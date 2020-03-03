她说，还是因为喜欢，所以才能做这个事。

时光网特稿 “大家通常会说一部电影的导演很好，演员很好、摄影很好、美术很好，提到声音最多会说音乐不错。”









但电影给人身临其境的体验很大程度上又是声音带来的。相对于影像，声音更容易唤起人们的记忆符号。









对赵楠来说，电影的声音不仅仅是还原出来的，更多是创造出来的。同样是“怪兽”，在她的手中，怪兽们也有着不一样的外貌和性格。





赵楠觉得声音指导恰似一个“魔术师”，从声音的想象、声音的采集、到声音的编辑与再创造，整个过程就是一场“幻术”。









作为一名录音师，赵楠几乎做过声音相关的所有工种： 对白录音、对白编辑、动效录音、动效编辑。她经历了十几年前中国电影的同期声时代，感受着录音行业的跌宕起伏。





她说录音这个行业太不受重视，票房好像与他们没有关系。她说一部电影给录音的时间太短了，在中国做电影，就跟催命似的。

作为一名女性电影人，她像一个自得其乐的“女战士”，享受着无与伦比的孤独与快乐。在电影声音行业能坚持下来的女性非常少。“我第一次领香港金像奖的时候，邀请函写的是赵楠先生，很多人都以为我是个男性。但我认为这个工作是没有性别差异的”





她说，还是因为喜欢，所以才能做这个事。



