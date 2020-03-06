她们个性迥异，但都勇于追求自己想要的生活。这种独立自主的精神拥有穿越时代的力量，至今仍打动万千读者。而今奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格通过极富创意且大胆的改编，以光影为纸笔，在电影版《小妇人》中书写出有别于原著的现代感和新鲜感，令影片赢得观众和影评人的称赞，入围包括最佳影片在内的奥斯卡金像奖六项重磅提名，最终交出颁奖季67个奖项和179项提名的亮眼成绩单。

《小妇人》原著是一部以马奇家四姐妹生活为蓝本的家庭伦理小说。内容平实细腻，富有强烈的感染力。原著分上下两册，上册着重描写了马奇姐妹的少女年华，下册则讲述了她们成年后的严酷现实。导演葛韦格将上下册的时间轴穿插在一起，同时以二姐乔·马奇的故事作为贯穿其中的主线，对原著进行了彻底重构。





老照片艾玛 她的非线性叙事为影片注入了强大的张力和活力，也为她赢得了奥斯卡最佳改编剧本提名。由西尔莎·罗南、艾玛·沃森、“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德、梅丽尔·斯特里普等组成的神仙演员阵容，将奥尔科特笔下的各色人物演绎得活灵活现。





就在不久前，剧照摄影大师Wilson Webb用19世纪发明的火棉湿版摄影法，拍摄了一组质感高级的《小妇人》角色照，完美再现了书中的时代感，以此致敬原著和奥尔科特。不少网友看过后惊呼：“神还原！”“穿越了！”

《小妇人》原著一直以先锋的女性意识为人津津乐道，而作为现代女性的杰出代表，导演葛韦格在电影版中注入更现代、更鲜明的女性主题。影片鼓励女性追求爱与自由，女性角色表达心声更为直接。二姐乔从服装到举止都活脱一个“假小子”，与她青梅竹马的邻家贵公子劳里反倒更加阴柔，对固化的性别气质说“不”；





大姐梅格选择婚姻和家庭，并告诉乔“我的梦想和你不一样，但这不代表我的梦想不重要”，打破女性独立等同不婚的狭隘看法；小妹艾米虽然也向往浪漫爱情，但同时更冷静现实地看待婚姻是个经济命题，直面至今仍未消解的婚姻困境。





四姐妹看似思想和选择不同，但有一点相同：她们都有选择自己生活方式的自由。这种自由去爱和选择的勇气既让银幕内的女性角色作为独立个体熠熠生辉，也鼓舞激励银幕外的女性观众活出自己，实现人生价值。

老照片艾米 与女性力量相互映衬的是《小妇人》的温馨柔软。美国文豪海明威就曾评价《小妇人》原著：“温情脉脉，充盈着光明与甜蜜。”电影版《小妇人》将这一特质发扬光大。





无论是姐妹的亲密无间，家人的相互支持，还是邻里的友善互助，爱情的苦中带甜，影片处处散发着温暖、光明、积极和希望，让人走出影院时心中有光，面带微笑。“死侍”瑞恩·雷诺兹妙语评价：“医生应该开《小妇人》处方。”已有不少网友表示，等疫情结束后，暖心疗愈的《小妇人》将成为他们去影院的观影首选。

电影《小妇人》由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）执导，西尔莎·罗南（《赎罪》、《布鲁克林》、《伯德小姐》）、艾玛·沃森（《哈利·波特》系列）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《麦克白夫人》）、劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》、《大小谎言》）、蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、梅丽尔·斯特里普（《铁娘子》《华盛顿邮报》）等联袂主演。





乌云总会散尽，阳光终将普照，暂时撤档的《小妇人》必定以更大的爱意和诚意归来，不负爱与自由的故事仍将上演，敬请期待。





老照片贝丝





老照片罗南





老照片甜茶





四姐妹和妈咪

《小妇人》此前因疫情撤档，再定档日期择日公布，敬请期待。