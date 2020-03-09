在2月票房勉强赶超去年之后，3月大盘也未能迎来“开门红”。北美票房分析师表示，目前仍不清楚，疫情对于票房产生了多大影响。

北美周末票房前十名 2020.03.06-03.08（单位：万美元）













本片根据著名作家简·奥斯汀的同名小说改编，讲述了“漂亮、聪明、富有”的女孩艾玛·伍德豪斯寻找真爱与幸福结局的故事。影片在烂番茄网站得到85%的普遍好评，反讽社会阶层与青涩的成长故事也得到原著粉丝的好评。





















