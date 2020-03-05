最新版《隐身人》由伊丽莎白·莫斯担任主演，在这个古老的故事中融进了看点十足的女权主义色彩。





























这部电影变成了一部女权主义惊悚片，恰到好处地融合了“MeToo”年代的热点，和八九十年代流行的心理惊悚片这种亚类型片的特点。





影片票房和口碑都不俗，烂番茄开画新鲜度89%，北美首周票房2900万美元问鼎，成为今年开画表现最好的惊悚恐怖片。









这部电影情节流畅，制作精细，足以取悦观众，但还是不能深究叙事的细节。







微剧透提醒！























然而，不久之后，奇怪，诡异且相当恶毒的事开始发生，塞西莉亚越来越确信，一直在研究开发隐身技术的秘密科学家阿德里安实际上还活着，并且想要摧毁她。当然，一开始没有人相信她。当塞西莉亚发现了更加黑暗的秘密，甚至被诬陷，扣上罪名之后，她为了保护自己而作出非常艰难的决定。































沃纳尔的这部电影聚焦在塞西莉亚身上，非常需要演员们能够挖掘自身的复杂性，和独特性，而温柔帅气的杰森-科恩看起来很难让人相信他也会在生活中面临难题，或者会在富足的生活中产生自我怀疑，他就是没有这种感觉。





更有意思的是饰演阿德里安的哥哥的多曼，他多少还是有些潜在的兴趣以及冲突的内在动机的，在剧本强行给这个角色赋予了任性的动机，导致角色崩盘之前，他的表演还是很符合人物的。









但是，在打造这部快速，流畅，类型明确的作品时，他们并没有刻意为了做成系列而去设计一些没必要的东西，他们非常聪明地做了修正。

















但对于那些愿意去理解叙事表面下更深层次意义的观众而言，这部电影讲的是一个恶性自恋者通过洗脑实施对别人的控制，并以此为乐的故事——同时《隐身人》还包含了对“MeToo”时代，以及当今美国政治体系中充斥着的谎言的隐喻——这还是一部关于信任女性的重要性的寓言，宣泄了她们对力量和正义的渴望。





最优秀的恐怖电影总是与社会现实和社会焦虑相关联的。





除了情节存在漏洞，有些牵强以外，至少《隐身人》是朝着这个方向努力的，这就使得它很有意思。





注：你对《隐身人》感兴趣吗？如果你有了隐身的能力，你会做什么？请在评论区发表你的看法！



