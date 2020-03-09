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2020-03-09 19:29:26 来源：Mtime时光网

不只是“锦上添花”

冯小刚也要等我

女明星不照顾会出问题

我们慢慢重建东方美学

粉粉的东西早晚看腻

叶锦添之于电影，不只是“锦上添花”。
      时光网特稿 对于一个拿到过奥斯卡最佳艺术指导奖的电影人来说，叶锦添的名字可能有点过于谦虚了。在众多叶锦添参与过的电影、电视剧中，他的出现不只是“锦上添花”，而有可能是“雪中送炭”、“脱胎换骨”。

      谈到叶锦添，很多人会自动联想到“东方美学”这四个字。《卧虎藏龙》拿到奥斯卡最佳艺术指导奖，《赤壁》（上）拿到香港金像奖最佳美术指导、最佳服装造型设计奖，《夜宴》拿到台湾金马奖最佳化妆和服装设计奖、最佳艺术指导奖……背后都有叶锦添和他独特的东方美学的身影。

      小荧屏上也不缺少叶锦添的代表作，比如《大明宫词》《橘子红了》《红楼梦》



      叶锦添是1967年出生的香港人，和梁朝伟、巩俐等巨星是一代人。而这些巨星的银幕形象很多也正是出自他手。在圈里，叶锦添以有想法、做事认真著称。他是那种常常会喊停导演，让整个剧组等他修改一件服装、一件道具的人。也是那种走遍香港、台湾、大陆、欧洲，寻找创作灵感的人。

      从李少红的古装剧，到李安、冯小刚、吴宇森的古装电影，叶锦添做出了中国电影的东方美学。

      作为一位艺术家，叶锦添永远是一副温文尔雅的样子，说话轻柔，不紧不慢。但说话的内容却又暗藏机锋，异常犀利。

      “有些演员话语权太大，永远要求自己的脸在镜头前是完美的，电影的气氛没了，观众只看到千篇一律的广告光。”

      “流量明星让古装剧沉迷于粉粉嫩嫩的审美，连男演员也是如此，中国观众早晚会看腻。”

      “行业发展太快，鱼龙混杂，好多人都还没专业，人就已经在坐这个位子上了。”



      在叶锦添看来，我们正走进一个迷失的时代——市场越来越火热，电影人却不知道该去往何处。商业、流量、网络……太多东西涌入这个行业，却使我们失去了认真做电影的气氛，失去了原创的能力。

      不管周围多么纷乱，叶锦添始终在专心经营自己的一方天地。最新作品《封神三部曲》中，叶锦添继续自己在中国做电影的初心，打造中国的神话体系。“中国电影的成熟期正处在起步阶段，这个时候做《封神》，有中国电影战略的意味。”

      “我们对电影还是有很大的期待感，电影还是可以把人引向更智慧的地方，引向更有共感的地方。”面对镜头，叶锦添这样说道。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我在中国做电影 美术 叶锦添 卧虎藏龙 封神三部曲 赤壁 大明宫词

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