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时光早报：《007》档期从4月推迟至11月

《蝙蝠侠》曝光蝙蝠车 漫威《洛基》曝片场照

2020-03-05 07:55:16 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《007：无暇赴死》档期从4月推迟到11月



      随着新冠疫情不断蔓延，好莱坞也开始受到影响。《007：无暇赴死》原定北美4月10日上映，现推迟到11月25日。英国原定3月31日首映、4月2日院线上映，现推迟至11月12日。

      《007：无暇赴死》全球其他市场的档期也会陆续更改，预计新档期会集中在11月。

02.新版《蝙蝠侠》“蝙蝠车”曝光





      DC超级英雄电影《蝙蝠侠》正在拍摄中，导演马特·里弗斯大方曝光了电影中蝙蝠车的样子。罗伯特·帕丁森饰演的蝙蝠侠也在照片中亮相。

      相比其他版本的蝙蝠车，这版似乎更像“超跑”。影片将于2021年6月25日在北美上映。

03.漫威剧集《洛基》片场照曝光





      正在拍摄中的漫威超级英雄剧集《洛基》曝光一组片场照，汤姆·希德勒斯顿饰演的洛基现身。

      从片场照来看，洛基似乎又被抓了……

      《洛基》将于2021年春季在Disney+上线。 

04.动画电影《史酷比》曝新海报



      动画《史酷比》曝光一张全新海报，主角齐现身。

      《史酷比》由托尼·瑟沃尼执导，弗兰克·维尔克为史酷比配音，扎克·埃夫隆配音Fred，阿曼达·塞弗里德配音Daphne，吉娜·罗德里格兹配音Velma，威尔·福特配音夏吉，马克·沃尔伯格、麦肯纳·格蕾丝、詹森·艾萨克、肯·郑等人均参与配音。影片将于今年5月15日在北美上映。



01.《我在中国做电影》第三期预告



第3期特效预告

      时光网出品的电影人物微纪实节目《我在中国做电影》第3集《特效：视觉造梦人》的预告来啦！

      第3集聚焦电影特效这一工种。本期主角有三位——橙视觉联合创始人、《流浪地球》视效总监丁燕来，MORE VFX联合创始人魏明，数字王国视效总监周逸夫。他们将带来关于《流浪地球》、《邪不压正》、《一出好戏》、《悟空传》等片特效制作的专业解读。完整内容就在明天上午10:00播出的正片。



01.“小K”与爱玛·罗伯茨街拍同框




      在一组街拍照中，“小K”克里斯汀·斯图尔特和爱玛·罗伯茨难得同框。两位女星休闲装扮，都很养眼。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 007 蝙蝠侠 洛基 我在中国做电影
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导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

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-1.0

导演：凯特·赫伦

主演：汤姆·希德勒斯顿

在线播放

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