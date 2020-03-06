奥巴马夫妇与罗素兄弟要共同制片Netflix的新片《西缺口》，这部聚焦难民题材的影片，将由《毒液》中饰演反派的里兹·阿迈德主演。

















《西缺口》（插图来自《纽约时报》）





这对儿情侣加入了其它难民，经过守卫重重的大门，逃往更安全的港湾。他们有时通过一扇门，来到希腊爱琴海上米克诺斯岛上的拥挤营地；有时通过另一扇门，会来到废弃伦敦豪宅中的私密房间，这里挤满了无家可归的尼日利亚人；第三道门带领他们来到美国加州的马林县（离旧金山不远）。在每一个地点，他们的关系都饱受考验，需要挣扎着找到食物，避难所，还有难民社群中的归属感。





Netflix今年的奥斯卡之梦算是破灭了，然而《西缺口》坐拥这么敏感的“难民”题材，还有前总统夫妇制片人的加持，说不定在之后会有更好的结果？







《美国工厂》



