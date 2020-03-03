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在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？















































































受疫情影响，原定3月27日在日本公映的《小妇人》延期到初夏公映。详细日期待定。





此前《花木兰》《1/2的魔法》《哆啦A梦：大雄的新恐龙》等片在日本已宣布延档。























请愿文章表示，龙妈与“海王”杰森·莫玛有着更好的化学反应（二人曾在《权游》中合作），大家都很喜欢龙妈，她的公众形象非常正面阳光，是小孩子们视为榜样的。





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