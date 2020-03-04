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冠状病毒可能造成电影业50亿美元损失

"花木兰"等延迟公映 "碟中谍7"等暂停拍摄

2020-03-04 13:50:13 来源：Mtime时光网

冠状病毒可能已经造成了全球至少50亿美元的电影行业损失，这其中既包括流失的票房，也包括受影响的制片进程，而中国电影市场则面临着大概140亿人民币的损失。

北京，2月16日

　　时光网讯　2019年的海外票房一路飙升到了311亿美元的新高度，全世界票房获得了425亿美元的惊人成绩，前无古人。但由于冠状病毒疫情的爆发，对于全球电影产业的庆祝，很快就被人们对于自身健康的担心所取代，几个月以来，像电影院这样人数众多的聚集场所，在当前的形势下早已空无一人。

　　截止美国时间本周一，这款被称为“COVID-19”的新冠肺炎，已经在全球范围内感染了超过9万人，夺去了3千多人的性命。大部分死亡案例发生在中国，但现在非中国地区的案例也越来越多，在刚刚过去的这个周末，韩国的确诊人数就翻了一倍，达到了近4300人。

　　中国电影院已经关了好几周，病毒在韩国、意大利以及日本——这个世界上第三大的电影市场开始肆虐开来。有分析人员表示，冠状病毒可能已经造成了全球至少50亿美元的损失，这其中既包括流失的票房，也包括受影响的制片进程。而在美国，已经有100例确诊，6例死亡，如果包括美国在内的世界上其它观众，也开始远离电影，采取相应隔离措施，电影产业受到的影响还会更高。

《隐身人》在韩国开画受到影响

　　中国是世界上第二大电影票房市场，疫情爆发期间有7万家电影院关门，由于所有新片都无法发行，这对于好莱坞和中国电影公司的收入都产生了巨大影响。2020年的春节档期间（1月24日-2月23日），中国票房收入只有少得可怜的420万美元（不到3千万人民币），而去年这一数字可是17.6亿美元（约120亿人民币）。

　　分析人员预估截止2月底，中国电影市场的损失已达到了20亿美元（140亿人民币），甚至更多。按照目前形势看来，电影院至少还得再等几周、甚至几个月才会再开门。

　　韩国是全球第五大电影市场，本周末的韩国电影票房比去年同期下滑了令人瞠目的80%。周末的票房冠军是环球和Blumhouse共同出品的恐怖片《隐身人》，只收获了不温不火的110万美元。“电影院倒是还开着，但还不如不开呢，”一位发行方表示。

　　今年2月，韩国全国票房收入大约5200万美元、730万观影人次，比去年同期的1.58亿美元、2230万人次下降了70%

　　“现在的形势比2015年MERS（中东呼吸综合症冠状病毒）爆发的时候严重多了，”韩国电影委员会的一位官员表示，“当年观众人次降到了四成，但是影院没有关门，一个月之后市场就恢复了。冠状病毒这次可不是这样，每日观影人次跌破10万是很不常见的，但现在就是这个情况，前景难以预测。”

黑白版《寄生虫》在韩放映被推迟

　　大邱是韩国第四大城市，全国将近三分之二的确诊病例都来自这个地区。韩国最大的连锁影院CGV，已经关闭了大邱的全部9家电影院。对于大邱之外的电影院，CGV也砍掉了近一半儿的放映。包括乐天影院和Megabox在内的其它韩国电影院，也都在通过减少放映场次和削减员工数量，尽量减少人与人之间的接触，CGV还称，他们会每天早上检查在岗员工的体温。

　　“恐惧的气氛非常明显，”CGV的官员说，“现在的情况跟我们2009年所经历的甲流（猪流感）差不多，当年在韩国有8万人被感染。”

　　电影院要么关门，要么减少放映场次，许多韩国本地电影的放映都要么改档，要么无限期延后。本周一宣布，本来要在今日开始全国放映的黑白版本《寄生虫》要延期，等到疫情结束之后再说。

　　影片当地发行方CJ娱乐的发言人告诉《好莱坞报道者》，至少到本周五，CJ的全部员工都已经被要求在家工作。本周一韩国确诊病例新增476起，全国总确诊人数达到4212例，接下来的数周内，韩国的电影院可能也要陆续荒废了。

　　意大利现在确诊1694例，有34人死亡，政府采用了更严格的管控措施，全国大约一半儿的电影院都关门了，主要是在富裕的北部地区。


今年年初的《傻瓜，傻瓜》给意大利电影市场本来开了个好头

　　意大利的票房也因此下降了，影院关门后的第一周，票房损失了44%，刚刚过去的这个周末，票房收入比去年同期更是降低了76%。当地拔头筹的独立院线Vue国际表示，在政府指示下，他们公司在意大利北部关闭了17家影院。“我们客户与员工的安全是最重要的，”Vue在声明中宣称。

　　“强制关闭电影院的后果，和在公众间传递的恐惧是戏剧性的”，意大利电影院协会主席指出，意大利本来面临着票房的欣欣向荣，2019年比前一年增长了14%，今年年初的新片《傻瓜，傻瓜》和《最美的时光》两部影片，本来表现都非常不错。

　　“在疫情爆发之前，影院状况非常好，”意大利1月票房比去年同期增长了22%。意大利是欧洲冠状病毒爆发最厉害的国家，而它的邻居——法国、德国、瑞士甚至是更远的丹麦，疫情也都在默默爆发。丹麦的一位公共广播电台高管从北意大利滑雪回国之后，也被检测了冠状病毒阳性。

作者：好莱坞报道者   编辑：甄甏甏

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[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 冠状病毒 疫情 花木兰 黑寡妇 碟中谍7 红色通缉令

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