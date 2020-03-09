今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.《寄生虫》在英国、日本票房破纪录















在英国，《寄生虫》票房已达1450万英镑，超越《耶稣受难记》（非英语片），成为英国市场有史以来票房最高的外语片。





在日本，《寄生虫》的票房达到40.5亿日元，超越《我脑海中的橡皮擦》，成为在日本上映的票房最高的韩国电影。





02.堺雅人《半泽直树》第二季发预告





先导预告 曾于2013年刮起一阵半泽直树旋风的《半泽直树》发布第二季先导预告，被贬到东京中央银行子公司——东京中央证券的半泽，带着他的“加倍奉还”回归！





第二季中堺雅人饰演的半泽直树将与新兴IT企业SPIRAL(螺旋)有所交集。《半泽直树 第二季》将于2020年4月播出，上户彩、及川光博等前作演员也将回归。















01.范迪塞尔：我十分想去中国做宣传















02.裘德洛主演奇幻剧《第三天》首曝预告











预告片 裘德·洛今年的电视剧作品有点多，除了1月底开播的《新教宗》，由他主演的《第三天》也将在5月11日在HBO播出。该剧今天发布首款预告，包括《神奇动物在哪里》女星凯瑟琳·沃特森，娜奥米·哈里斯以及帕迪·康斯戴恩和艾米丽·沃森也有加盟演出。

这部剧集由HBO和英国天空电视台合作，讲述一名男子（裘德·洛扮演）来到英国神秘小岛，呆了一段时间后，他发现虚幻和现实之间的界限开始变得模糊……





03.《黑寡妇》发布终极预告











MCU最新大作《黑寡妇》的终极预告片与北美正式海报震撼发布，即将强势开启漫威电影宇宙第四阶段！黑暗过往，神秘劲敌，一切即将揭晓，“我们必须回到原点”。影片由凯特·绍特兰执导，斯嘉丽·约翰逊回归出演这部起源电影中的“寡姐”，佛罗伦斯·珀、蕾切尔·薇兹与大卫·哈伯等人均共同出演，5月1日全美公映，中国内地档期待定。









01.“权游”三眼乌鸦演员去世





瑞典演员马克斯·冯·叙多夫去世，享年90岁。冯·叙多夫曾与英格玛·伯格曼11次合作，其代表作包括《第七封印》、《特别响，非常近》、《征服者佩尔》等。

冯·叙多夫曾在《权力的游戏》中饰演三眼乌鸦，令许多观众印象深刻。

02.外媒曝大本正和安娜德阿玛斯交往

















外媒爆料本·阿弗莱克和安娜·德·阿玛斯正处于约会状态，两人在安娜·德·阿玛斯的家乡古巴被拍到一起购物，逛博物馆，共进晚餐等照片，还有人目击两人在机场热吻。





毫无疑问，《利刃出鞘》中“玛塔”这一角色，让演员安娜·德·阿玛斯获得了迄今为止最大的关注。除了《利刃出鞘》，阿玛斯还跟克雷格合作了邦德新片《007：无暇赴死》，饰演一位名叫帕洛玛、被邦德爱慕的女郎。





03.“锤嫂”海边时尚写真曝光











