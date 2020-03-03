根据外媒《好莱坞报道者》报道，任天堂的《超级马里奥兄弟》（就是《超级玛丽》）与南梦宫的《吃豆人》，都在美国人最想看到的游戏改编电影榜单上名列前茅。















《好莱坞报道者》的这项调查，于2月21-23日，在2200名美国成年人中举行，该调查发现44%的用户“非常”或者“有点”对《马里奥》电影感兴趣，《吃豆人》和《马里奥赛车》并列第二，37%的用户感兴趣。这三项游戏改编电影中，男性女性用户感兴趣的比例差不多一半一半，而黑人用户对它们仨格外感兴趣。







01.《超级马里奥兄弟》（Super Mario Bros.），任天堂，44%用户感兴趣





其它让用户感兴趣的游戏改编电影包括任天堂与Rare的《大金刚》（36%），Rockstar的《侠盗猎车手》（34%，其实我感觉不少动作片都是GTA的打砸抢烧套路），动视暴雪的《使命召唤》（32%）目前已经在开发电影；





任天堂的《塞尔达传说》（31%），任天堂的《任天堂明星大乱斗》（28%），《俄罗斯方块》（28%）的电影改编版自2016年就开始运作了，微软的《光晕》（26%），以及Square Enix的《最终幻想》（24%）。











02.《吃豆人》（Pac-Man），南梦宫，37%（上图是来自《银河护卫队2》）