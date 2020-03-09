网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

与阿尔帕西诺对话新剧"猎杀纳粹"

"作为有名演员 和作为普通名人是不一样的"

2020-03-09 15:40:23 来源：Mtime时光网

时光网与传奇影星阿尔·帕西诺，聊了聊他涉足小荧幕的新作《猎杀纳粹》。


　　时光网特稿　那大大的、让人放下戒备的微笑；那闪着光的眼睛和老顽童似的言行；那一被问到问题就充满好奇、上下挑动的眉毛……这些都是你在和阿尔·帕西诺谈话时能看到的，而整个对话过程，就像身处一部电影中一样

　　在跟别人说话时，帕西诺没有一丝演绎的成分，你也当然不会感到一丝来自于他的虚伪。他更多表现出生龙活虎的样子，充满了好奇与投入。因此，他在那一刻是全身心沉浸的——显然，这也在成为伟大演员的路上帮到了他。

　　当然，这种特质也让他会在谈话中善意地打断你，然后快速分享他各种转瞬即逝的搞笑题外话——最近，这在洛杉矶一个凉爽风天的下午就发生了。


“意大利人说话就是放不下手”

 　　“你（指记者）在说话时总是移动双手，制造出很多手语，”帕西诺大笑着说，“我其实在想：‘他在用手说啥？我可不懂手语。’虽然我从小是由几个聋哑阿姨带大的，她们有听力障碍，但她们特别好，所以我过得也很好。我想在与她们交流中，就是我这些活力的来源吧，也是我对做演员感兴趣的一些原因。当然了，意大利人说话就是放不下手！”

　　除了帕西诺为HBO出演过的几部电视电影（包括《帕特诺》《菲尔·斯派特》《死亡医生》），以及2003年的获奖迷你剧《天使在美国》，这部10集新剧《猎杀纳粹》是他50年来第一次踏足电视圈。1968年，他在一部ABC的短命警匪剧《N.Y.P.D.》第二季中出演过一集，但帕西诺本人似乎对此没什么印象了。


《天使在美国》

　　这部色彩丰富的《猎杀纳粹》则在此刻，深深印在了这位79岁高龄的演员心中。由大卫·威尔创作、乔丹·皮尔监制的《猎杀纳粹》，将背景设置在了1977年的纽约市。故事很大程度上是疯狂的虚构，但部分灵感来自于一些真实事件——二战德国战败后的几十年里，一些人在全球范围内猎杀前纳粹党。

　　罗根·勒曼饰演主角Jonah Heidelbaum，他是一个数学神童，同时也是继承祖母加入纳粹猎人分支的青少年；帕西诺则出演Meyer Offerman，一名在大屠杀中幸存的犹太慈善家，同时也召集并领导这群猎人，这与《复仇者联盟》中的尼克·弗瑞这个角色非常相似。

 　　“我想写出这部剧的编剧大卫·威尔，他对这个故事是有一个原始、个人的设定，”在被问到这个挑战的吸引力时，帕西诺在说的同时，还不忘用手指在空气中戳了戳，以表额外强调，“他让那些叙述有了更多不同的色彩，让他呈现整个故事的方式变得更折中、更特别。”


《帕特诺》

　　“总体来说，我觉得这是个我愿意去追求的角色，我也想看看我能演成什么样。从许多方面来说，这次的日程安排比以往更加适合我。之前我都是进组、拍戏然后就去拍电影了，但这次我没这么干——我没有串场，也没有在拍摄期间去演任河别的角色。”

时光网与帕西诺对话的剩余部分摘录如下：

　　Mtime：您最近参演的电影《爱尔兰人》，在上个颁奖季可谓引起了不小的轰动。现在稍稍回顾，您对这段经历的感受是怎样的？是激动？精疲力尽？还是两者都有？

　　阿尔·帕西诺：我上回因为这部提名了奥斯卡，我必须说：我那会儿在参加英国电影电视艺术学院奖（BAFTA），正好是走红毯的时候，然后我就看到个哥们儿问我：“你知道已经过了44年了吗？”我看着他，心想：“什么玩意儿已经44年了？”然后他说：“自你上次获得BAFTA奖。”我说：“我居然还赢过这个奖？”（笑）所以你就知道我在1970年代是什么样儿了。（笑）


一搜吓一跳，老爷子在2019年的BAFTA的红毯上摔了一跤

　　奥斯卡和BAFTA都很好，我们已经提名过无数这样的奖了，但却几乎没有赢过！所以在那回颁奖礼的最后，我起身正准备离开，听到有位女士说：“好了，所有获奖者们——请上台来。获奖者们请上台！”然后我就转身说道：“那输了的呢？我们去哪儿？”（笑）你就是时不时想说点这样的话，在那些颁奖礼上，因为那真的会让你不爽。（笑）

　　这很有趣，但一点儿都不可怕。这一切都太棒了，被提名也是。这是真正的附加值，是额外收获。但当你有了这些额外的希望，然后又输了，你就会想：“下次还是别给我这希望了比较好吧。”（笑）　回顾一下的话，这确实会激发你的欲望，而这种欲望对我们这行很重要——你会希望自己就这么过下去，你会希望看到那些能激励你的东西出现。这也是我希望的，那就是重燃做什么事的欲望。


今年的奥斯卡红毯

　　现在，我在做一件小事，就是一个让我有兴趣去演的新角色，但我必须清醒下头脑，必须让这些奖项一类的事往后放放，这样我才能重新打开自我，去看看我到底想不想继续去做那些。你永远不会料到最后的结果，但目前为止，我觉得自己很幸运，因为能做所有我想做的。

　　有时他们会说：“付诸行动吧，然后你的思想自然会跟上。这是AA（匿名戒酒互助会）上经常说的一句很重要的话，而且这是真的。我是说，如果你保持活跃，那么你有很大可能完成目标，实现价值。关键就是要踏出第一步。”

　　Mtime：在别的电视项目中，您曾扮演过以真实人物为原型的角色。


《猎杀纳粹》

　　帕西诺：真正存在的人物——没错，我必须要说，我爱那些角色。

　　Mtime：在《猎杀纳粹》中，您这次扮演的是个虚构角色。从表演的角度来讲，这有没有给予您更多的自由呢？

　　帕西诺：这很大程度上要取决于剧本。真实情况中经常发生的是，你扮演一个从未在历史上存在过的人物，寻找与他们之间的联系，然后再以自己的方式呈现。但同样的事情就是——你还必须在自身某处找到第三个人。这就与剧本息息相关，也与大卫·威尔的写作密不可分，他帮助我理解了这个角色。我之前跟他见过几次，也曾对他说我想尝试一下《猎杀纳粹》这部剧。


《冲突》

　　所以我并没有把真实或虚构角色分成两个不同的东西去想，对于真实角色，我想我只参照了原型人物一次，那就是在演《冲突》时。因为Frank Serpico（帕西诺在这个片子里饰演的角色原型）当时就在那，那也确实对描写特定场景很有帮助，因为他会告诉我那些时刻真正发生了什么。然后我就会去找导演，跟他说真实发生的东西，把他逼疯，他们就会说：“你什么意思？这场戏就是讲这些的啊！”

　　（笑）所以有时那会影响到电影本身，有时候就不会，如果可能的话。那确实挺有帮助的，但当你的编剧是大卫·威尔，我们可以自由地与他交流、沟通，任何时候讨论任何事都可以。比如说，我今天晚点就要去找他聊，看我们是否要拍下一季。我肯定也会跟罗根·勒曼聊，看看有些具体的东西如何去发展。

采访中的帕西诺

　　Mtime：总体来说，您觉得扮演过的角色与幕后的自己差别大吗？

　　帕西诺：这很有趣，因为我不知道该怎么回答。（停顿）也许这是因为身为演员，我们会化身成很多人。我不知道当我离开的时候，我还是不是那样的人？就像莎士比亚曾说的，我们每个人都在扮演着很多角色，然后我们就经历了人类的七个时代。所以我想在扮演一个角色时，有一点就是，那只是你自己的解读，无论有意还是无意。

　　所以你对一些事物的感受……就好像如果你是一幅画，那么这幅画肯定有自己的风格，那些选择，包括内容，都是个人化的。我不会用自己来作比较，因为我不是毕加索。他曾给予我许多灵感，我也看过他的纪录片。在纪录片中，毕加索是无处不在的，你会看到他的所有作品；他甚至盯着摄像头画画。你并不知道他到底在干什么，你会好奇那是什么。

　　当他完成后，他站起来，把画立在身边，那时候我看到了有趣的东西——我看到了毕加索和那幅画，他们非常不同。他刚刚完成的作品就在那，但感觉很不同。我感到一些东西，是我某一天会运用在表演中的。我觉得这个角色并不是“你”，但你确实演了他。（笑）你能明白吗？（笑）这挺难理解的，有点转瞬即逝的意思。我很抱歉，我就是这么跳跃抽象。（笑）

　　Mtime：在四月下旬，您就将迎来具有里程碑意义的80岁生日。是什么让您一直坚持着呢？

　　帕西诺：就是多样性吧，还有调整。这完全取决于你过着怎样的生活，你自己如何去过——特别是当你在名誉的轨道上运行时，名誉会成为你甩不掉的东西，而你必须自己做出调整。我足够幸运，能在生命中拥有这些机会，但生命还有另外一部分，那就是你身边的人如何行动，这就需要调整。我记得伟大的李·斯特拉斯伯格曾跟我说过，因为我在1970年代初期很不安。

年轻时候的帕西诺与斯特拉斯伯格

　　我记得他看着我，特别犀利，他看穿了许多东西，也有很多经历，因为很多演员成名的路上都有他的身影。我有次见他，他会说：“你知道吗，你只是需要调整。”就是这么简单的一句话，他说的方式也很简洁。但在调整中，也会遇到问题。这在当时是真理，在现在依旧是。

　　Mtime：听说您在考虑写一部回忆录，是真的吗？

　　帕西诺：我曾经接到写自传的请求，有时候我对这种事是比较害羞的。因为你知道，作为演员，有些东西是必须要被接受的，作为一个有名的演员，这跟作为普通名人是不一样的。我总是尝试去接受发生在我身上的事，以及感恩自己在这世上的幸运；但在书籍的世界，这就很不一样。我可能会在书中谈论很多与表演无关的事情，所以人们会疑惑，在今天的世界中，怎样才能被理解。

　　在互联网的世界，很多东西可能会被抽离出情境。这是你经常会遇到的状况，但我确实一直在想，自己应该写一本，因为我的故事挺有趣的。我想我找到了一位愿意与我合作的出色作家，所以我最近确实想了很多这方面的事。

　　你对《猎杀纳粹》感兴趣吗？你最喜欢的阿尔·帕西诺的电影又是哪部呢？让我们在评论区看到你的答案！

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 猎杀纳粹 阿尔·帕西诺 BrentSimon
关注时光网微信

相关电影/影人

猎杀纳粹

猎杀纳粹 (2020)

-1.0

导演：阿方索·戈麦兹..

主演：阿尔·帕西诺

在线播放

阿尔·帕西诺

阿尔·帕西诺

Al Pacino

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
3

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..

查看更多