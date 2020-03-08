时光网讯
根据外媒Collider调查报道，2019年，全美票房排行榜上排名前100的影片中，其中有10.6%是女导演执导的，包括安娜·波顿
联合执导的《惊奇队长》
，还有珍妮弗·李
联合执导的《冰雪奇缘2》
这样的票房巨作。10.6%这个数字的意思是——前100票房电影一共有106部，其中10部影片来自女性导演。2018年，这个数字仅仅是4.5%。
《惊奇队长2》 导演：安娜·波顿（与瑞安·弗雷克联合执导）
这是2007年开始这项调查以来，女性导演在好莱坞的最好成绩。过去13年中的“票房前100”（均指全美，下同）影片中，女性导演所占的总比例是4.8%。今年排行榜上最靠前的女性导演是珍妮弗·李，她与克里斯·巴克共同执导的《冰雪奇缘2》排名全美票房第4。
《一条狗的使命2》 导演：盖尔·曼库索
女性导演所执导的影片今年成绩大幅提升，除了Time’s Up和Me Too运动的持续影响，也包括诸多电影节为女性导演所创造的机会（过去5年的圣丹斯电影节上，34.5%的叙事长片来自于女性导演），女性导演在电视剧行业的兴起（过去2年的电视剧中，31%剧集是由女性导演执导），以及各家电影公司的招聘策略改变。
从片方的角度来看，环球影业是雇佣女性导演最多的，他们家25%的电影都由女性导演执导；STX紧随其后，也是25%；Netflix是20%，索尼与迪士尼是17%，华纳16%的影片来自女导演，而派拉蒙在过去的5年间，没有一部电影是女性导演执导的。
《高材生》 导演：奥利维亚·王尔德
根据同一调查显示，观众们对于男性或女性导演执导的影片，评分平均值并没有明显区分；而有色人种女性导演的片子，则是得到评分平均值最高的，但这组群体每年出现在“票房前100”中的最少。
该调查还注意到了女性导演所执导电影在颁奖季的表现，近13年来，在金球奖、奥斯卡、导演工会奖、评论家选择奖给出的“最佳导演”提名中，仅有5.1%是女性，其中仅有4名女性独立执导的影片（意即不是和男性导演共同执导）获得了提名——凯瑟琳·毕格罗、阿娃·杜威内、安吉丽娜·朱莉与格蕾塔·葛韦格。
《妈阁是座城》 导演：李少红
其中只有凯瑟琳·毕格罗真的获了奖——她2009年凭借《拆弹部队》
获得了当年导演工会奖的“最佳导演”。
《别告诉她》 导演：王子逸
“2020年对于女性导演来说是非比寻常的一年，因为她们执导的终于不仅仅限于小型独立影片了，而是有了大型动作电影。当女性导演有了同等的机会，在不同种类和预算级别的影片中都有所涉猎时，这才是真正的进步”，该调查的一位发起人表示。
“国际妇女节”是为庆祝妇女在经济、政治和社会等领域，做出重要贡献和取得巨大成就而设立的节日，今年的妇女节，也标志着《北京宣言和行动纲要》通过25周年。在全球范围内，女性占全球卫生人力的70%，在应对新型冠状病毒疫情中也发挥了重要作用。
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，祝大家节日快乐。
《送我上青云》 导演：滕丛丛 《舞女大盗》 导演：劳伦·斯卡法莉娅
《燃烧女子的肖像》 导演：瑟琳·席安玛
《雪人奇缘》 导演：吉尔·卡尔顿（与托德·维尔德曼联合执导）
《哈丽特》 导演：卡斯·莱蒙斯
《霹雳娇娃》 导演：伊丽莎白·班克斯
《冰雪奇缘2》 导演：珍妮弗·李（与克里斯·巴克联合执导）
《邻里美好的一天》 导演：玛丽埃尔·海勒
《皇后与瘦子》 导演：梅丽娜·马苏卡斯
《小妇人》 导演：格蕾塔·格韦格
2020年：
《猛禽小队和哈莉·奎茵》 导演：阎羽茜 2020.2.7
《花木兰》 导演：妮基·卡罗 2020.3.27
《黑寡妇》 导演：凯特·绍特兰 2020.5.1
《神奇女侠2》 导演：派蒂·杰金斯 2020.6.5
《永恒族》 导演：赵婷 2020.11.6
作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏