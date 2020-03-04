今天的重点电影新闻都在这里~







在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？















上月影片重新定档，并对于宣传策略做出了修改——新预告中明确表示参与猎捕的人类“不是真的”。至于具体身份是什么，是机器人、外星人还是什么，暂未透露。



















03.剧版《指环王》新添一名主角卡司









































01.《小黄人大眼萌2：格鲁的崛起》日本版海报曝光











《小黄人大眼萌2：格鲁的崛起》日本版海报曝光！续集设定在1970年代，追溯“恶人”格鲁的起源，因此这款海报也让小黄人鲍勃以70年代的时尚造型亮相。影片定档7月3日北美上映，7月17日在日本公映。 ​​​​



















海报中，天海佑希举着银行账本泪奔，又辛酸又好笑。影片将于9月18日在日本公映。























当时姜文完全不知道《霸王别姬》是讲什么，以为是一部京剧电影，徐枫让他演霸王。姜文不同意，觉得演霸王太没有挑战，主动提出来要演虞姬，“书里也没说虞姬不能是我这样的”。





02.尼古拉斯·凯奇和亚裔小女友牵手上街



















值得一提的是，凯奇叔的近两任妻子都是亚裔。他曾和韩裔妻子Alice Kim有长达11年的婚姻，并育有一子。2019年，酒醉冲动之下，他与日裔化妆师女友Erika Koike结婚，不过婚姻仅持续了4天就宣告破碎，令人大跌眼镜。





03.P站首次发行正经电影









