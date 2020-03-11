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《火星任务》20年了 人类仍未登陆火星

口碑票房双败的这部科幻片被低估了吗？

2020-03-11 08:20:35 来源：Mtime时光网

《火星任务》真的被低估了吗？


　　时光网特稿 2020年6月10日，美国宇航员卢克·格雷厄姆将和来自欧洲的宇航员，搭乘宇宙飞船前往火星，他们经过6个月时间后会抵达目的地。但半年后，遭遇风暴生死未卜，伍迪、吉姆等四位宇航员前往红色星球营救……

　　各位这不是新闻预告，也不是穿越人士的爆料，而是科幻电影《火星任务》主要故事线。今年3月10日是该片上映20周年纪念日。巧合的是，今年来到了电影中人类登陆火星的年份，但现实中的人类依旧没有实现这个目标。

　　按照NASA（美国国家航空航天局）的计划，人类登陆火星最乐观也要到2030年以后才能实现，马特·达蒙的《火星救援》设定的就是这一年前后。各位要不等到《火星救援》上映15周年时，检验一下勇敢的人类有没有真的实现目标？ 

　　

《火星任务》预告片

相比较《火星救援》，中国观众显然对《火星任务》熟悉程度要低一些，一方面当年国内没有引进，另一方面影片20年前上映，无论是票房还是口碑就都不如意。影片投资1亿美元，北美票房为6000万，全球票房也不过1.2亿。

     惨淡的成绩揭露了好莱坞残酷的一面：导演布莱恩·德·帕尔玛此后失去了执导大制作的机会，第一主角加里·西尼斯则从此再没获六大片厂电影主演的机会。

　　《火星任务》20年前的口碑惨案如何发生的，这部影片是不是真的被低估了？这20年里，人类在影视剧和现实中火星探险做了哪些尝试。2030年，人类真的可以登陆火星吗？（预警：以下内容涉及《火星任务》完整剧透）

作者：花郎、老羊   编辑：老羊

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关键词： 火星任务 火星 科幻片 布莱恩德帕尔玛 加里西尼斯 蒂姆罗宾斯

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