《火星任务》真的被低估了吗？







时光网特稿 2020年6月10日，美国宇航员卢克·格雷厄姆将和来自欧洲的宇航员，搭乘宇宙飞船前往火星，他们经过6个月时间后会抵达目的地。但半年后，遭遇风暴生死未卜，伍迪、吉姆等四位宇航员前往红色星球营救……













《火星任务》预告片 相比较《火星救援》，中国观众显然对《火星任务》熟悉程度要低一些，一方面当年国内没有引进，另一方面影片20年前上映，无论是票房还是口碑就都不如意。影片投资1亿美元，北美票房为6000万，全球票房也不过1.2亿。









《火星任务》20年前的口碑惨案如何发生的，这部影片是不是真的被低估了？这20年里，人类在影视剧和现实中火星探险做了哪些尝试。2030年，人类真的可以登陆火星吗？（预警：以下内容涉及《火星任务》完整剧透）



