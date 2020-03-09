斯蒂芬·金 时光网讯
现年84岁的著名导演伍迪·艾伦
，回忆录《凭空而来》原本计划于4月7日正式推出，但受性侵指控的影响，阿歇特出版集团宣布放弃出版本书，并将版权归还给作者。针对这一决定，恐怖片小说大师斯蒂芬·金
在推特上表达了不满，“阿歇特集团放弃出版伍迪·艾伦自传的这一决定让我很不舒服，跟他本人没关系，我tm才不在乎艾伦先生，谁是下一位被封口的作者，这才是让我担心的
。”
在英国，一位“审查指数”组织的编辑表示，阿歇特集团的这一做法被称为是“为作者和读者都担忧”，“当一群暴民，无论多么有学识，当他们无责任、无须过程、不用赔偿地实施权力的时候，这总是让我害怕的。这可比出版伍迪·艾伦的自传让我害怕多了。”
罗南·法罗与母亲米娅·法罗
2014年初，伍迪·艾伦与前女友米娅·法罗
的养女迪兰·法罗在《纽约时报》发表公开信，称伍迪曾在她7岁时性侵过她，而伍迪的回应则也是通过《纽约时报》，撰文否认了此事。伍迪表明，迪兰的“性侵”说是受到了养母米娅的教唆和指使，性侵一事是子虚乌有。当年，“儿童性侵中心”经过几个月的调查，于1993年3月声明未能找到迪兰被性侵的证据。
2017年的MeToo运动中，迪兰重新提及此事，米娅和伍迪的亲生儿子罗南（揭露哈维·韦恩斯坦
的文章就是他写的）支持迪兰；而2018年，两人的养子Moses在博客中站了伍迪，称米娅和迪兰当年撒了谎。
伍迪·艾伦
上周一，当阿歇特集团宣布他们本来打算在4月出版伍迪·艾伦回忆录的计划之后，罗南•法罗公开指责阿歇特表里不一，因为对方旗下既出版了自己获得普利策奖的《捕杀》，讲述了调查韦恩斯坦丑闻的事件；又打算出版父亲伍迪的自传。
“当我通过新闻得知，出版过我作品的阿歇特，获得了伍迪·阿伦自传的版权，特别是在有其它大出版商拒绝合作之后，我非常失望。我当时正和阿歇特合作《捕杀》，阿歇特是瞒着我做出的这一决定，我的书讲的就是强势男人，包括伍迪·艾伦，是怎样逃避对性骚扰负责的”，他在声明中表示，“凭良心”，不再和阿歇特继续合作。
斯蒂芬·金发推特
米娅·法罗也在自己的声明中表示，阿歇特决定发表自己前男友（伍迪和她从未结婚）的自传，“为权力、金钱和名声能获得怎样的特权，提供了又一案例”。阿歇特在将版权退还给伍迪时称，“取消出版艾伦先生自传的决定非常困难，我们十分看重与作者间的关系，不会轻易取消出版”，“我们要确保每日工作中，能听到不同的声音，还有相互冲突的观点”。
斯蒂芬·金显然不买账，在后续的一系列推特中他说，“一旦开始这么做了（取消出版），下一回会更容易”，“如果你认为他是恋童癖，不要买他的书，不要看他的电影，不要去现场听他的爵士乐演出。用你的钱包投票，这才是我们美国的处事方式。”
但他也补充说，“阿歇特先出版罗南·法罗的书，再打算出版伍迪·艾伦的书，这也挺操蛋的。”