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2020-03-03 02:44:38 来源：Mtime时光网

导语

想象

声音是我们“做”出来

幻术

用声音演绎“暴力美学”

放大

声音是有个人风格的

忽视

录音的地位以前很高的

差别

在中国做录音跟催命似的

孤独

没有十年无法成为声音指导

她说，还是因为喜欢，所以才能做这个事。
　　时光网特稿　　“大家通常会说一部电影的导演很好，演员很好、摄影很好、美术很好，提到声音最多会说音乐不错。”

　　在赵楠看来，声音在电影工业部门中最容易被忽视的，“因为声音是不直观的，听觉相对于视觉又是被动的。”

　　但电影给人身临其境的体验很大程度上又是声音带来的。相对于影像，声音更容易唤起人们的记忆符号。


　　对赵楠来说，电影的声音不仅仅是还原出来的，更多是创造出来的。同样是“怪兽”，在她的手中，怪兽们也有着不一样的外貌和性格。

　　赵楠觉得声音指导恰似一个“魔术师”，从声音的想象、声音的采集、到声音的编辑与再创造，整个过程就是一场“幻术”。

　　为了给《影》呈现独特的风格，她的团队几乎收集了全世界所有的“雨声”； 一场看似平常的刺杀戏份，却是无数个声音叠加后产生的“暴力美学”。

　　作为一名录音师，赵楠几乎做过声音相关的所有工种： 对白录音、对白编辑、动效录音、动效编辑。她经历了十几年前中国电影的同期声时代，感受着录音行业的跌宕起伏。

　　她说录音这个行业太不受重视，票房好像与他们没有关系。她说一部电影给录音的时间太短了，在中国做电影，就跟催命似的。
 
　　作为一名女性电影人，她像一个自得其乐的“女战士”，享受着无与伦比的孤独与快乐。在电影声音行业能坚持下来的女性非常少。“我第一次领香港金像奖的时候，邀请函写的是赵楠先生，很多人都以为我是个男性。但我认为这个工作是没有性别差异的”

　　她说，还是因为喜欢，所以才能做这个事。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：詹方 关键词： 赵楠 我在中国做电影 录音师 声音 电影 催眠大师

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