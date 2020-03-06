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时光晚报："惊队"布丽拉尔森看《花木兰》预告哭了

007改档或损失5千万 疫情致水果姐婚礼延期

2020-03-06 19:40:23 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.《007》改档，或先损失5000万美元



日前，因为新冠疫情在全球蔓延，原定4月开始全球陆续上映的《007：无暇赴死》宣布改档至11月上映，成为第一部在北美推迟上映的好莱坞大片。这一举行的旨在减少票房损失，不过前期投入的大量宣发费用也因此打了水漂。

据《好莱坞报道者》分析，《007：无暇赴死》的改档可能会给片方米高梅带来3000万至5000万美元的损失。

如果《007：无暇赴死》按原定档期上映，会损失多少票房呢？业内分析票房损失可能会达到上亿美元。不过这点已经永远无法验证。

02.奥巴马夫妇与罗素兄弟制片Netflix新片



美国前总统奥巴马和夫人找到了自己下一部想要制片的电影项目，这一次他们要跟安东尼、乔·罗素兄弟共同合作Netflix的新片《西缺口》（Exit West）。本片改编自英籍巴基斯坦裔作家穆赫辛·哈米德的畅销小说，由出演过《夜行者》《毒液：致命守护者》里兹·阿迈德主演。

《西缺口》扬·德芒热执导，杰西卡·戈德堡编剧。《西缺口》讨论的是全球难民问题，发生在中东的某个国家，在当地政府与游击队的暴力冲突中，年轻的Saeed母亲被街上的流弹杀死，他与穿着穆斯林黑袍子的女朋友Nadia逃离家乡。

奥巴马夫妇旗下制片公司出品的第一部电影《美国工厂》，在今年的奥斯卡上拿下最佳纪录长片奖。

03.裴淳华主演居里夫人传记片曝中字预告



居里夫人传记片《放射性物质》发布中字预告，裴淳华饰演居里夫人，萨姆·赖利饰演皮埃尔·居里，阿纽林·巴纳德饰演科学家保罗·朗之万。安雅·泰勒-乔伊饰演居里夫人的女儿Irene，西蒙·拉塞尔·比尔饰演巴黎大学教授Lippmann。

影片将讲述玛丽·居里和皮埃尔·居里夫妇卓越的科学贡献，以及两人之间的爱情故事。电影由玛嘉·莎塔碧(《我在伊朗长大》)执导，杰克·索恩(《奇迹男孩》《皮囊》)担任编剧，将于3月20日英国上映。



01.受疫情影响，《刺猬索尼克》日本延档



受疫情影响，原定3月27日在日本公映的《刺猬索尼克》宣布延档，新档期暂未公布。影片改编自世嘉游戏，2月14日北美公映打破游戏改编电影开画纪录。

02.役所广司松隆子武士片《峠》曝预告



司马辽太郎绝对是时代剧影视改编的最爱。今年除了《燃烧吧！剑》，还有一部根据其原著《峠 》（这个字念qiǎ，发卡的卡）改编的《峠 最后的武士》。该片由《蜩之记》导演小泉尧史执导，卡司阵容极其豪华，除了主演役所广司，还有仲代达矢松隆子东出昌大、香川京子、永山绚斗、吉冈秀隆、渡边大、Akira（林志玲的老公）等加盟。

 《峠》讲述了幕末风云人物——“最后的武士”长冈藩家老河井继之助的传奇人生，役所广司将扮演河井继之助，松隆子扮演其妻子；仲代达矢饰演长冈藩的先代藩主，他非常器重继之助。据悉，影片中最重要“北越战争”场景有5000人群众演员参加拍摄。影片将于9月25日在日本公映。

03.漫改《碧蓝之海》曝预告



日本漫改电影《碧蓝之海》发布正式预告，画风比较清奇。影片由当红小生龙星凉犬饲贵丈双主演，与田祐希、朝比奈彩、小仓优香等参演，英勉(《女主角失格》)担任导演。

故事讲述憧憬着闪闪发光的大学生活的男主北原伊织，误入充满兄贵的潜水社团，他所期待的校园生活开始往意想不到的方向展开……影片将于5月29日在日本上映。



01.“惊奇队长”布丽拉尔森：《花木兰》每个预告都把我看哭了




《惊奇队长》布丽·拉尔森转发“《花木兰》北美首周末票房或超8500万”的新闻，动情地写道：“我等不及要看这部电影。每个电影都把我看哭了。”

02.《回到未来》主演重聚掀回忆杀



《回到未来》主角迈克尔·J·福克斯克里斯托弗·洛伊德再度重聚，距离影片上映也即将迎来第35个年头，两位主创也都分别58岁和81岁了。合照晒出掀起众多影迷回忆杀。

媒体近些年一直不放弃挖掘《回到未来》重启的可能性，导演罗伯特·泽米吉斯的回答也一直都是：“绝无可能！除非我和鲍勃·盖尔（编剧之一）都死了。”

03.受疫情影响，水果姐婚礼推迟



水果姐凯蒂·派瑞和未婚夫奥兰多·布鲁姆原计划今年6月份在日本举行婚礼，但由于疫情还未得到控制，婚礼将会往后延期。水果和开花原本计划邀请150位亲朋好友共同在日本庆祝。这是水果第二次推迟婚礼了，最开始的计划是在去年冬天举办一个白色婚礼。

昨天，水果姐刚官宣自己怀孕的消息。

   编辑：SaSa

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关键词： 时光晚报
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