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《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

2020-03-05 10:37:22 来源：Mtime时光网

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化输出大国日本也开始自我反思了。


　　时光网特稿 韩国的《寄生虫》拿下奥斯卡四项大奖，并且成为首部获得最佳影片的外语片，让韩国举国陷入了沸腾。从韩国总统，到街边小摊贩，都在庆祝这一历史性的时刻。

奥斯卡后台《寄生虫》剧组受访，分享成功“秘诀”

　　而值得一提的是，此前韩国连奥斯卡的边儿都没沾到过。今年韩国才首次获得奥斯卡提名，结果却是一鸣惊人。

　　韩国的成就让隔壁的日本陷入了沉思。 日本电影发展有着辉煌的历史，放在亚洲范围来看，无疑是早早走在前面。

　　日本曾4次拿下奥斯卡最佳外语片奖（其中3次以荣誉奖的形式颁发）；还产出了如黑泽明这样的电影大师。在由西方掌握主要话语权的电影世界，黑泽明反过来对西方电影人、也对世界电影人产生了广泛而深远的影响。

　　尽管日本的动漫产业蒸蒸日上，出口全球，日本的真人电影却变得越来越“自闭”——缺乏有世界影响力的影人和作品。



　　黑泽明、小津安二郎、沟口健二、成濑巳喜男、今村昌平……这些日本电影大师的名字，对于每一个影迷来说，都是如数家珍。哪怕是上世纪八九十年代，依旧涌现了宫崎骏、北野武、冢本晋也、岩井俊二等响当当的导演。

　　然而回想近20年、尤其是近10年的日本真人片导演，似乎只剩下是枝裕和，持之不懈、且成功地将自己的电影推到世界观众面前。

　　这一现象也反映在内地上映的日本进口片上。随着近年来中日关系升温，越来越多的日本电影出现在内地大银幕上，但迄今为止，仍没有一部日本真人片票房突破亿元，最好成绩是是枝裕和《小偷家族》的9675万。

　　日本动画破亿的作品则有一大把，《你的名字。》《哆啦A梦：伴我同行》都在5亿+俱乐部，去年重映的《千与千寻》以4.88亿票房夺得年度批片票房冠军，年年六一档见面的《哆啦A梦》剧场版则没有不破亿的时候。



　　曾几何时，高仓健主演的《追捕》在中国万人空巷，《望乡》《人证》《砂器》《远山的呼唤》《幸福的黄手帕》等都是那个年代观众最熟悉的一些进口片。

　　以上种种，让我们不禁思考，韩国和日本分别做了什么，带来了今天的格局？

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 寄生虫 小偷家族 奉俊昊 奥斯卡 韩国 日本 文化产业

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