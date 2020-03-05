今天的重点电影新闻都在这里~







在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

























































这部黑暗喜剧中，一对儿情侣发现，他们新搬进来的房子房租特别低。后来他们才知道，这是因为上一个房客是个邪教领袖，这个房子变成了一个邪教的终极自杀目的地。诸多邪教教徒闯进他们家，纷纷用充满仪式感的方式在厕所的浴缸中自杀。一开始，这对儿情侣被这种骚操作惊得不知所措，后来他们找到了新的应对方式：帮助这些邪教教徒完成自杀仪式。











































该片原定2月21日在内地上映，因疫情原因撤档。影片1月份已早早登陆韩国市场，开画首周还登顶票房冠军，避开了疫情冲击。











01.007延档后好莱坞会掀起改档大潮吗？

















