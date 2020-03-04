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时光早报:《蜘蛛侠:平行宇宙》团队新作曝预告

《神奇女侠2》曝剧照 休叔纪念《金刚狼3》三周年

2020-03-04 07:35:44 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《蜘蛛侠：平行宇宙》团队新作《智能大反攻》曝预告




中字预告

      《蜘蛛侠：平行宇宙》制作班底打造的冒险动画电影《智能大反攻》首曝中字预告，将于9月16日北美上映。

      影片讲述米切尔一家一起送女儿上大学，途中却遇到电子智能设备集体失控向人类发起攻击，在两台友好机器人的帮助下，这一家人决定挺身而出拯救世界。

02.《神奇女侠2》曝全新剧照



      《神奇女侠2》曝光一张全新剧照，女侠一手抓住一位男士的手腕，看得出手劲儿很大。

      影片继续由第一部的导演派蒂·杰金斯执导，将讲述发生在1984年的故事，已定档2020年6月5日在北美上映。

03.《怪奇物语》第四季剧本阅读会好热闹

剧本阅读会

      目前《怪奇物语 第四季》正在制作中，出品方Netflix发布一条剧本阅读会的视频。

      孩子们闹哄哄的，没牙仔还对着镜头说“不许摄像”，真是不省心呢！

04.休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年




      休·杰克曼在社交媒体晒出自己金刚狼的造型，纪念《金刚狼3：殊死一战》上映3周年。他写道：“3年前的今天，《金刚狼3》上映了。感谢这些年来这么多（真的是很多）的汗水和鸡胸肉，这是一辈子的角色。”

05.《猎鹰与冬兵》曝片场视频

     

片场视频

漫威剧集《猎鹰与冬兵》将于今年秋天在Disney+上线，目前正在拍摄中。

      一支刚刚曝光的片场视频中，冬兵与美国特工约翰·沃克联手出击，对反派势力大打出手。猎鹰暂未现身。

      据悉，剧集背景设定在《复仇者联盟4：终局之战》之后。

06.《喋血战士》曝海报&剧照




      范·迪塞尔主演的漫改动作片《喋血战士》曝全新海报和剧照。

      电影中，范·迪塞尔饰演一个受了重伤的士兵，被尖端纳米技术救活之后，丧失所有记忆，成为皮肤惨白的“喋血战士”。

      喋血战士具有再生、变形的能力，并能控制所有电子设备。但他似乎陷入了某种阴谋，被迫植入不存在的记忆，成为某个组织利用的杀人工具。



01.美国观众特别想看《超级马里奥兄弟》的电影



      外媒《好莱坞报道者》做了一项调查，针对2200名美国成年人用户研究大家最想看到哪款游戏被改编成电影。

      其中，任天堂的《超级马里奥兄弟》位列榜首，《马里奥赛车》和南梦宫的《吃豆人》并列第二。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 智能大反攻 神奇女侠2 休杰克曼 怪奇物语
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主演：盖尔·加朵

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导演：卡莉·斯考格兰德

主演：安东尼·麦凯

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