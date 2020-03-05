《绝地战警：疾速追击》“重返江湖”特辑

最强老铁默契依旧

嘴炮不停欢乐不止





在特辑中，《绝地战警》系列前两部中熟悉且经典的镜头接连出现，不仅让影迷和粉丝再度欣赏到威尔·史密斯、马丁·劳伦斯年轻时候的风采，也见证了两人一路走来的成长痕迹，以及彼此肝胆相照，互相扶持结下的兄弟情谊。





两位主演对时隔多年后的再次合作感到尤为兴奋，威尔·史密斯表示这不仅是因为“我们对这个系列和里面的角色都有着深厚的爱”，更重要的是观众也想要看到他们这对“最强老铁”在银幕前再干一票。

《绝地战警：疾速追击》北美海报 《绝地战警》系列的第一部作为威尔·史密斯的首部电影作品，不仅令其一战成名，更奠定了他成为好莱坞最卖座实力派演员之一的基础。《绝地战警》系列也风靡全球，成为许多人最喜爱的动作喜剧系列电影之一。在特辑中虽然马丁·劳伦斯自嘲正值“壮”年，但史皇身上却看不到时间流逝的痕迹，在《绝地战警：疾速追击》中表现出了超越前作的巅峰状态。





两人在特辑中妙语连珠段子不停，这对最强老铁将继续他们的默契，在电影中上演一系列激情狂飙，热血枪战的刺激戏码的同时，更会将嘴炮不断欢乐不止的段子互怼进行到底，为观众打造一部年度最不正经的好莱坞动作警匪大片。

海外票房破4亿美金

系列最佳引国内期待





电影自北美及海外上映以来，票房口碑便一路走高节节攀升，不仅成为2020年开年以来全球首部票房破亿的电影，更连续五周成为北美电影市场周总票房冠军，截止目前海外票房已累计收获超4亿美金。





同时北美一经上映口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，不但在同期上映的电影中遥遥领先，更是北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。从知名媒体到普通观众，都一致认为这是《绝地战警》系列诞生以来票房、口碑最好的一部。

《绝地战警：疾速追击》国内过审 电影由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默全程倾力加持。作为好莱坞极负盛名的金牌制片人，杰瑞·布鲁克海默尤其擅长包装视效宏大的大制作电影，由其担任制片人的《加勒比海盗》系列、《珍珠港》在内的商业大片无一不是票房大卖的火爆之作。





两位新人导演也一战成名，获得票房与口碑的双重认可，据传他们更凭借这部《绝地战警：疾速追击》走进了漫威高层的视野，双方正在接洽进一步合作的可能。强大的制作团队和票房口碑双丰收的战绩，令这部电影在国内未映先火，成为本年度国内最受期待的好莱坞大片之一。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影已于1月17日北美上映，国内确认引进，敬请期待。





《绝地战警：疾速追击》烂番茄指数





威尔·史密斯和马丁·劳伦斯“王牌搭档再度携手







威尔·史密斯和马丁·劳伦斯执行任务

电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力打造，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，“炸街男孩”组合再度携手大干一票。电影已于北美1月17日上映，国内确认引进，上映时间敬请期待。