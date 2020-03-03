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美国成年人最想看哪部游戏改编电影?

"超级马里奥""吃豆人"名列前茅 任天堂霸榜

2020-03-03 17:09:28 来源：Mtime时光网

来看看美国人最想要看到被改编成电影的游戏，都有哪些。
　　时光网讯　派拉蒙的游戏改编真人版《刺猬索尼克》，全球范围内拿下了超过2亿美元的票房；大银幕上，索尼的《神秘海域》终于要在今年3月底开机了，伊莱·罗斯执导的《无主之地》也正在前期开发；小荧幕上，Netflix拍了《猎魔人》，Showtime也在打造《光晕》系列。那么美国成年人下一部想要看到的游戏改编电影，会是什么呢？

　　根据外媒《好莱坞报道者》报道，任天堂的《超级马里奥兄弟》（就是《超级玛丽》）与南梦宫的《吃豆人》，都在美国人最想看到的游戏改编电影榜单上名列前茅。



　　《超级马里奥兄弟》是史上最畅销的游戏系列，没有之一，1981年首次发行后，已经被改编成电影好几回了，包括1993年奇怪的《超级马力兄弟》（译名真挺随便的……），票房只有2千万，和游戏本身其实没什么关系。现在任天堂和照明娱乐（《小黄人》系列），正在联手打造新的“马里奥”动画电影。

　　《好莱坞报道者》的这项调查，于2月21-23日，在2200名美国成年人中举行，该调查发现44%的用户“非常”或者“有点”对《马里奥》电影感兴趣，《吃豆人》和《马里奥赛车》并列第二，37%的用户感兴趣。这三项游戏改编电影中，男性女性用户感兴趣的比例差不多一半一半，而黑人用户对它们仨格外感兴趣。


01.《超级马里奥兄弟》（Super Mario Bros.），任天堂，44%用户感兴趣

　　其它让用户感兴趣的游戏改编电影包括任天堂与Rare的《大金刚》（36%），Rockstar的《侠盗猎车手》（34%，其实我感觉不少动作片都是GTA的打砸抢烧套路），动视暴雪的《使命召唤》（32%）目前已经在开发电影；

　　任天堂的《塞尔达传说》（31%），任天堂的《任天堂明星大乱斗》（28%），《俄罗斯方块》（28%）的电影改编版自2016年就开始运作了，微软的《光晕》（26%），以及Square Enix的《最终幻想》（24%）。



02.《吃豆人》（Pac-Man），南梦宫，37%（上图是来自《银河护卫队2》）


03.《马里奥赛车》（Mario Kart），任天堂，37%


04.《大金刚》（Donkey Kong），任天堂/Rare，36%


05.《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto），Rockstar，34%


06.《使命召唤》（Call of Duty），动视暴雪，34%


07.《塞尔达传说》（Legend of Zelda），任天堂，31%


08.《任天堂明星大乱斗》（Super Smash Bros.），任天堂，28%


09.《俄罗斯方块》（Tetris），28%


10.《光晕》（Halo），微软，26%


11.《最终幻想》（Final Fantasy），Square Enix，24%


12.《俄勒冈之旅》（Oregon Trail），23%


13.《荒野大镖客》（Red Dead Redemption），Rockstar，22%


14.《我的世界》（Minecraft），微软，20%


15.《堡垒之夜》（Fortnite），Epic Games，19%


16.《上古卷轴》（The Elder Scrolls），17%


17.《小龙斯派罗》（Spyro the Dragon），Activision，17%


18.密特罗德（Metroid），任天堂，15%


19.Pong（就是这个模拟打乒乓球的游戏，救命啊这怎么拍电影），雅达利，14%


20.《星际争霸》（Starcraft），暴雪，13%

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 游戏 超级马里奥兄弟 吃豆人 任天堂 马里奥赛车 大金刚
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