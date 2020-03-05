早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《007：无暇赴死》档期从4月推迟到11月















《007：无暇赴死》全球其他市场的档期也会陆续更改，预计新档期会集中在11月。





02.新版《蝙蝠侠》“蝙蝠车”曝光





















相比其他版本的蝙蝠车，这版似乎更像“超跑”。影片将于2021年6月25日在北美上映。





03.漫威剧集《洛基》片场照曝光





















从片场照来看，洛基似乎又被抓了……





《洛基》将于2021年春季在Disney+上线。





04.动画电影《史酷比》曝新海报











动画《史酷比》曝光一张全新海报，主角齐现身。





《史酷比》由托尼·瑟沃尼执导，弗兰克·维尔克为史酷比配音，扎克·埃夫隆配音Fred，阿曼达·塞弗里德配音Daphne，吉娜·罗德里格兹配音Velma，威尔·福特配音夏吉，马克·沃尔伯格、麦肯纳·格蕾丝、詹森·艾萨克、肯·郑等人均参与配音。影片将于今年5月15日在北美上映。











01.《我在中国做电影》第三期预告











第3期特效预告 时光网出品的电影人物微纪实节目《我在中国做电影》第3集《特效：视觉造梦人》的预告来啦！





第3集聚焦电影特效这一工种。本期主角有三位——橙视觉联合创始人、《流浪地球》视效总监丁燕来，MORE VFX联合创始人魏明，数字王国视效总监周逸夫。他们将带来关于《流浪地球》、《邪不压正》、《一出好戏》、《悟空传》等片特效制作的专业解读。完整内容就在明天上午10:00播出的正片。











01.“小K”与爱玛·罗伯茨街拍同框













在一组街拍照中，“小K”克里斯汀·斯图尔特和爱玛·罗伯茨难得同框。两位女星休闲装扮，都很养眼。