今天的重点电影新闻都在这里~







在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？















02.奥巴马夫妇与罗素兄弟制片Netflix新片























03.裴淳华主演居里夫人传记片曝中字预告































受疫情影响，原定3月27日在日本公映的《刺猬索尼克》宣布延档，新档期暂未公布。影片改编自世嘉游戏，2月14日北美公映打破游戏改编电影开画纪录。





02.役所广司松隆子武士片《峠》曝预告















《峠》讲述了幕末风云人物——“最后的武士”长冈藩家老河井继之助的传奇人生，役所广司将扮演河井继之助，松隆子扮演其妻子；仲代达矢饰演长冈藩的先代藩主，他非常器重继之助。据悉，影片中最重要“北越战争”场景有5000人群众演员参加拍摄。影片将于9月25日在日本公映。



















故事讲述憧憬着闪闪发光的大学生活的男主北原伊织，误入充满兄贵的潜水社团，他所期待的校园生活开始往意想不到的方向展开…… 影片将于5月29日在日本上映。

























《惊奇队长》布丽·拉尔森转发“《花木兰》北美首周末票房或超8500万”的新闻，动情地写道：“我等不及要看这部电影。每个电影都把我看哭了。”





02.《回到未来》主演重聚掀回忆杀



















03.受疫情影响，水果姐婚礼推迟















昨天，水果姐刚官宣自己怀孕的消息。