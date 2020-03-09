时光网与传奇影星阿尔·帕西诺，聊了聊他涉足小荧幕的新作《猎杀纳粹》。







时光网特稿





在跟别人说话时，帕西诺没有一丝演绎的成分，你也当然不会感到一丝来自于他的虚伪。他更多表现出生龙活虎的样子，充满了好奇与投入。因此，他在那一刻是全身心沉浸的——显然，这也在成为伟大演员的路上帮到了他。





当然，这种特质也让他会在谈话中善意地打断你，然后快速分享他各种转瞬即逝的搞笑题外话——最近，这在洛杉矶一个凉爽风天的下午就发生了。







“意大利人说话就是放不下手”





“你（指记者）在说话时总是移动双手，制造出很多手语，”帕西诺大笑着说，“我其实在想：‘他在用手说啥？我可不懂手语。’虽然我从小是由几个聋哑阿姨带大的，她们有听力障碍，但她们特别好，所以我过得也很好。我想在与她们交流中，就是我这些活力的来源吧，也是我对做演员感兴趣的一些原因。当然了，意大利人说话就是放不下手！”











《天使在美国》













“我想写出这部剧的编剧大卫·威尔，他对这个故事是有一个原始、个人的设定，”在被问到这个挑战的吸引力时，帕西诺在说的同时，还不忘用手指在空气中戳了戳，以表额外强调，“他让那些叙述有了更多不同的色彩，让他呈现整个故事的方式变得更折中、更特别。”







《帕特诺》





“总体来说，我觉得这是个我愿意去追求的角色，我也想看看我能演成什么样。从许多方面来说，这次的日程安排比以往更加适合我。之前我都是进组、拍戏然后就去拍电影了，但这次我没这么干——我没有串场，也没有在拍摄期间去演任河别的角色。”





时光网与帕西诺对话的剩余部分摘录如下：









阿尔·帕西诺：我上回因为这部提名了奥斯卡，我必须说：我那会儿在参加英国电影电视艺术学院奖（BAFTA），正好是走红毯的时候，然后我就看到个哥们儿问我：“你知道已经过了44年了吗？”我看着他，心想：“什么玩意儿已经44年了？”然后他说：“自你上次获得BAFTA奖。”我说：“我居然还赢过这个奖？”（笑）所以你就知道我在1970年代是什么样儿了。（笑）







一搜吓一跳，老爷子在2019年的BAFTA的红毯上摔了一跤





奥斯卡和BAFTA都很好，我们已经提名过无数这样的奖了，但却几乎没有赢过！所以在那回颁奖礼的最后，我起身正准备离开，听到有位女士说：“好了，所有获奖者们——请上台来。获奖者们请上台！”然后我就转身说道：“那输了的呢？我们去哪儿？”（笑）你就是时不时想说点这样的话，在那些颁奖礼上，因为那真的会让你不爽。（笑）





这很有趣，但一点儿都不可怕。这一切都太棒了，被提名也是。这是真正的附加值，是额外收获。但当你有了这些额外的希望，然后又输了，你就会想：“下次还是别给我这希望了比较好吧。”（笑） 回顾一下的话，这确实会激发你的欲望，而这种欲望对我们这行很重要——你会希望自己就这么过下去，你会希望看到那些能激励你的东西出现。这也是我希望的，那就是重燃做什么事的欲望。







今年的奥斯卡红毯





现在，我在做一件小事，就是一个让我有兴趣去演的新角色，但我必须清醒下头脑，必须让这些奖项一类的事往后放放，这样我才能重新打开自我，去看看我到底想不想继续去做那些。你永远不会料到最后的结果，但目前为止，我觉得自己很幸运，因为能做所有我想做的。





有时他们会说：“付诸行动吧，然后你的思想自然会跟上。这是AA（匿名戒酒互助会）上经常说的一句很重要的话，而且这是真的。我是说，如果你保持活跃，那么你有很大可能完成目标，实现价值。关键就是要踏出第一步。”





Mtime：在别的电视项目中，您曾扮演过以真实人物为原型的角色。







《猎杀纳粹》





帕西诺：真正存在的人物——没错，我必须要说，我爱那些角色。









帕西诺：这很大程度上要取决于剧本。真实情况中经常发生的是，你扮演一个从未在历史上存在过的人物，寻找与他们之间的联系，然后再以自己的方式呈现。但同样的事情就是——你还必须在自身某处找到第三个人。这就与剧本息息相关，也与大卫·威尔的写作密不可分，他帮助我理解了这个角色。我之前跟他见过几次，也曾对他说我想尝试一下《猎杀纳粹》这部剧。







《冲突》









（笑）所以有时那会影响到电影本身，有时候就不会，如果可能的话。那确实挺有帮助的，但当你的编剧是大卫·威尔，我们可以自由地与他交流、沟通，任何时候讨论任何事都可以。比如说，我今天晚点就要去找他聊，看我们是否要拍下一季。我肯定也会跟罗根·勒曼聊，看看有些具体的东西如何去发展。





采访中的帕西诺 Mtime：总体来说，您觉得扮演过的角色与幕后的自己差别大吗？





帕西诺：这很有趣，因为我不知道该怎么回答。（停顿）也许这是因为身为演员，我们会化身成很多人。我不知道当我离开的时候，我还是不是那样的人？就像莎士比亚曾说的，我们每个人都在扮演着很多角色，然后我们就经历了人类的七个时代。所以我想在扮演一个角色时，有一点就是，那只是你自己的解读，无论有意还是无意。





所以你对一些事物的感受……就好像如果你是一幅画，那么这幅画肯定有自己的风格，那些选择，包括内容，都是个人化的。我不会用自己来作比较，因为我不是毕加索。他曾给予我许多灵感，我也看过他的纪录片。在纪录片中，毕加索是无处不在的，你会看到他的所有作品；他甚至盯着摄像头画画。你并不知道他到底在干什么，你会好奇那是什么。





当他完成后，他站起来，把画立在身边，那时候我看到了有趣的东西——我看到了毕加索和那幅画，他们非常不同。他刚刚完成的作品就在那，但感觉很不同。我感到一些东西，是我某一天会运用在表演中的。我觉得这个角色并不是“你”，但你确实演了他。（笑）你能明白吗？（笑）这挺难理解的，有点转瞬即逝的意思。我很抱歉，我就是这么跳跃抽象。（笑）





Mtime：在四月下旬，您就将迎来具有里程碑意义的80岁生日。是什么让您一直坚持着呢？









年轻时候的帕西诺与斯特拉斯伯格 你只是需要调整。”就是这么简单的一句话，他说的方式也很简洁。但在调整中，也会遇到问题。这在当时是真理，在现在依旧是。 我记得他看着我，特别犀利，他看穿了许多东西，也有很多经历，因为很多演员成名的路上都有他的身影。我有次见他，他会说：“你知道吗，。”就是这么简单的一句话，他说的方式也很简洁。但在调整中，也会遇到问题。这在当时是真理，在现在依旧是。





Mtime：听说您在考虑写一部回忆录，是真的吗？





帕西诺：我曾经接到写自传的请求，有时候我对这种事是比较害羞的。因为你知道，作为演员，有些东西是必须要被接受的，作为一个有名的演员，这跟作为普通名人是不一样的。我总是尝试去接受发生在我身上的事，以及感恩自己在这世上的幸运；但在书籍的世界，这就很不一样。我可能会在书中谈论很多与表演无关的事情，所以人们会疑惑，在今天的世界中，怎样才能被理解。





在互联网的世界，很多东西可能会被抽离出情境。这是你经常会遇到的状况，但我确实一直在想，自己应该写一本，因为我的故事挺有趣的。我想我找到了一位愿意与我合作的出色作家，所以我最近确实想了很多这方面的事。





你对《猎杀纳粹》感兴趣吗？你最喜欢的阿尔·帕西诺的电影又是哪部呢？让我们在评论区看到你的答案！