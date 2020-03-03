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时光早报：《新变种人》首曝电视预告

《蚁人》导演加盟美剧《曼达洛人》第二季

2020-03-03 08:09:06 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《X战警：新变种人》首曝电视预告



电视预告

      《X战警：新变种人》将于4月3日北美上映，日前首曝电视预告。

      《新变种人》由福斯出品，是一部走暗黑恐怖风的青春超级英雄电影，原定于2018年4月上映，2017年就发布了首款预告片。传闻迪士尼收购福斯后，因对剧本不满，导致影片的上映日期一再推迟并且还进行了部分重拍/补拍。

02.《蚁人》导演加盟《曼达洛人》第二季



      《蚁人》系列导演佩顿·里德将执导《曼达洛人》第二季中的两集。

      《曼达洛人》与漫威一直缘分不浅，饰演钢铁侠私人保镖哈皮的乔恩·费儒是该剧的制作人兼编剧，《雷神3》导演塔伊加·维迪提曾执导该剧第一季第八集。

03.安东尼奥·班德拉斯加盟《神秘海域》



      演员安东尼奥·班德拉斯、索菲娅·阿里、塔蒂·加布里埃加盟由汤姆·赫兰德主演的电影《神秘海域：德雷克船长的宝藏》

      影片改编自索尼最畅销的同名PS3游戏。这款集解谜、射击于一身的动作冒险游戏，背景设置在原始丛林及古代遗迹之中。

04.《绯闻女孩》衍生剧确定女主角



      HBO Max出品的《绯闻女孩》衍生剧确定由演员艾米丽·阿琳·林德担任主演。

      新剧的故事将设定在原版故事的8年后，聚焦新一代纽约私立学校的少男少女。

05.Netflix青春罪案剧《名校风暴》第3季中字预告



第三季中字预告

      《名校风暴》第3季曝光中字预告，剧集将于3月13日回归。

      西班牙门槛最高的学校Las Encinas的新学年开始，学生们盼望一切回归正常，然而意料之外的事件再次打乱了他们的生活。



01.《007：无暇赴死》为丹尼尔·克雷格庆生



007庆生视频

      昨天是《007：无暇赴死》主演丹尼尔·克雷格52岁的生日，片方特意制作了一支短视频，为这位现役007庆生。

      《007：无暇赴死》将于4月10日北美上映。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 新变种人 曼达洛人 007
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0.0

主演：汤姆·赫兰德

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