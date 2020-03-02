在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

该片由肯尼思·布拉纳执导，参演阵容包括朱迪·丹奇女爵、乔什·盖德、劳拉·麦克唐纳和周洪等。该片将于2020年5月29日在北美上映。

03."绿巨人"马克·鲁法洛可能加盟Disney+新剧"女浩克"

这部满世界跑的动作惊悚片最开始是环球出品，后来改由流媒体巨头Netflix接手。这个片儿的卡司很有意思，“死侍”瑞安·雷诺兹和“神奇女侠”盖尔·加朵都加盟，他俩此前都和强森合作过。

03.《寄生虫》日本周末票房三连冠

本片在日本累计票房已达37亿日元（2890万美元），是仅次于韩国7174万美元和北美5155万美元的全球第三大票仓。

01.斯皮尔伯格养女因家暴被逮捕





上周六早上，米凯拉被指控在家中实施人身攻击。监狱记录显示，当天晚些时候她从纳什维尔的一所监狱获释。根据纳什维尔警方的证词，米凯拉和她的男友从酒吧回来后发生了争吵。男友对米凯拉做出“粗鲁的评论”后，米凯拉开始向他扔东西，导致他的手部和手腕受伤。





米凯拉的男友是47岁的职业飞镖选手查克·潘科。事故发生后，他向媒体确认，报道中的事故是真的，并补充说起因为双方的“误解”。