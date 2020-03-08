这是2007年开始这项调查以来，女性导演在好莱坞的最好成绩。过去13年中的“票房前100”（均指全美，下同）影片中，女性导演所占的总比例是4.8%。今年排行榜上最靠前的女性导演是珍妮弗·李，她与克里斯·巴克共同执导的《冰雪奇缘2》排名全美票房第4。











《一条狗的使命2》 导演：盖尔·曼库索





女性导演所执导的影片今年成绩大幅提升，除了Time’s Up和Me Too运动的持续影响，也包括诸多电影节为女性导演所创造的机会（过去5年的圣丹斯电影节上，34.5%的叙事长片来自于女性导演），女性导演在电视剧行业的兴起（过去2年的电视剧中，31%剧集是由女性导演执导），以及各家电影公司的招聘策略改变。





从片方的角度来看，环球影业是雇佣女性导演最多的，他们家25%的电影都由女性导演执导；STX紧随其后，也是25%；Netflix是20%，索尼与迪士尼是17%，华纳16%的影片来自女导演，而派拉蒙在过去的5年间，没有一部电影是女性导演执导的。







《高材生》 导演：奥利维亚·王尔德





根据同一调查显示，观众们对于男性或女性导演执导的影片，评分平均值并没有明显区分；而有色人种女性导演的片子，则是得到评分平均值最高的，但这组群体每年出现在“票房前100”中的最少。





该调查还注意到了女性导演所执导电影在颁奖季的表现，近13年来，在金球奖、奥斯卡、导演工会奖、评论家选择奖给出的“最佳导演”提名中，仅有5.1%是女性，其中仅有4名女性独立执导的影片（意即不是和男性导演共同执导）获得了提名——凯瑟琳·毕格罗、阿娃·杜威内、安吉丽娜·朱莉与格蕾塔·葛韦格。







《妈阁是座城》 导演：李少红















《别告诉她》 导演：王子逸





“2020年对于女性导演来说是非比寻常的一年，因为她们执导的终于不仅仅限于小型独立影片了，而是有了大型动作电影。当女性导演有了同等的机会，在不同种类和预算级别的影片中都有所涉猎时，这才是真正的进步”，该调查的一位发起人表示。



