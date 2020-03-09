阿歇特出版集团取消了伍迪·艾伦新书的出版工作，对此，恐怖片大师斯蒂芬·金表示不满。



斯蒂芬·金









在英国，一位“审查指数”组织的编辑表示，阿歇特集团的这一做法被称为是“为作者和读者都担忧”，“当一群暴民，无论多么有学识，当他们无责任、无须过程、不用赔偿地实施权力的时候，这总是让我害怕的。这可比出版伍迪·艾伦的自传让我害怕多了。”







罗南·法罗与母亲米娅·法罗















伍迪·艾伦





上周一，当阿歇特集团宣布他们本来打算在4月出版伍迪·艾伦回忆录的计划之后，罗南•法罗公开指责阿歇特表里不一，因为对方旗下既出版了自己获得普利策奖的《捕杀》，讲述了调查韦恩斯坦丑闻的事件；又打算出版父亲伍迪的自传。





“当我通过新闻得知，出版过我作品的阿歇特，获得了伍迪·阿伦自传的版权，特别是在有其它大出版商拒绝合作之后，我非常失望。我当时正和阿歇特合作《捕杀》，阿歇特是瞒着我做出的这一决定，我的书讲的就是强势男人，包括伍迪·艾伦，是怎样逃避对性骚扰负责的”，他在声明中表示，“凭良心”，不再和阿歇特继续合作。







斯蒂芬·金发推特





米娅·法罗也在自己的声明中表示，阿歇特决定发表自己前男友（伍迪和她从未结婚）的自传，“为权力、金钱和名声能获得怎样的特权，提供了又一案例”。阿歇特在将版权退还给伍迪时称，“取消出版艾伦先生自传的决定非常困难，我们十分看重与作者间的关系，不会轻易取消出版”，“我们要确保每日工作中，能听到不同的声音，还有相互冲突的观点”。





斯蒂芬·金显然不买账，在后续的一系列推特中他说，“一旦开始这么做了（取消出版），下一回会更容易”，“如果你认为他是恋童癖，不要买他的书，不要看他的电影，不要去现场听他的爵士乐演出。用你的钱包投票，这才是我们美国的处事方式。”





















但他也补充说，“阿歇特先出版罗南·法罗的书，再打算出版伍迪·艾伦的书，这也挺操蛋的。”