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时光早报:1/2魔法皮克斯最低开局之一

斯蒂芬金:取消伍迪艾伦自传让我不舒服

2020-03-09 08:49:30 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《1/2的魔法》创皮克斯最低开局之一



　　迪士尼发行的皮克斯动画新片《1/2的魔法》空降周末票房榜首，为迪士尼拿下年内的第二个周末票房冠军，但也创下皮克斯最低开局之一。本片是皮克斯工作室第22部动画长片，也是该工作室在2020年推出的两部动画作品的首部。这部原创奇幻动画北美开画三天票房将达4000万美元左右，创下皮克斯历史第三差的开画成绩，在北美最终成绩将不足1.5亿美元。
02. 强森又晒《黑亚当》健身准备照



　　“DC电影宇宙的力量体系要变天了！”道恩·强森又一次在他的ins上po出了这句话，配图则毫无例外，依然是他的生猛黑白健身照，配文还写道“为《黑亚当》的健身和准备过程很艰辛，但牺牲是值得的。真相、正义与黑亚当。#以眼还眼 #反英雄 #黑亚当 今夏开拍”。“黑亚当”一直是“沙赞”系列中的反派，现在还不清楚《雷霆沙赞！》中的扎克瑞·莱维是否会在本片中回归出演。
03. 斯蒂芬·金：伍迪·艾伦自传被取消让我很不安



　　著名导演伍迪·艾伦的回忆录受性侵指控影响，被阿歇特出版集团宣布放弃出版。恐怖片小说大师斯蒂芬·金近日在推特上对此表达了不满，“放弃出版的这一决定让我很不舒服，跟他本人没关系，我tm才不在乎艾伦先生，谁是下一位被封口的作者，这是让我担心的。”“如果你认为他是恋童癖，不要买他书，不要看他电影，不要去现场听他爵士演出。用你的钱包投票，这才是我们美国的处事方式。”
04. 妮可·基德曼新剧《无所作为》发预告

　　丹麦导演苏珊娜·比尔妮可·基德曼合作了HBO新迷你剧集《无所作为》，今日发布了第二支先导预告片。妮可饰演的女主角Grace Sachs是著名心理治疗师，她在新书发布之前几周时，发现生活被失踪的丈夫、凶杀案和一系列让人吃惊的事件发展，弄得上下颠倒。本剧将于5月10日首播，HBO对此寄予厚望，希望在今年的艾美奖上能有所斩获。
05. 西班牙恐怖片《饥饿站台》发预告片


　　去年多伦多电影节的“午夜疯狂”单元大奖，颁给了Netflix出品的西班牙恐怖片《饥饿站台》，本片是Galder Gaztelu-Urrutia导演的长片电影处女作。影片发布了预告片与海报，设置在未来的反乌托邦世界中，囚犯都被关在上下分层的牢房中，食物由高处运到低处，低处的囚徒只能吃高处牢房中吃剩的食物，这个设定一听就怪恶心的。《饥饿站台》将于3月20日在Netflix上首播。

01. 荷兰弟&唐尼“换脸”《回到未来》预告

　　“Deep Fake”CG换脸术越来越成熟，前不久有国外网友把《回到未来》中迈克尔·J·福克斯和克里斯托弗·洛伊德的片段，换成汤姆·赫兰德和小罗伯特·唐尼，最近Youtube频道stryder HD更是把预告片改造成唐尼和荷兰弟版。网友们的创作荷兰弟也看在眼里，在宣传《1/2魔法》被外媒问到时，他表示《回到未来》在他心目中地位崇高，他觉得再怎么重拍也无法超越当年的经典。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 1/2的魔法 道恩·强森 斯蒂芬·金 无所作为 饥饿站台
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