新片《红色通缉令》的意大利取景部分要换地方拍摄了，Netflix目前正在准备开始新的勘景工作。

这部满世界跑的动作惊悚片最开始是环球出品，后来改由流媒体巨头Netflix接手。这个片儿的卡司很有意思，“死侍”瑞安·雷诺兹和“神奇女侠”盖尔·加朵都加盟，他俩此前都和强森合作过。



01.日漫剧场版《我的英雄学院：英雄崛起》北美开画挤进前五



日漫剧场版《我的英雄学院：英雄崛起》于周三起在1275家影院开画，首日斩获票房256万美元，是开画最高的日本电影之一。影片周末三天收获票房511万美元，挤进周末票房前五名（位列第四）。影片上映五天票房接近850万美元，已经超过前作《我的英雄学院：两位英雄》的最终总成绩（575万美元）。

初步估计，这部续集最终票房有望比前作提升一倍。值得一提的是，跟去年的《龙珠超：布罗利》一样，本片在北美上映的也是英语配音版本。

02.受疫情影响，《花木兰》日韩延档



受疫情影响，迪士尼《花木兰》的日韩档期延后。日本原定4月17日，现推迟至5月22日。韩国原定3月上映，目前新档期未定。

03.《寄生虫》日本周末票房三连冠



奥斯卡效应明显，《寄生虫》在日本再次夺得周末票房冠军，实现三连冠。现在是《寄生虫》上映的第八周，刚上映的时候《寄生虫》从未登顶过周末票房，奥斯卡过后的周末影片才开始逆袭至冠军。

本片在日本累计票房已达37亿日元（2890万美元），是仅次于韩国7174万美元和北美5155万美元的全球第三大票仓。



01.斯皮尔伯格养女因家暴被逮捕



大导演史蒂文·斯皮尔伯格的养女、24岁的米凯拉·斯皮尔伯格又出新闻了。警方透露，米凯拉因一桩与男友有关的家庭伤害事件，在田纳西州被逮捕。

上周六早上，米凯拉被指控在家中实施人身攻击。监狱记录显示，当天晚些时候她从纳什维尔的一所监狱获释。根据纳什维尔警方的证词，米凯拉和她的男友从酒吧回来后发生了争吵。男友对米凯拉做出“粗鲁的评论”后，米凯拉开始向他扔东西，导致他的手部和手腕受伤。

米凯拉的男友是47岁的职业飞镖选手查克·潘科。事故发生后，他向媒体确认，报道中的事故是真的，并补充说起因为双方的“误解”。

02.法国卢浮宫因新冠疫情暂时闭馆



受疫情影响，法国著名的卢浮宫博物馆周日(3月1日)开始闭馆。在闭馆之前，法国政府在周六宣布，为了应对疫情，禁止超过5000人的室内集会。据悉，作为世界上最受欢迎的博物馆之一，卢浮宫去年接待了960万游客，其中近四分之三来自国外。

卢浮宫不但是世界知名的博物馆，也是众多经典电影的灵感来源。比如《法外之徒》《戏梦巴黎》《卢浮魅影》《达·芬奇密码》等。《正义联盟》中，神奇女侠也曾在卢浮宫工作。

03.《尚气》男主角刘思慕曝片场照



漫威大片《尚气》男主角刘思慕通过社交账号曝光片场剪发照，并配文Assemble（“集合”，也是复联成员每次集结时会说的话）。

据外媒透露，《尚气》已经在澳洲开拍数星期，不过保密工作做得非常好，根本没有狗仔拍到路透照片。《尚气》将于明年2月12日大年初一北美公映。

   编辑：飒飒

关键词： 时光晚报
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