早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《花木兰》北美首周末票房有望超8500万美元















据悉，真人版《阿拉丁》北美首周末票房为9150万美元，北美总票房3.56亿美元。





02.汤姆·汉克斯战争片《灰猎犬号》曝预告















影片改编自真实事件，汉克斯饰演海军驱逐舰“灰猎犬号”的指挥官，他的舰队在穿越北大西洋时遭到了纳粹潜艇群的追击。电影将于6月12日北美上映。





03.科林·费斯奇幻片《秘密花园》曝预告















故事讲述出生在印度的英国小女孩玛丽·伦罗克斯经历了父母双亡后，被从印度送往英国约克郡克莱文姑父的庄园生活。





一次神奇的经历，使玛丽闯入久已禁闭且荒芜的花园。玛丽、农家小子狄肯和常年被关在阴暗房间里病态的少爷柯林，找到了开启快乐的钥匙，和花园经历了一次诗意的复活。





科林·费斯在片中饰演玛丽·伦罗克斯的姑父。















据《好莱坞报道者》消息，知名游戏《最后生还者/美国末日》要被HBO改编成剧集。





《切尔诺贝利》主创克雷格·麦辛和《最后生还者》创意总监Neil Druckmann一起打造。播出时间和演员待定。该剧集会是索尼PlayStation工作室参与的第一部影视作品。





05.Netflix拍《查理和巧克力工厂》动画











《雷神3》《乔乔的异想世界》塔伊加·维迪提又有新项目了，他将为Netflix打造“查理和巧克力工厂”动画。

这个故事曾在1971年改编成电影《欢乐糖果屋》，中国观众比较熟悉的是2005年版蒂姆·波顿导演、约翰尼·德普主演的版《查理和巧克力工厂》。





06.动画电影《史酷比》曝中字预告











中字预告 华纳动画电影《史酷比狗》曝光全新中字预告。





史酷比狗与夏奇意外失踪，神秘公司全员集结破解外星人神秘事件的真相。影片配音卡司包括扎克·埃夫隆、阿曼达·塞弗里德、弗兰克·维尔克、马克·沃尔伯格等，5月15日北美上映。









01.《绝命毒师》的“老白”、“小粉”再同框

















经典美剧《绝命毒师》里的“老白” 布莱恩·科兰斯顿和“小粉”亚伦·保尔合体拍摄了一组写真。





写真中两人又是抽雪茄，又是喝酒，很有大佬的风范。