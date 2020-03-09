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疫情的锅？两部新片北美开画未达预期

"1/2魔法"平庸 大本"回归之路"叫好不叫座

2020-03-09 10:12:02 来源：Mtime时光网

两部新片的开画表现都未达到预期，北美周末大盘也连续两周处于1亿美元关口以下，市场继续保持不温不火。北美票房分析师表示，目前仍不清楚，疫情对于票房产生了多大影响。


　　时光网讯 新冠肺炎的疫情正在北美地区蔓延，而疫情对电影市场的影响也正在显现，诸如《007：无暇赴死》已经推迟原定映期，而拥有三十多年历史的“西南偏南电影节”也宣布取消。

　　上周共有两部大规模开画的新片挤进前十，整体市场热度稍微有所提升。迪士尼发行的皮克斯动画新片《1/2的魔法》首周在4300余影院正式起片，开画三天录得4000万美元票房，空降周末票房榜首。影片为迪士尼拿下年内的第二个周末票房冠军，但也创下皮克斯最低开局之一。

　　环球发行的恐怖新片《隐身人》次周末再斩获票房1500余万美元，让出了周末冠军宝座；影片比开画周末下跌不到五成，两周累计已超5200万美元。



　　华纳兄弟发行的运动剧情片《回归之路》首周在2700余家影院开画，首映三天仅收不到千万美元，排在周末榜第三位。

　　两部新片的开画表现都未达到预期，北美周末大盘也连续两周处于1亿美元关口以下，市场继续保持不温不火。2020年第10个周末的票房榜前十名影片累计票房仅报9224万美元，周末大盘环比回升10.5%，比《惊奇队长》强势登顶的去年同期（大盘1.98亿美元）暴跌过半。

　　在2月票房勉强赶超去年之后，3月大盘也未能迎来“开门红”。北美票房分析师表示，目前仍不清楚，疫情对于票房产生了多大影响

　　虽然迪士尼的真人版《花木兰》在海外多个市场已经宣布推迟上映，但北美档期仍定于本月底，不过由于缺乏《惊奇队长》级别的票房大作，本月票房同比倒退恐已成定局。
  
北美周末票房前十名 2020.03.06-03.08（单位：万美元）



　　派拉蒙发行的游戏改编电影《刺猬索尼克》周末三天再揽票房800万美元，退居周末榜第四。影片周末跌幅扩至五成，累计票房已超1.4亿美元。

　　二十世纪公司（迪士尼）发行的家庭冒险电影《野性的呼唤》周末再收票房700万美元，退居周末榜第五，累计票房还不到6000万美元。

《爱玛》剧照

　　焦点影业发行的美英合拍喜剧片《艾玛》周五起扩至1565家影院大规模上映，三天收获票房500万美元，蹿升至周末榜第六位。计入前两周的点映后，这部英美合拍影片北美累计已收690万美元。

　　本片根据著名作家简·奥斯汀的同名小说改编，讲述了“漂亮、聪明、富有”的女孩艾玛·伍德豪斯寻找真爱与幸福结局的故事。影片在烂番茄网站得到85%的普遍好评，反讽社会阶层与青涩的成长故事也得到原著粉丝的好评。

　　不过，影片的整体票房表现跟颁奖季的名著改编作品《小妇人》差距明显，后者在北美累计票房达2.08亿美元，在全球市场也已突破2亿美元关口。



　　日漫剧场版《我的英雄学院：英雄崛起》周末缩减至1195家影院上映，三天再收票房153万美元，连续两周位列前十。影片比开画周末暴跌74%，呈现出日漫电影的粉丝向走势，不过其累计票房已收1272万美元，已经超过前作《我的英雄学院：两个英雄》最终总成绩（575万美元）的两倍。

　　格林威治娱乐发行的法国电影《燃烧女子的肖像》周五加馆至334家影院放映，三天再收票房54万美元，仍位列周末榜前20位。这部故事设定在18世纪60年代的同性题材影片累计票房已达336万美元，是近两年在北美票房表现最好的法国电影之一

作者：沉默的橄榄   编辑：SaSa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 北美周末票房 皮克斯

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