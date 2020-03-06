







福特在年轻时第一次接触到《野性的呼唤》，但他觉得本片给了他机会，在大银幕上探索自己长久的热情之一——自然世界的美丽，而他自己也十分乐在其中。





最近，时光网与这位77岁高龄的演员在洛杉矶聊了聊，这段25分钟的对话显示了他对原作和环保宣传的热情。





Mtime：我想《野性的呼唤》激起了许多你自己和伟大的大自然之间的回忆？





哈里森·福特：嗯，现在的交通方式之便利，还有人们能去到的那些地方，我觉得我们的存在有着改变的危险。但它们就在那，那些野外地区，它们有着其不变的天性，那就是给予我们慰藉和宁静，让我们找回日常生活中可能失去的沉着。





我才刚刚结束一场12天的旅行，我和家人们从科罗拉多河顺流而下，还穿越了大峡谷。除了我妻子、儿子还有一些朋友，这12天里没有其它东西来打扰我们。那有水，有地质，有天空，我们脑中的噪音也被大自然的力量消除了。你会觉得这种平静、全面的户外几乎是不可思议的。





这就是我在大自然中的经历，这部电影的部分精神也是想将大自然的这一面带给观众，让他们能体验到这种感觉。但同时，本片也在告诉我们其它关于自然的事情——大自然是我们的命运，是我们赖以生存的来源。我们不是高于自然的，而是身在其中。





哈里森·福特 HFPA-Harrison Ford





哈里森·福特：是的。在这个一人一狗关系的情境下，这条狗能找回自己的宿命；我扮演的角色则能够从他与狗的关系中找回勇气，回到自己之前的生活，勇敢面对生活中的一些问题，这也让他过上了孑然一身的生活。





所以我觉得这是个非常有力的故事，这也被很好地编织进了这部电影；即使我对这部电影的成品有着极高的期待，最后还是觉得这成果超出了我的预期。这部电影拥有卓越的美丽，尽管借助了电脑技术制作。





首先，这是在克里斯·桑德斯和（编剧）迈克尔·格林，以及其他将这个励志故事再次带到现实的人们，在他们的脑中形成的。看到这部电影最后的呈现方式，我感到非常感激和幸运。





Mtime：你刚刚提到了那些将这个励志故事再次带到现实的人们；其中的一位——饰演巴克的动作捕捉艺术家泰瑞·诺塔里，观众们好像能看到又看不到，他也曾在《猩球崛起》系列片中出演。与泰瑞合作是什么感觉？





先导预告片 哈里森·福特：他从没以巴克的身份站在我面前过，而是像狗狗那样坐在我面前。（笑）但他的确给我带来了非常多的帮助。他不仅仅是替身，更是一个在构建情景时，具有情感的参与者。他的在场让我真正能集中，也是一个非常好的交流机会。





他的表现非常精准，研究极其到位，让我可以少借用一点自己的想象力——我可以让一个真实的人，而非凭空想象来引导我的想法和情绪。我非常感谢泰瑞对于呈现这个故事所作出的无私奉献。他是个可爱的人，与他合作我觉得自己十分幸运。











Mtime：只要是养了狗的人，都会理解你与巴克的感情。你与狗狗这种动物有哪些渊源呢？





哈里森·福特：我养过许多条狗，目前我们家有三条。但我们还记得每条之前养过的狗，它们永远是我们家重要的一部分。有这么一个机会摆在我面前，我不会选择不去养。





我是说，当然，如果你总是不在家，或者有些情况阻止你养狗，这我可以理解；但它们实在太美好，太能安慰人了。你为它们做了很简单的事情后，它们会给你的生命带来很多珍贵的情感瞬间。





Mtime：《野性的呼唤》是部年代剧，你的角色，约翰·索顿，对于巴克来讲是个救世主，帮助后者脱离了困境。你觉得这反映了什么人类与狗关系的变化吗？





哈里森·福特：你说得对。这是个不同的故事，是关于另一个时代一条狗的故事，那时候的狗更像是人类的奴隶，而非陪伴者。在淘金热中，它们在一些情形中，肯定是被利用、虐待了。这个故事包含了很多不同的元素，这本书本身是非常具有元素性，非常具体地描写了那时候的育空地区。





但我想我们已经将其展开了一点，介绍了一些其它角色的故事，还加入了一些情感层次。我并不是在挑剔这本书，因为这是另一个时代的产物，所以有着不同的观点；但我想我们是在为万千家庭创作电影，一部可以让各辈之间产生话题、让家庭受益的电影。所以我想让这部片在影院上映，而且想让人们和他们的孩子一起欣赏。











Mtime：你提到过，拍这部电影让你重新与大自然联系起来，而且是以一种非常有力的方式。你对自然，特别是环境保护方面的热情起于何时？又是什么点燃了这种热情呢？





哈里森·福特：我想这要追溯到青少年的早期了。我从近郊搬到了芝加哥这座城市中，也转学到了新学校。我见不到老朋友了，因为身在一个新的社区中，我感到很孤独。我还有点被欺负，因为显得有些尴尬、笨拙。我体育也不好，更对那些学生会之类的不感兴趣。我只是按照轨迹活动，从一堂课到另一堂课。我曾经参加过视听俱乐部和铁道模型俱乐部，就是有点书呆子类型的。





我在郊区的家，之前是一片豆田，然后人类就来把表层土到粘土层都挖去，建起了一堆这种小小的破房子，之后只放回去了很少一部分泥土。但我之前住的地方附近有几个漏掉的地区，所以它们还保持着自然样貌。在我家房子旁有条小溪流过，那里未遭破坏，还是最自然的地方。所以我过去常常骑车去到那里。我对下游有什么东西很好奇，我想看看能不能找到些青蛙或者其它类似的东西。





但有天当我在那附近的时候，一只狐狸出现了。它就静静坐在那，看着我。我对它的专注惊奇不已，就是它专注看我的眼神。然后我也安静地坐着，看着它，只要它还愿意在那看着我。然后就过了大概半小时吧，它就走了。我觉得这段经历给我留下的印象非常深，也让我变得敏感。那让我意识到人类社会不是唯一能让我感受到联系的，这是我唯一肯定的事。











Mtime：这是个不可思议的故事，也是段不可思议的记忆。





哈里森·福特：然后几年后，我一直都非常想去到大自然中，我享受在自然世界中的感觉。我们的家庭旅行经常是去农场，还有那些可以骑马、在森林中漫步的地方。但几年前，我才真正加入到了环境保护中。





我赚到了钱，但其中有些我并不知道该拿来做什么，所以我决定拿出一部分来做积极的馈赠。我们所做的一部分事情就是，我们建立了一个家庭基金，还加入了保护国际（Conservation International）环境保护组织。我已经加入那个组织30年了，其中在董事会25年，现在我是副主席了。我们在其它国家的董事中间创造了和平。我很骄傲地说，我们处在保护自然的最前线。





但一直以来，我们都有个优先原则，就是你不能让别人改变他们的行为方式，而去做一些更加可持续的行为，除非你给他一个改变非可持续性发展的经济备案。我们开始是收集象牙椰子，也就是棕榈树果仁，这是传统制作扣子的原料。然后我们就把它们制作成的扣子卖给Gap和Patagonia，后者是一个服饰公司，也是我们的合作伙伴。然后慢慢地，我们在社区里建立起了存在感。





我对于这个组织所完成的工作、成就、过程以及从商业圈来加入我们的人们，都感到十分自豪。我们欢迎合作商公司，尤其是那些没有与其它环保组织合作的。但我们会带着他们做出最棒的成就——我们会让他们的行为方式发生改变，他们会去影响到顾客、雇员，由此改变他们的行为方式。我们取得了这种进步，我非常骄傲。





我目前还是对这块十分投入。想要理解保护国际组织在干什么，最令人信服且简单的方式就是，我们有一个方便交流的宣传语：“大自然不需要人类，但人类需要大自然去生存、繁荣。”这个强有力的信息被许多人引用，我也感到非常欣慰。









哈里森·福特的电影作品中，你最喜欢的五部是哪些？你对这部《野性的呼唤》感兴趣吗？让我们在评论区看到你的想法！

这本书对于许多青少年来讲，都是此类型中独一无二的，并第一次打开了他们的视野，让他们看到了一只动物的内心世界。