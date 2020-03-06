网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“我们不是高于自然的，而是身在其中”

独家专访《野性的呼唤》主演哈里森·福特

2020-03-06 14:33:52 来源：Mtime时光网

哈里森·福特的新片《野性的呼唤》让他与自己最长久的热情之一——环保宣传——连接起来。
      时光网讯 《野性的呼唤》根据杰克·伦敦1903年的现象级同名小说改编，此书稳居美国、乃至全世界小学的必读书目列表。而这完全是有原因的——这个充满情感的故事以一条体型巨大、难以驯服的圣伯纳德犬/苏格兰牧羊犬混血犬巴克为中心。巴克被拐卖，并开始了艰苦卓绝的劳役；与此同时，他自身处于休眠状态的原始本能开始慢慢苏醒。

      这本书对于许多青少年来讲，都是此类型中独一无二的，并第一次打开了他们的视野，让他们看到了一只动物的内心世界。

      哈里森·福特就曾是这样一个孩子，他也在导演克里斯·桑德斯对本书的改编新作中饰演约翰·索顿，一个有着破碎情感的淘金者。在相处中，他与巴克建立了深厚的感情，并最终鼓励后者追求自由。

      福特在年轻时第一次接触到《野性的呼唤》，但他觉得本片给了他机会，在大银幕上探索自己长久的热情之一——自然世界的美丽，而他自己也十分乐在其中。

      最近，时光网与这位77岁高龄的演员在洛杉矶聊了聊，这段25分钟的对话显示了他对原作和环保宣传的热情。

Mtime：我想《野性的呼唤》激起了许多你自己和伟大的大自然之间的回忆？

哈里森·福特：嗯，现在的交通方式之便利，还有人们能去到的那些地方，我觉得我们的存在有着改变的危险。但它们就在那，那些野外地区，它们有着其不变的天性，那就是给予我们慰藉和宁静，让我们找回日常生活中可能失去的沉着。

      我才刚刚结束一场12天的旅行，我和家人们从科罗拉多河顺流而下，还穿越了大峡谷。除了我妻子、儿子还有一些朋友，这12天里没有其它东西来打扰我们。那有水，有地质，有天空，我们脑中的噪音也被大自然的力量消除了。你会觉得这种平静、全面的户外几乎是不可思议的。

      这就是我在大自然中的经历，这部电影的部分精神也是想将大自然的这一面带给观众，让他们能体验到这种感觉。但同时，本片也在告诉我们其它关于自然的事情——大自然是我们的命运，是我们赖以生存的来源。我们不是高于自然的，而是身在其中。

哈里森·福特 HFPA-Harrison Ford

Mtime：我想你应该在这部影片制作前和制作后，都对这方面思考了很多？

哈里森·福特：是的。在这个一人一狗关系的情境下，这条狗能找回自己的宿命；我扮演的角色则能够从他与狗的关系中找回勇气，回到自己之前的生活，勇敢面对生活中的一些问题，这也让他过上了孑然一身的生活。

      所以我觉得这是个非常有力的故事，这也被很好地编织进了这部电影；即使我对这部电影的成品有着极高的期待，最后还是觉得这成果超出了我的预期。这部电影拥有卓越的美丽，尽管借助了电脑技术制作。

      首先，这是在克里斯·桑德斯和（编剧）迈克尔·格林，以及其他将这个励志故事再次带到现实的人们，在他们的脑中形成的。看到这部电影最后的呈现方式，我感到非常感激和幸运。

Mtime：你刚刚提到了那些将这个励志故事再次带到现实的人们；其中的一位——饰演巴克的动作捕捉艺术家泰瑞·诺塔里，观众们好像能看到又看不到，他也曾在《猩球崛起》系列片中出演。与泰瑞合作是什么感觉？

先导预告片

哈里森·福特：他从没以巴克的身份站在我面前过，而是像狗狗那样坐在我面前。（笑）但他的确给我带来了非常多的帮助。他不仅仅是替身，更是一个在构建情景时，具有情感的参与者。他的在场让我真正能集中，也是一个非常好的交流机会。

      他的表现非常精准，研究极其到位，让我可以少借用一点自己的想象力——我可以让一个真实的人，而非凭空想象来引导我的想法和情绪。我非常感谢泰瑞对于呈现这个故事所作出的无私奉献。他是个可爱的人，与他合作我觉得自己十分幸运。



Mtime：只要是养了狗的人，都会理解你与巴克的感情。你与狗狗这种动物有哪些渊源呢？

哈里森·福特：我养过许多条狗，目前我们家有三条。但我们还记得每条之前养过的狗，它们永远是我们家重要的一部分。有这么一个机会摆在我面前，我不会选择不去养。

      我是说，当然，如果你总是不在家，或者有些情况阻止你养狗，这我可以理解；但它们实在太美好，太能安慰人了。你为它们做了很简单的事情后，它们会给你的生命带来很多珍贵的情感瞬间。

Mtime：《野性的呼唤》是部年代剧，你的角色，约翰·索顿，对于巴克来讲是个救世主，帮助后者脱离了困境。你觉得这反映了什么人类与狗关系的变化吗？

哈里森·福特：你说得对。这是个不同的故事，是关于另一个时代一条狗的故事，那时候的狗更像是人类的奴隶，而非陪伴者。在淘金热中，它们在一些情形中，肯定是被利用、虐待了。这个故事包含了很多不同的元素，这本书本身是非常具有元素性，非常具体地描写了那时候的育空地区。

      但我想我们已经将其展开了一点，介绍了一些其它角色的故事，还加入了一些情感层次。我并不是在挑剔这本书，因为这是另一个时代的产物，所以有着不同的观点；但我想我们是在为万千家庭创作电影，一部可以让各辈之间产生话题、让家庭受益的电影。所以我想让这部片在影院上映，而且想让人们和他们的孩子一起欣赏。



Mtime：你提到过，拍这部电影让你重新与大自然联系起来，而且是以一种非常有力的方式。你对自然，特别是环境保护方面的热情起于何时？又是什么点燃了这种热情呢？

哈里森·福特：我想这要追溯到青少年的早期了。我从近郊搬到了芝加哥这座城市中，也转学到了新学校。我见不到老朋友了，因为身在一个新的社区中，我感到很孤独。我还有点被欺负，因为显得有些尴尬、笨拙。我体育也不好，更对那些学生会之类的不感兴趣。我只是按照轨迹活动，从一堂课到另一堂课。我曾经参加过视听俱乐部和铁道模型俱乐部，就是有点书呆子类型的。

      我在郊区的家，之前是一片豆田，然后人类就来把表层土到粘土层都挖去，建起了一堆这种小小的破房子，之后只放回去了很少一部分泥土。但我之前住的地方附近有几个漏掉的地区，所以它们还保持着自然样貌。在我家房子旁有条小溪流过，那里未遭破坏，还是最自然的地方。所以我过去常常骑车去到那里。我对下游有什么东西很好奇，我想看看能不能找到些青蛙或者其它类似的东西。

      但有天当我在那附近的时候，一只狐狸出现了。它就静静坐在那，看着我。我对它的专注惊奇不已，就是它专注看我的眼神。然后我也安静地坐着，看着它，只要它还愿意在那看着我。然后就过了大概半小时吧，它就走了。我觉得这段经历给我留下的印象非常深，也让我变得敏感。那让我意识到人类社会不是唯一能让我感受到联系的，这是我唯一肯定的事。



Mtime：这是个不可思议的故事，也是段不可思议的记忆。

哈里森·福特：然后几年后，我一直都非常想去到大自然中，我享受在自然世界中的感觉。我们的家庭旅行经常是去农场，还有那些可以骑马、在森林中漫步的地方。但几年前，我才真正加入到了环境保护中。

      我赚到了钱，但其中有些我并不知道该拿来做什么，所以我决定拿出一部分来做积极的馈赠。我们所做的一部分事情就是，我们建立了一个家庭基金，还加入了保护国际（Conservation International）环境保护组织。我已经加入那个组织30年了，其中在董事会25年，现在我是副主席了。我们在其它国家的董事中间创造了和平。我很骄傲地说，我们处在保护自然的最前线。

      但一直以来，我们都有个优先原则，就是你不能让别人改变他们的行为方式，而去做一些更加可持续的行为，除非你给他一个改变非可持续性发展的经济备案。我们开始是收集象牙椰子，也就是棕榈树果仁，这是传统制作扣子的原料。然后我们就把它们制作成的扣子卖给Gap和Patagonia，后者是一个服饰公司，也是我们的合作伙伴。然后慢慢地，我们在社区里建立起了存在感。

      我对于这个组织所完成的工作、成就、过程以及从商业圈来加入我们的人们，都感到十分自豪。我们欢迎合作商公司，尤其是那些没有与其它环保组织合作的。但我们会带着他们做出最棒的成就——我们会让他们的行为方式发生改变，他们会去影响到顾客、雇员，由此改变他们的行为方式。我们取得了这种进步，我非常骄傲。

      我目前还是对这块十分投入。想要理解保护国际组织在干什么，最令人信服且简单的方式就是，我们有一个方便交流的宣传语：“大自然不需要人类，但人类需要大自然去生存、繁荣。”这个强有力的信息被许多人引用，我也感到非常欣慰。


哈里森·福特的电影作品中，你最喜欢的五部是哪些？你对这部《野性的呼唤》感兴趣吗？让我们在评论区看到你的想法！

作者：Brent Simon   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 野性的呼唤 哈里森·福特 BrentSimon
关注时光网微信

相关电影/影人

野性的呼唤

野性的呼唤 (2020)

-1.0

导演：克里斯·桑德斯

主演：哈里森·福特

在线播放

哈里森·福特

哈里森·福特

Harrison Ford

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

有史以来最伟大的101部动作片

李小龙成龙巅峰之作 黑泽明卡梅隆大师经典

101
《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如..
2

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

"花木兰"删除李翔角色受Metoo运动影响

制片人：角色一分为二给甄子丹和安柚鑫

受到Metoo运动影响，真人版《花木兰》里只有“办公室恋..
5

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？

查看更多