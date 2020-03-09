04. 妮可·基德曼新剧《无所作为》发预告

05. 西班牙恐怖片《饥饿站台》发预告片

01. 荷兰弟&唐尼“换脸”《回到未来》预告

“Deep Fake”CG换脸术越来越成熟，前不久有国外网友把《回到未来》中迈克尔·J·福克斯和克里斯托弗·洛伊德的片段，换成汤姆·赫兰德和小罗伯特·唐尼，最近Youtube频道stryder HD更是把预告片改造成唐尼和荷兰弟版。网友们的创作荷兰弟也看在眼里，在宣传《1/2魔法》被外媒问到时，他表示《回到未来》在他心目中地位崇高，他觉得再怎么重拍也无法超越当年的经典。