在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
影片原本北美定档去年9月27日，原定上映时间前，美国发生几起枪击案，且总统特朗普发推暗示该片“煽动种族歧视”，影片在争议声中宣布撤档。
上月影片重新定档，并对于宣传策略做出了修改——新预告中明确表示参与猎捕的人类“不是真的”。至于具体身份是什么，是机器人、外星人还是什么，暂未透露。
03.剧版《指环王》新添一名主角卡司
剧集版《指环王》
会设定在第一部《指环王：护戒使者》
时间线之前的第二纪元努曼诺尔帝国时期。该剧第一季还未开拍，已经续订第二季，且是历史上最昂贵的美剧之一。
由范·迪塞尔
主演的动作电影《喋血战士》
曝光全新剧照，范·迪塞尔、盖·皮尔斯、山姆·修汉、艾莎·冈萨雷斯等现身。电影中，范·迪塞尔饰演一个受了重伤的士兵，被尖端纳米技术救活之后，丧失所有记忆，成为皮肤惨白的“喋血战士”。影片定于北美3月13日上映。
01.《小黄人大眼萌2：格鲁的崛起》日本版海报曝光
《小黄人大眼萌2：格鲁的崛起》日本版海报曝光！续集设定在1970年代，追溯“恶人”格鲁的起源，因此这款海报也让小黄人鲍勃以70年代的时尚造型亮相。影片定档7月3日北美上映，7月17日在日本公映。
天海佑希
主演电影《没有养老的资金》
首曝海报。影片改编自垣谷美雨的同名小说，天海在片中饰演以节约为宗旨的主妇后藤笃子。丈夫公司倒闭、与婆婆一起生活的笃子，辛辛苦苦攒下养老的钱，却为婆婆的葬礼付了将近400万日元，生活陷入困境的她甚至不得不借用女儿结婚用的钱。
海报中，天海佑希举着银行账本泪奔，又辛酸又好笑。影片将于9月18日在日本公映。
迪士尼曾找姜文
执导《花木兰》
的消息让大家意外了一下后，日前姜文曾试镜《霸王别姬》
程蝶衣（张国荣
饰演角色）的旧闻又被网友扒了出来，而且有试妆照为证。采访中，姜文回忆，当时他路过香港，借宿《霸王别姬》
的制片人徐枫家。徐枫就跟他说，我现在要拍一部电影，叫《霸王别姬》，你要不要来试试。
当时姜文完全不知道《霸王别姬》是讲什么，以为是一部京剧电影，徐枫让他演霸王。姜文不同意，觉得演霸王太没有挑战，主动提出来要演虞姬，“书里也没说虞姬不能是我这样的”。
02.尼古拉斯·凯奇和亚裔小女友牵手上街
56岁的尼古拉斯·凯奇
和亚裔小女友的恋情曝光后，越来越高调，日前牵手现身街头，乍一看确实很像父女。
值得一提的是，凯奇叔的近两任妻子都是亚裔。他曾和韩裔妻子Alice Kim有长达11年的婚姻，并育有一子。2019年，酒醉冲动之下，他与日裔化妆师女友Erika Koike结婚，不过婚姻仅持续了4天就宣告破碎，令人大跌眼镜。
03.P站首次发行正经电影
P站Pornhub首次发行了一部正经的艺术电影：Leilah Weinraub执导的纪录片《震荡》(Shakedown)，该片聚焦于21世纪初在洛杉矶由黑人女同性恋经营的脱衣舞俱乐部。影片根据Weinraub在过去15年收集的超过400小时的素材制作，包括脱衣舞俱乐部的现场录音、后台视频、档案材料和采访等。
影片曾在2018年柏林电影节等多个电影节展亮相，也在MoMA PS1等少数艺术场馆进行过限定放映。现在，该片整个3月份都能在P站免费观看。