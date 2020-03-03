时光网讯
派拉蒙的游戏改编真人版《刺猬索尼克》
，全球范围内拿下了超过2亿美元的票房；大银幕上，索尼的《神秘海域》
终于要在今年3月底开机了，伊莱·罗斯
执导的《无主之地》
也正在前期开发；小荧幕上，Netflix拍了《猎魔人》
，Showtime也在打造《光晕》
系列。那么美国成年人下一部想要看到的游戏改编电影，会是什么呢？
根据外媒《好莱坞报道者》报道，任天堂的《超级马里奥兄弟》（就是《超级玛丽》）与南梦宫的《吃豆人》，都在美国人最想看到的游戏改编电影榜单上名列前茅。
《超级马里奥兄弟》是史上最畅销的游戏系列，没有之一，1981年首次发行后，已经被改编成电影好几回了，包括1993年奇怪的《超级马力兄弟》
（译名真挺随便的……），票房只有2千万，和游戏本身其实没什么关系。现在任天堂和照明娱乐（《小黄人》
系列），正在联手打造新的“马里奥”动画电影。
《好莱坞报道者》的这项调查，于2月21-23日，在2200名美国成年人中举行，该调查发现44%的用户“非常”或者“有点”对《马里奥》电影感兴趣，《吃豆人》和《马里奥赛车》并列第二，37%的用户感兴趣。这三项游戏改编电影中，男性女性用户感兴趣的比例差不多一半一半，而黑人用户对它们仨格外感兴趣。
01.《超级马里奥兄弟》（Super Mario Bros.），任天堂，44%用户感兴趣
其它让用户感兴趣的游戏改编电影包括任天堂与Rare的《大金刚》（36%），Rockstar的《侠盗猎车手》（34%，其实我感觉不少动作片都是GTA的打砸抢烧套路），动视暴雪的《使命召唤》（32%）目前已经在开发电影；
任天堂的《塞尔达传说》（31%），任天堂的《任天堂明星大乱斗》（28%），《俄罗斯方块》（28%）的电影改编版自2016年就开始运作了，微软的《光晕》（26%），以及Square Enix的《最终幻想》（24%）。
02.《吃豆人》（Pac-Man），南梦宫，37%（上图是来自《银河护卫队2》）
03.《马里奥赛车》（Mario Kart），任天堂，37%
04.《大金刚》（Donkey Kong），任天堂/Rare，36%
05.《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto），Rockstar，34%
06.《使命召唤》（Call of Duty），动视暴雪，34%
07.《塞尔达传说》（Legend of Zelda），任天堂，31%
08.《任天堂明星大乱斗》（Super Smash Bros.），任天堂，28%
09.《俄罗斯方块》（Tetris），28%
10.《光晕》（Halo），微软，26%
11.《最终幻想》（Final Fantasy），Square Enix，24%
12.《俄勒冈之旅》（Oregon Trail），23%
13.《荒野大镖客》（Red Dead Redemption），Rockstar，22%
14.《我的世界》（Minecraft），微软，20%
15.《堡垒之夜》（Fortnite），Epic Games，19%
16.《上古卷轴》（The Elder Scrolls），17%
17.《小龙斯派罗》（Spyro the Dragon），Activision，17%
18.密特罗德（Metroid），任天堂，15%
19.Pong（就是这个模拟打乒乓球的游戏，救命啊这怎么拍电影），雅达利，14%
20.《星际争霸》（Starcraft），暴雪，13%
编辑：甄甏甏