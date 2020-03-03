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时光晚报：韩国重映"霸王别姬"曝正式预告

"爱死机"第2季曝宣传片 网友请愿龙妈饰海后

2020-03-03 20:50:54 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.《爱,死亡和机器人》第二季发布预告前瞻



Netflix动画片《爱，死亡和机器人》第二季发布预告，上线日期待定，第二季中还会有更多风格迥异、尺度不同的动画短片，而提姆·米勒和大卫·芬奇会是本剧的执行制片人，韩裔女导演吕寅荣也会加入主创团队，成为第二季的监察导演(supervising director)之一。

02.环球看上"小丑"华金·菲尼克斯出演"化身博士"



环球影业现在已经完全放弃了“黑暗怪物宇宙”的计划，准备另辟蹊径，重启这些经典怪物电影。雷·沃纳尔的新版《隐身人》上周五在北美公映后成绩不错，不但创下开年以来的恐怖片最佳开画表现，还为环球拿下年内的第二个周末票房冠军，这样更偏导演属性、低成本的恐怖片，似乎能让环球的标志性恐怖片系列向新的方向发展。

据悉，环球正在打算把罗伯特·路易斯·史蒂文森的经典小说《化身博士》改编成新版电影，而且他们看上了最新获得奥斯卡影帝的华金·菲尼克斯来出演本片男主角。

03.阿汤哥《壮志凌云2》北美提前两天上映



新冠肺炎疫情全球蔓延，不少3月的好莱坞电影考虑推迟档期，但阿汤哥主演的《壮志凌云：独行侠》则宣布提前两天上映，从原定6月26日提前到6月24日。一方面6月份疫情得到控制可能性很大，另一方面也避开了和华纳歌舞片《身在高地》正面对抗。

04.囧司徒自编自导《不可抗拒》发海报&预告



由“囧司徒”乔恩·斯图尔特自编自导，史蒂夫·卡瑞尔主演的焦点影业新片《不可抗拒》，今日发布了一张新海报与预告片。这部喜剧讲述的是一个民主党人帮助一名退伍老将，在美国威斯康辛州的一个保守小镇上，竞选市长的故事。

托弗·戈瑞斯、娜塔莎·雷昂、麦肯兹·戴维斯（《银翼杀手2049》）、C·J·威尔逊与威尔·萨索等人也参演了《不可抗拒》，本片是囧叔自编自导的第二部长片作品（上一部是《玫瑰香水》）。除了他自己是制片人，布拉德·皮特等人创立的Plan B公司也会共同制片，环球国际负责海外发行。



01.韩国重映《霸王别姬》曝正式预告



《霸王别姬》韩国重映正式预告

纪念张国荣逝世17周年，《霸王别姬》修复版将于4月1日再次在韩国重映，放映171分钟的完整版。日前韩国重映正式预告曝光。

预告展示了张国荣饰演的程蝶衣台上和台下，从童年、青年到中晚年的个个维度的形象，张丰毅、巩俐等也在预告中现身。“我本是女娇娥，又不是男儿郎”，“差一年，一个月，一天，一个时辰，都不算一辈子”，这些经典台词再次出现，将人又拉进这部哀凄厚重的史诗之作中。

02.受疫情影响，《小妇人》日本延期



受疫情影响，原定3月27日在日本公映的《小妇人》延期到初夏公映。详细日期待定。

此前《花木兰》《1/2的魔法》《哆啦A梦：大雄的新恐龙》等片在日本已宣布延档。



01.网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后



 一个月前，英国《每日邮报》曝光艾梅柏·希尔德约翰尼·德普的对话录音造成轰动，录音里，艾梅柏承认对德普使用严重家庭暴力，并言语侮辱德普。这让网友们感到震惊又愤慨，网络一面倒开始力挺德普，并对于艾梅柏欺骗了3年的谎言感到不可饶恕。

当时就有网友发起请愿希望华纳能够开除艾梅柏·希尔德，不让她继续在《海王2》中饰演海后一角，该请愿获得了多达38万人支持。现在，网友们心中有了更合适的人选，大家开始请愿希望让“龙妈”艾米莉亚·克拉克来演海后湄拉。这一在Change.org上发起的请愿，已经获得快1万人支持。

请愿文章表示，龙妈与“海王”杰森·莫玛有着更好的化学反应（二人曾在《权游》中合作），大家都很喜欢龙妈，她的公众形象非常正面阳光，是小孩子们视为榜样的。

02.忘不了！扎导点赞“正联”导剪版海报



过了这么久，“扎导”仍然没有放弃《正义联盟》导演剪辑版。

此前，扎克·施奈德导演做了一个征集《正义联盟》导剪版饭制海报的活动。现在，“扎导”钦定了他心目中的冠军。这张冠军海报以DC漫画的超级反派达克赛德为主体，他的身上覆盖着DCEU目前出现过的角色。“扎导”表示，“已经等不及要把它挂在我办公室的墙上”。

   编辑：飒飒

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关键词： 时光晚报
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