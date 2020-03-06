《西缺口》
由扬·德芒热
执导，杰西卡·戈德堡
编剧，杰西卡也是罗素兄弟执导下一部影片《谢里》
（荷兰弟主演，也是Netflix出品）的编剧。《西缺口》讨论的是全球难民问题，发生在中东的某个国家，在当地政府与游击队的暴力冲突中，年轻的Saeed母亲被街上的流弹杀死，他与穿着穆斯林黑袍子（裹得最最严实的那种）的女朋友Nadia逃离家乡。
《西缺口》（插图来自《纽约时报》）
这对儿情侣加入了其它难民，经过守卫重重的大门，逃往更安全的港湾。他们有时通过一扇门，来到希腊爱琴海上米克诺斯岛上的拥挤营地；有时通过另一扇门，会来到废弃伦敦豪宅中的私密房间，这里挤满了无家可归的尼日利亚人；第三道门带领他们来到美国加州的马林县（离旧金山不远）。在每一个地点，他们的关系都饱受考验，需要挣扎着找到食物，避难所，还有难民社群中的归属感。
Netflix今年的奥斯卡之梦算是破灭了，然而《西缺口》坐拥这么敏感的“难民”题材，还有前总统夫妇制片人的加持，说不定在之后会有更好的结果？
《美国工厂》
奥巴马夫妇在离开白宫之后，创立了自己的制片公司——Higher Ground，他们出品的纪录长片《美国工厂》
获得了今年奥斯卡的“最佳记录长片”小金人，新纪录片《残疾营地》
在今年的圣丹斯电影节上也饱受好评，不出意外的话，《西缺口》将是他们制片的第一部长片剧情片。