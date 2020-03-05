时光网洛杉矶讯 《隐身人》
是由H·G·威尔斯在1897年发表的科幻恐怖小说。几十年的时间里，这部小说一直对美国流行文化产生着深远的影响，从小说发表以来，曾经几十次被改编成电影和电视剧。
从1933年由克劳德·雷恩斯
主演的最初版电影，到2000年由凯文·贝肯
主演的《透明人魔》
，源素材对人性阴暗冲动的剖析，使得这个故事极具可塑性，而且可以让不同时代甚至不同文化背景的人产生共鸣。
该片的到来多少令人感到吃惊——至少大家没想到会是这样的版本。在2016年的时候，环球影业曾大肆宣扬，想要依托旗下稳定的怪物题材IP（包括德古拉、狼人、科学怪人等等），拍摄几部有内在关联的电影，组成一个“黑暗宇宙”，他们曾经宣布约翰尼·德普
将会出演《隐身人》
这个经典恐怖故事的最新版电影，作为“黑暗宇宙”的组成部分。
由于本该打响“黑暗宇宙”第一炮的《新木乃伊》
在2017年没能掀起什么水花，原本的大制作路线被抛弃了——这就给沃纳尔的低成本方案让出了道路。最终杰森·布朗姆
的Blumhouse公司成为了制片方。
这部电影变成了一部女权主义惊悚片，恰到好处地融合了“MeToo”年代的热点，和八九十年代流行的心理惊悚片这种亚类型片的特点。
影片票房和口碑都不俗，烂番茄开画新鲜度89%，北美首周票房2900万美元问鼎，成为今年开画表现最好的惊悚恐怖片。
在这种片子里，控制狂前夫或者前任会跟踪并骚扰他们曾经的伴侣，而这部《隐身人》
可以说是一部慢热的复仇惊悚片
，讲述了一个女人被一个喜欢施虐的男人洗脑，折磨，束缚，最终，她智胜了那个男人。
这部电影情节流畅，制作精细，足以取悦观众，但还是不能深究叙事的细节。
微剧透提醒！
故事发生在一个不知名的当代都市里，电影一开头就很精彩，紧张刺激，塞西莉亚·卡斯（伊丽莎白·莫斯
饰）在晚上醒来，从正在熟睡的控制欲极强的男友阿德里安（奥利弗·杰森-科恩
饰）身边逃跑，并与妹妹艾米莉（哈丽特·戴尔
饰）汇合。
接下来的几天里，塞西莉亚向童年好友，警察詹姆斯·拉尼尔（阿尔迪斯·霍奇
饰）和他正值青春期的女儿辛妮（斯托姆·里德
饰）寻求庇护。
当阿德里安似乎已经自杀身亡之后，他给塞西莉亚留下了一大笔遗产，通过他哥哥汤姆（迈克尔·多曼
饰）经营的庄园进行打理。塞西莉亚看起来已经准备好将这段饱受虐待的过去抛诸脑后，走进生活的新篇章了。
然而，不久之后，奇怪，诡异且相当恶毒的事开始发生，塞西莉亚越来越确信，一直在研究开发隐身技术的秘密科学家阿德里安实际上还活着，并且想要摧毁她。当然，一开始没有人相信她。当塞西莉亚发现了更加黑暗的秘密，甚至被诬陷，扣上罪名之后，她为了保护自己而作出非常艰难的决定。
作为导演，沃纳尔（他还执导过《潜伏3》
和《升级》
）对身体恐怖有着明确的喜好
——指的是异常体质和生理侵害相交织的形式。《电锯惊魂》
系列的前三部都是他参与编剧的，最终都以肢体残缺为结局。而《升级》
则讲述了一个男人因一场抢劫导致瘫痪，随后在体内植入芯片让他可以重新控制自己的身体。
《隐身人》
则讲述了关于隐身技术的研究，这很显然，但同时还探讨了男人对女人的控制
——精神和身体上的都有，后者在第二幕里病态的情节转折中体现得尤为突出。
主演过《使女的故事》
的莫斯在片中的表演非常精彩，她完全地投入其中，进入了这个非常耗费体力的角色。在拍摄的过程中，她这个角色一直紧张不安，眼睛转来转去
，莫斯的表演让这部电影有了焦虑、紧迫的氛围，展现出了精神崩溃的焦躁感。
电影里甚至还有一幕让人联想起《终结者2：审判日》
中逃离精神病院的场景，在那一幕里，塞西莉亚试图说服要把她关起来的人自己没疯，最后她不得不用更原始的方式去为自己抗争。
很不幸，杰森-科恩没能胜任《隐身人》
里的角色，在有限的银幕时间内没能演出令人悚然一惊的感觉。他饰演的阿德里安是一个脾气暴躁的反社会者，时不时会抽搐，而且易怒，一碰就炸，但是没演出这个人本质上是一个冷酷的知识分子的深层次感觉。
沃纳尔的这部电影聚焦在塞西莉亚身上，非常需要演员们能够挖掘自身的复杂性，和独特性，而温柔帅气的杰森-科恩看起来很难让人相信他也会在生活中面临难题，或者会在富足的生活中产生自我怀疑，他就是没有这种感觉。
更有意思的是饰演阿德里安的哥哥的多曼，他多少还是有些潜在的兴趣以及冲突的内在动机的，在剧本强行给这个角色赋予了任性的动机，导致角色崩盘之前，他的表演还是很符合人物的。
环球影业对于旗下众多怪物IP的下一步计划是大家纷纷猜测的对象。《隐形女人》会由伊丽莎白·班克斯
担任导演及主演，已经进入开发阶段了，但目前官方还没有公布《隐形女人》究竟是与《隐身人》
的故事相互关联，还是独立成篇。
但是，在打造这部快速，流畅，类型明确的作品时，他们并没有刻意为了做成系列而去设计一些没必要的东西，他们非常聪明地做了修正。
《隐身人》
通过第二幕粗糙甚至还有点血腥的转折，把电影扭转成了一部直截了当的复仇惊悚片，满足了青少年们寻求刺激的需求
，让他们可以与朋友一起去电影院体验一回惊悚的感觉。
但对于那些愿意去理解叙事表面下更深层次意义的观众而言，这部电影讲的是一个恶性自恋者通过洗脑实施对别人的控制，并以此为乐的故事——同时《隐身人》还包含了对“MeToo”时代，以及当今美国政治体系中充斥着的谎言的隐喻——这还是一部关于信任女性的重要性的寓言，宣泄了她们对力量和正义的渴望。
最优秀的恐怖电影总是与社会现实和社会焦虑相关联的。
除了情节存在漏洞，有些牵强以外，至少《隐身人》是朝着这个方向努力的，这就使得它很有意思。
注：你对《隐身人》感兴趣吗？如果你有了隐身的能力，你会做什么？请在评论区发表你的看法！