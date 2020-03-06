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全美家喻户晓警犬侦探"史酷比"发预告

导演:一位"敢说实话的国际巨星"来秘密客串

2020-03-06 09:27:49 来源：Mtime时光网

最新动画电影《史酷比》今日首发预告片！时光网探访了影片的剪辑室，抢先欣赏了独家片段，并采访到了导演托尼·瑟沃尼。
　　时光网特稿　收起你那些史酷比零食吧，因为真正的史酷比狗回来了！这部由华纳兄弟影业出品的全新动画电影《史酷比》，计划于5月15日在美国上映，影片将会把这位标志性的警犬侦探，和他在哈纳巴伯拉的朋友们重新搬上大荧幕。影片是北美甚至全球家喻户晓的经典动画角色“史酷比狗”，第一部大银幕动画长片，今日发布了全新的电影海报和预告片。

　　影片由托尼·瑟沃尼执导，这个起源故事追溯了史酷比和夏奇的相遇，以及和朋友们解决的第一个谜团，同时还向观众介绍了广阔的哈纳巴伯拉世界，像是蓝色猎鹰侠、机器狗、原始人队长以及Dick Dastardly。

中字预告

　　自2002年起就为史酷比这个角色配音的演员弗兰克·维尔克，将继续献上他的声音，其余角色的配音也都是全明星阵容，包括为夏奇（Shaggy Rogers）配音的威尔·福特，为费雷德（Fred Jones）配音的扎克·埃夫隆，为维尔玛（Velma Dinkley）配音的吉娜·罗德里格兹

　　为戴芬（Daphne Blake）配音的阿曼达·塞弗里德，为蓝色猎鹰侠（Blue Falcon）配音的马克·沃尔伯格，为机器狗（Dynomutt）配音的肯·郑，为Dee Dee Sykes配音的科雷西·克莱门斯，为原始人队长（Captain Caveman）配音的崔西·摩根，以及为Dick Dastardly配音的詹森·艾萨克

　　近日，时光网有幸前往位于洛杉矶的华纳兄弟工作室，参观了《史酷比》的剪辑，提前目睹了一些电影片段，并有幸和导演托尼·瑟沃尼聊了聊他即将上映的影片。我们一抵达电影工作室见到瑟沃尼，他就开始解释为何现在是个绝好的时机，将史酷比和哈纳巴伯拉的系列经典角色搬上大荧幕。

　　“在之前的影片中并没有过多涉及，而我们这部影片中要达成的目标之一，就是他们是如何相遇的。为这部电影我们已经花费了五年时间，过程中制作了众多故事版本和脚本，而最后真正出彩的是史酷比和夏奇的友谊，”导演解释道。


史酷比与挚友夏奇并肩作战

　　“这是一个涉及很多地点的电影，是他们生命的最大谜题和冒险，但实际上还是在说他们的友谊。我们越是深入他们的故事和之间的友谊，我们越开始有这样的疑问，他们是如何相遇的？在哪里相遇的？他们又是如何遇到其他朋友的？他们解决的第一个谜团是什么？”

　　“所有这些都变得非常重要，因为这部电影的核心就是夏奇和史酷比的故事，以及他们之间的友谊。因此，我们想要看到他们相遇后擦出的火花，以及后续的发展。”

　　接着导演更深入地谈及电影情节，以及它是如何与更大的哈纳巴伯拉宇宙相联的。“这次影片里的神秘视角更加个人化，因为团队中的一部分，的确成为了这个谜团的核心，” 瑟沃尼打趣道。


史酷比与夏奇遭遇神秘追击

　　“所以，史酷比和夏奇，与维尔玛、戴芬和费雷德他们是分开的，我们能看到这对他们的友谊有何影响。其他三人在没有史酷比和夏奇的情况下如何行动？因此，这有点算是整个谜团的核心，维尔玛、戴芬和费雷德试图弄明白夏奇和史酷比发生了什么。因为我们将其分开，所以需要花时间介绍那些在路上遇到的其他角色，主要包括蓝猎鹰、机器狗和Dee Dee Sykes。”

　　导演在影片开始就表明，猎鹰队伍只包含蓝猎鹰、机器狗和Dee Dee Sykes，而原始人队长和其他角色则会在电影结束前出现。“我们在影片中融入了很多，”他说，“有一个场景中囊括了很多经典反派角色，我们很少放过可以放进彩蛋的机会。”


史酷比与夏奇结识蓝色猎鹰侠

　　“Grape Ape（1970年代哈纳巴伯拉播出的动画）是一个经典动画人物，还有Jabberjaw（1976年动画《戴尔菲和他的朋友们》中的角色）他们都曾是主角，但现在他们也许只是客串。某种程度上说，这部影片更像是‘哈纳巴伯拉人物联盟’，随着影片的发展，夏奇和史酷比越得到我们的喜爱，它们也需要相当的关注。”

　　“而我们越是了解他们的关系和他们之间的友谊，我们就越觉得这是一部夏奇和史酷比的电影。所以后来，我们不得不抛弃一些东西，因为想要更加公正一点。” 瑟沃尼还暗示说，哈纳巴伯拉的经典角色酷狗（Hong Kong Phooey）也可能在影片中客串。

　　谈及客串，1972年的电视剧《史酷比大电影》，每周都有一个不同的、现实生活中的名人作为客串嘉宾加入动画片，包括当时的著名艺人迪克·范·戴克唐·诺茨以及Sonny & Cher（雪儿与她丈夫的组合）。所以我们询问了导演，粉丝是否可以期待，在《史酷比》中有现实中的名人前来客串。


神秘公司其他成员弗雷德、维尔玛、达芙妮

　　“我们有些小客串，还有一位大咖客串，” 瑟沃尼说。“在那些老动画中，如果有明星客串，他们总是会将角色设计得比常规角色更加细致。你知道，费雷德脸上有三道皱纹，而迪克·范·戴克将会在节目中完全呈现出来。所以，我们会用3D模式来制作我们的客串明星，他会比其他一些角色有更多细节体现。”

　　在原版的电视动画中，弗兰克·维尔克饰演费雷德，2002年，当“史酷比”的前任配音演员Don Messick去世后，弗兰克开始为史酷比配音。我们询问了瑟沃尼，为何让维尔克来演绎这个主角的声音如此重要。“这极其重要，你想要新的演员阵容，想要做新的东西，但同时你也不能忘本。”

　　“自从Don Messick去世以来，弗兰克已经为史酷比配音25年了，因此再无其他的史酷比了，他就是史酷比！”导演还谈及为何演员扎克·埃夫隆是出演费雷德的首选。“扎克很擅长用自己的声音做表达，费雷德是个非常诚恳的人，你会相信他说的所有东西，因此你需要一个能够用声音去做到这些的演员。我们给扎克安排了很多有趣的东西，而他表现得能让你信服。他真的演得很棒，扎克就是费雷德。”


伙伴们设法追踪史酷比和夏奇

　　随即，我们有机会坐下来提前欣赏电影中的一些片段。第一组镜头基本上就是影片的前十分钟，年轻而孤独的夏奇和流浪狗史酷比第一次相遇了。在那之后不久，他们遇到了很快会成为朋友的维尔玛、戴芬和费雷德，并且一起解决第一个谜团。我们看到的下一幕场景发生在大约10年后，史酷比和他的团队已经成功地解决了好些问题。

　　他们想要展开自己的神秘公司（Mystery Incorporated）业务，需要一个投资者让这件事运行下去。他们遇到了一个名人想要投资，但这个名人觉得夏奇和史酷比只会坏事，只愿意投资维尔玛、戴芬和费雷德。

《史酷比狗》全新海报-竖版

　　这场戏里的这个名人，就是瑟沃尼之前提到过的“客串大咖”，尽管导演向我们透露了这人的真实身份，但还是要求我们暂时不保密。我只能提示说，这位名人真的是国际知名，同时也以固执己见和敢说真话著称

　　“所以之后，夏奇和史酷比都觉得有点受伤，他们去打保龄球，接着就消失了，”导演说到下一组镜头。“团队之后来到了保龄球馆，发现了坏掉的机器人，而夏奇和史酷比在消失之前，应该是在保龄球馆被机器人袭击了。现在，他们正在分析这个机器人，寻找着线索。所以，这有点像是团队通过完成他们自己的神秘事件，来解决谜题。”

　　这幕戏的最后，维尔玛、戴芬和费雷德意识到，一个名叫Dick Dastardly的家伙和史酷比、夏奇的失踪有关。“当史酷比和夏奇被小机器人攻击时，他们被追到保龄球馆的后面，被一束蓝光救下，吸到空中，那就是他们到达的地方，” 瑟沃尼说这是为了下一幕做安排。接着我们看到，史酷比和夏奇发现他们在蓝猎鹰的飞船上，而也是在这里，他们第一次遇到了蓝猎鹰、机器狗和Dee Dee Sykes。

　　“这部电影中的蓝猎鹰并不是原来的那个，而是原版蓝猎鹰的儿子。” 瑟沃尼解释说。“所以，夏奇从小就崇拜的蓝猎鹰是这家伙的父亲，因此Brian继承了蓝猎鹰的衣钵，却并不知道如何成为一名超级英雄。即使是从史酷比和夏奇这里，他也还有很多东西要学。Brian刚刚成为蓝猎鹰，也继承了父亲的副手，他对Brian非常挑剔。”之后，导演向我们描述了即将要观赏的最后一幕。


雪儿与丈夫索尼曾出现在《史酷比》动画片中

　　“Dick Dastardly真的在追踪夏奇和史酷比，没人知道原因。他们对他来说非常重要，而他本身很无情，” 瑟沃尼说。“Dick Dastardly出现在他的座驾The Mean Machine里（动画《古怪赛车》Wacky Races里的经典角色），这里迎来了英雄和反派的对峙。Dastardly已经和他原来的搭档Muttley分开了，因此他制造了这些小机器人来协助他，而他对这些小机器人也非常失望。”

　　最后，作为80年代生人，我（本文作者Jami）是伴随着70年代经典史酷比动画的回归长大的，但也看过新的周六上午（Saturday Morning）动画，《Scooby-Doo and Scrappy-Doo》的首轮剧集。这部剧中的新角色Scrappy-Doo是史酷比的侄子，这个角色是为了提高收视率而出现的。然而，Scrappy-Doo的诞生也让史酷比的粉丝们感到不安。


导演托尼·瑟沃尼


　　在原版影片中成长起来的老粉丝们，不喜欢这种幼稚的角色被强塞给他们；而像我自己这样的年轻粉丝，可能会理解史酷比的幼稚性格。我其实并不知道有这么多粉丝不喜欢Scrappy，因为我那时正是爱上新角色的年纪。所以，当我询问托尼·瑟沃尼这个自称是原版史酷比死忠粉的人，Scrappy-Doo是否会在新电影中出现时，你可以想象他的答案让我有多惊讶。

　　“不会，”导演坚定地回答。“这是一代人的事情，当你在做这样的事情时，有些事情你必须意识到，我比你年长，所以我不喜欢Scrappy-Doo，但是你正是喜欢这个新角色的那代人，所以你喜欢Scrappy，你需要意识到这一切。史酷比对于伴随成长的那些人来说非常重要，所以你需要格外谨慎和敏感。”

作者：Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

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关键词： 史酷比 预告片 片场访谈 托尼·瑟沃尼 JamiPhilbrick
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