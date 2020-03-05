在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
刘亦菲
主演的迪士尼真人电影《花木兰》
发布ScreenX和4DX特别版海报，戎装木兰踏上战场，颇有大片质感。该片定于3月27日北美上映；尽管目前中国影院还处于关闭状态，日韩也已经推迟档期，迪士尼表示北美及全球大部分地区的上映时间不会变。
另外，继日韩延档后，《花木兰》
台湾也宣布撤出原档期。最新发布的台版中字预告也抹去了上映日期，改为“敬请期待”。
暗黑青春超影片《X战警：新变种人》
正式定级为PG-13。定级原因描述：“含暴力内容、一些令人不安的/血腥的画面，一些粗话、非传统主题元素、挑逗性内容……都是由少年演员拍摄，如今已经成年。”
此前传闻这将是一部R级电影，现在定级为PG-13也是意料之中。福斯被迪士尼收购后，该片现在由迪士尼把控，R级不是迪士尼的风格。导演兼编剧乔什·波恩
曾表示，影片会将“PG13级推到极限，就像《蝙蝠侠：黑暗骑士》
推得那么远”。
另外，派拉蒙恐怖片《寂静之地2》
也分级正式定为PG-13，跟第一部一样。
正义联盟集结地球上所有的超级英雄一起对抗强大的达克·赛德。影片的配音演员包括杰瑞·奥康奈尔、罗莎里奥·道森、杰森·奥玛拉等。据悉，《黑暗正义联盟：天启星战争》
将于5月5日发行数字版蓝光。
这部黑暗喜剧中，一对儿情侣发现，他们新搬进来的房子房租特别低。后来他们才知道，这是因为上一个房客是个邪教领袖，这个房子变成了一个邪教的终极自杀目的地。诸多邪教教徒闯进他们家，纷纷用充满仪式感的方式在厕所的浴缸中自杀。一开始，这对儿情侣被这种骚操作惊得不知所措，后来他们找到了新的应对方式：帮助这些邪教教徒完成自杀仪式。
《实现永恒幸福的七个阶段》由Vivieno Caldinelli执导，塔伊加饰演这个邪教头子，凯特·米库奇
与萨姆·亨廷顿
出演这对儿情侣。本片将于2020年3月6日全美公映，3月17日可在线上播放。
“李尸朝鲜”《王国》第二季今日曝光正式中字预告，朱智勋
扮演的王世子从尚州杀回王宫，眼看着要复仇成功，结果发现丧尸们貌似可以在白天活动了。而且他的政治对手王妃赵氏利用丧尸来对付他，与此同时裴斗娜扮演的医女研制对付丧尸的药物……
本季将于3月13日在Netflix上线。
该片原定2月21日在内地上映，因疫情原因撤档。影片1月份已早早登陆韩国市场，开画首周还登顶票房冠军，避开了疫情冲击。
01.007延档后好莱坞会掀起改档大潮吗？
因为新冠疫情在全球蔓延，原定4月开始全球陆续上映的《007：无暇赴死》
，最近宣布改档至11月开始上映，成为第一部在北美推迟上映的好莱坞大片。也引起怀疑：好莱坞也会开始改档大潮吗？
外媒撰文称，目前来说，《无暇赴死》的情况比较特殊，别的原定近期上映的大制作电影，在北美都还没有推迟上映的计划。
据迪士尼一名发言人透露：迪士尼未来的电影都坚持着原档期，包括《花木兰》
(3月27日北美上映)和《黑寡妇》
(5月1日北美上映)。
02.恭喜"开花结果"!水果姐直播宣布怀孕
水果姐凯蒂·派瑞
在直播时宣布自己怀孕了，“我很兴奋，我们很兴奋，我们很开心！”孩子爸爸奥兰多·布鲁姆
，宝宝将于今年夏天出生。在随后发布的新歌《Never Worn White》MV中，水果姐也展示了孕肚。
“水果姐”和“开花”相识于2016年金球奖颁奖礼上，随后开始交往，中间也经历过一次分合，二人于去年情人节宣布订婚，有消息称，二人将在今年六月份在日本举行婚礼，不过，具体婚期也要视新冠疫情而定。