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时光早报:《花木兰》北美首周末票房或超8500万

汤姆·汉克斯二战电影《灰猎犬号》首曝预告

2020-03-06 07:42:21 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《花木兰》北美首周末票房有望超8500万美元



      尽管受疫情影响，《花木兰》在中国等多地的档期不得不延后，其北美3月27日的档期并没有更改。由于动画版珠玉在前，有外媒预测《花木兰》北美首周末票房有望达到8500万美元，甚至更多。

      据悉，真人版《阿拉丁》北美首周末票房为9150万美元，北美总票房3.56亿美元。

02.汤姆·汉克斯战争片《灰猎犬号》曝预告



预告片

      汤姆·汉克斯编剧并主演的二战电影《灰猎犬号》首曝预告！

      影片改编自真实事件，汉克斯饰演海军驱逐舰“灰猎犬号”的指挥官，他的舰队在穿越北大西洋时遭到了纳粹潜艇群的追击。电影将于6月12日北美上映。

03.科林·费斯奇幻片《秘密花园》曝预告



预告

      根据著名儿童文学改编的奇幻电影《秘密花园》曝光全新中字预告。

      故事讲述出生在印度的英国小女孩玛丽·伦罗克斯经历了父母双亡后，被从印度送往英国约克郡克莱文姑父的庄园生活。

      一次神奇的经历，使玛丽闯入久已禁闭且荒芜的花园。玛丽、农家小子狄肯和常年被关在阴暗房间里病态的少爷柯林，找到了开启快乐的钥匙，和花园经历了一次诗意的复活。

      科林·费斯在片中饰演玛丽·伦罗克斯的姑父。

04.著名游戏《最后生还者》将拍成电视剧



      据《好莱坞报道者》消息，知名游戏《最后生还者/美国末日》要被HBO改编成剧集。

      《切尔诺贝利》主创克雷格·麦辛和《最后生还者》创意总监Neil Druckmann一起打造。播出时间和演员待定。该剧集会是索尼PlayStation工作室参与的第一部影视作品。

05.Netflix拍《查理和巧克力工厂》动画



      《雷神3》《乔乔的异想世界》塔伊加·维迪提又有新项目了，他将为Netflix打造“查理和巧克力工厂”动画。

      这个故事曾在1971年改编成电影《欢乐糖果屋》，中国观众比较熟悉的是2005年版蒂姆·波顿导演、约翰尼·德普主演的版《查理和巧克力工厂》。

06.动画电影《史酷比》曝中字预告



中字预告

      华纳动画电影《史酷比狗》曝光全新中字预告。

      史酷比狗与夏奇意外失踪，神秘公司全员集结破解外星人神秘事件的真相。影片配音卡司包括扎克·埃夫隆、阿曼达·塞弗里德、弗兰克·维尔克、马克·沃尔伯格等，5月15日北美上映。


01.《绝命毒师》的“老白”、“小粉”再同框





      经典美剧《绝命毒师》里的“老白” 布莱恩·科兰斯顿和“小粉”亚伦·保尔合体拍摄了一组写真。

      写真中两人又是抽雪茄，又是喝酒，很有大佬的风范。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 花木兰 汤姆汉克斯 灰猎犬号 最后的生还者 查理和巧克力工厂
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