叶锦添之于电影，不只是“锦上添花”。

时光网特稿



















叶锦添是1967年出生的香港人，和梁朝伟、巩俐等巨星是一代人。而这些巨星的银幕形象很多也正是出自他手。在圈里，叶锦添以有想法、做事认真著称。他是那种常常会喊停导演，让整个剧组等他修改一件服装、一件道具的人。也是那种走遍香港、台湾、大陆、欧洲，寻找创作灵感的人。





从李少红的古装剧，到李安、冯小刚、吴宇森的古装电影，叶锦添做出了中国电影的东方美学。





作为一位艺术家，叶锦添永远是一副温文尔雅的样子，说话轻柔，不紧不慢。但说话的内容却又暗藏机锋，异常犀利。





“有些演员话语权太大，永远要求自己的脸在镜头前是完美的，电影的气氛没了，观众只看到千篇一律的广告光。”





“流量明星让古装剧沉迷于粉粉嫩嫩的审美，连男演员也是如此，中国观众早晚会看腻。”





“行业发展太快，鱼龙混杂，好多人都还没专业，人就已经在坐这个位子上了。”











在叶锦添看来，我们正走进一个迷失的时代——市场越来越火热，电影人却不知道该去往何处。商业、流量、网络……太多东西涌入这个行业，却使我们失去了认真做电影的气氛，失去了原创的能力。









“我们对电影还是有很大的期待感，电影还是可以把人引向更智慧的地方，引向更有共感的地方。”面对镜头，叶锦添这样说道。

对于一个拿到过奥斯卡最佳艺术指导奖的电影人来说，叶锦添的名字可能有点过于谦虚了。在众多叶锦添参与过的电影、电视剧中，他的出现不只是“锦上添花”，而有可能是“雪中送炭”、“脱胎换骨”。