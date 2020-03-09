《小妇人》主演西尔莎·罗南和“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德于妇女节，为国内所有的小妇人们送上暖心祝福。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的奥奖疗愈佳作《小妇人》，奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格执导，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。主演西尔莎·罗南和“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德也于妇女节为国内所有的小妇人们送上暖心祝福。





甜茶罗南献祝福 影片《小妇人》虽改编自经典名著，但以极具现代的女性视角对原著进行全新演绎，更直接的观点表达让影片更具直击心灵的力量，赢得观众和影评人的一致好评，拿下今年第92届奥斯卡金像奖六项重磅提名，最终斩获最佳服装设计大奖。影片此前因疫情原因在国内撤档，再定档日期待公布，敬请期待。

无论是原著还是电影，《小妇人》都细腻丰富地展现了四姐妹的不同个性和选择，鼓励现代女性大胆选择自己所爱。此次罗南甜茶的节日祝福后，还曝光了一段甜茶饰演的邻家贵公子劳里和马奇家小妹艾米讨论婚姻的片段，毫不避讳地直击19世纪女性婚姻痛点。





艾米是四姐妹中最现实、目的性最强的人，一直以来饱受争议。劳里认为她嫁入豪门的婚姻观太过功利，艾米紧接着反驳三连：“身为女人，我无法只靠自己来谋生养家”、“就算我赚到钱，结婚后钱也会归丈夫和孩子”、“对我来说，婚姻就是经济问题”，言语间透露出对于女性身份和婚姻的无奈和不甘。







艾米和梅格两姐妹

片中的艾米敢于表达内心真实想法，鼓舞现代女性不必在乎别人目光，而是可以更直接坦诚地表达自我。《小妇人》在展现这些问题和挣扎中反映出女性主义的真正核心：女性拥有选择成为什么样的人、过什么样的生活的自由和权利。

除了艾米，另外三个马奇姐妹的故事和选择，也可以看到更多女性所面对的现实问题和自身的挣扎，对今天的女性有着强烈的现实意义。大姐梅格代表较为传统的女性，向往婚姻家庭，虽渴望富有但仍嫁给穷教师的坚定选择无疑值得尊敬。而二姐乔为追求作家梦想去大城市闯荡，与出版商讨价还价，争取自己利益，独立自主的事业型女性形象呼之欲出。







罗南靠在门边





而她那句振聋发聩的“我厌烦了人们说女人天生只为爱情而活”，更是说出了很多现代女性的心声：结婚不是女人唯一的出路。女人有梦想有灵魂，她最终要为自己而活。乔的独立自主也给了无数女性力量，去追求自己的爱与自由。三妹贝丝内向，喜欢弹钢琴，在沉静中寻求力量，她的善良纯洁和对待生死的淡然，体现了女性身上另一种强大的能量。





四姐妹虽然选择不同，但最后都得到了自己想要的生活。还有毒舌的马奇姑妈那句：我不结婚因为老娘有钱。欢乐之余也给了我们更多思考。影片的各个人物的身上都充分体现了“爱自己是终生浪漫的开始”的含义。《小妇人》就是像是鼓舞女性的动人宣言，这也是它经久不衰的重要原因。







甜茶艾米在画室

电影《小妇人》由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）执导，西尔莎·罗南（《赎罪》、《布鲁克林》、《伯德小姐》）、艾玛·沃森（《哈利·波特》系列）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《麦克白夫人》）、劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》、《大小谎言》）；





蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、梅丽尔·斯特里普（《铁娘子》《华盛顿邮报》）等神仙演员阵容联袂主演。热切期待春暖花开时，目前撤档的口碑佳片《小妇人》与内地观众重逢，追求爱与自由的故事继续散发其耀眼的光芒，照亮新一代女性前进的道路。







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编辑：甄甏甏