韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化输出大国日本也开始自我反思了。













奥斯卡后台《寄生虫》剧组受访，分享成功“秘诀” 而值得一提的是，此前韩国连奥斯卡的边儿都没沾到过。今年韩国才首次获得奥斯卡提名，结果却是一鸣惊人。





韩国的成就让隔壁的日本陷入了沉思。 日本电影发展有着辉煌的历史，放在亚洲范围来看，无疑是早早走在前面。





日本曾4次拿下奥斯卡最佳外语片奖（其中3次以荣誉奖的形式颁发）；还产出了如黑泽明这样的电影大师。在由西方掌握主要话语权的电影世界，黑泽明反过来对西方电影人、也对世界电影人产生了广泛而深远的影响。





尽管日本的动漫产业蒸蒸日上，出口全球，日本的真人电影却变得越来越“自闭”——缺乏有世界影响力的影人和作品。













黑泽明、小津安二郎、沟口健二、成濑巳喜男、今村昌平……这些日本电影大师的名字，对于每一个影迷来说，都是如数家珍。哪怕是上世纪八九十年代，依旧涌现了宫崎骏、北野武、冢本晋也、岩井俊二等响当当的导演。





然而回想近20年、尤其是近10年的日本真人片导演，似乎只剩下是枝裕和，持之不懈、且成功地将自己的电影推到世界观众面前。

























以上种种，让我们不禁思考，韩国和日本分别做了什么，带来了今天的格局？



