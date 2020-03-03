早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.《X战警：新变种人》首曝电视预告















《新变种人》由福斯出品，是一部走暗黑恐怖风的青春超级英雄电影，原定于2018年4月上映，2017年就发布了首款预告片。传闻迪士尼收购福斯后，因对剧本不满，导致影片的上映日期一再推迟并且还进行了部分重拍/补拍。





02.《蚁人》导演加盟《曼达洛人》第二季















《曼达洛人》与漫威一直缘分不浅，饰演钢铁侠私人保镖哈皮的乔恩·费儒是该剧的制作人兼编剧，《雷神3》导演塔伊加·维迪提曾执导该剧第一季第八集。





03.安东尼奥·班德拉斯加盟《神秘海域》















影片改编自索尼最畅销的同名PS3游戏。这款集解谜、射击于一身的动作冒险游戏，背景设置在原始丛林及古代遗迹之中。





04.《绯闻女孩》衍生剧确定女主角











HBO Max出品的《绯闻女孩》衍生剧确定由演员艾米丽·阿琳·林德担任主演。





新剧的故事将设定在原版故事的8年后，聚焦新一代纽约私立学校的少男少女。





05.Netflix青春罪案剧《名校风暴》第3季中字预告











第三季中字预告 《名校风暴》第3季曝光中字预告，剧集将于3月13日回归。





西班牙门槛最高的学校Las Encinas的新学年开始，学生们盼望一切回归正常，然而意料之外的事件再次打乱了他们的生活。











01.《007：无暇赴死》为丹尼尔·克雷格庆生











007庆生视频 昨天是《007：无暇赴死》主演丹尼尔·克雷格52岁的生日，片方特意制作了一支短视频，为这位现役007庆生。





《007：无暇赴死》将于4月10日北美上映。