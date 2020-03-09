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范迪塞尔：我十分想去中国做宣传

强调《速度与激情9》《喋血战士》不会改档

2020-03-09 16:44:27 来源：Mtime时光网

他笑称曾恳请《喋血战士》的片方索尼让他去中国做宣传，而对方一副“要去你自己去”的表情。


      时光网讯 受疫情影响，国内的影院已经好久没有电影上映，近期更没有国际影星来中国宣传。不过中国人民的老朋友范·迪塞尔依然心系中国的影迷，表示自己十分想去中国做宣传。

      日前，范·迪塞尔在新片《喋血战士》的首映活动上表示，尽管疫情在全球多地爆发，他主演的两部新片《喋血战士》（3月13日北美上映）和《速度与激情9》（5月22日北美上映）都会如期上映，并表示“我们现在比以往更需要电影”。

      范·迪塞尔还表示，他非常喜欢与影迷互动，并很想来中国宣传。他笑称曾恳请《喋血战士》的片方索尼让他去中国做宣传，而对方一副“要去你自己去”的表情。

   编辑：羊羊

关键词： 范迪塞尔
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