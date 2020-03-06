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奥巴马夫妇与罗素兄弟制片Netflix新片

"西缺口"触及中东难民题材 "毒液"反派主演

2020-03-06 15:30:30 来源：Mtime时光网

奥巴马夫妇与罗素兄弟要共同制片Netflix的新片《西缺口》，这部聚焦难民题材的影片，将由《毒液》中饰演反派的里兹·阿迈德主演。


　　时光网讯　巴拉克与米歇尔·奥巴马夫妇找到了自己下一部想要制片的电影项目，这一次他们要跟安东尼、乔·罗素兄弟共同合作Netflix的新片《西缺口》（Exit West）。本片改编自英籍巴基斯坦裔作家穆赫辛·哈米德的畅销小说，由出演过《夜行者》《毒液：致命守护者》里兹·阿迈德（出生在英国的巴基斯坦裔演员）主演。

　　《西缺口》扬·德芒热执导，杰西卡·戈德堡编剧，杰西卡也是罗素兄弟执导下一部影片《谢里》（荷兰弟主演，也是Netflix出品）的编剧。《西缺口》讨论的是全球难民问题，发生在中东的某个国家，在当地政府与游击队的暴力冲突中，年轻的Saeed母亲被街上的流弹杀死，他与穿着穆斯林黑袍子（裹得最最严实的那种）的女朋友Nadia逃离家乡。


《西缺口》（插图来自《纽约时报》）

　　这对儿情侣加入了其它难民，经过守卫重重的大门，逃往更安全的港湾。他们有时通过一扇门，来到希腊爱琴海上米克诺斯岛上的拥挤营地；有时通过另一扇门，会来到废弃伦敦豪宅中的私密房间，这里挤满了无家可归的尼日利亚人；第三道门带领他们来到美国加州的马林县（离旧金山不远）。在每一个地点，他们的关系都饱受考验，需要挣扎着找到食物，避难所，还有难民社群中的归属感。

　　Netflix今年的奥斯卡之梦算是破灭了，然而《西缺口》坐拥这么敏感的“难民”题材，还有前总统夫妇制片人的加持，说不定在之后会有更好的结果？


《美国工厂》

　　奥巴马夫妇在离开白宫之后，创立了自己的制片公司——Higher Ground，他们出品的纪录长片《美国工厂》获得了今年奥斯卡的“最佳记录长片”小金人，新纪录片《残疾营地》在今年的圣丹斯电影节上也饱受好评，不出意外的话，《西缺口》将是他们制片的第一部长片剧情片。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奥巴马 罗素兄弟 Netflix 西缺口 里兹·阿迈德 毒液
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