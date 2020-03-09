《猛禽小队和哈莉·奎茵》有着漫画迷们会喜爱的有趣和新鲜的基调，也会因为玛歌特·罗比和朱尼·斯莫利特的出色表演产生共鸣。

























微剧透提醒！









在被Roman的司机Dinah Lance（斯莫利特 饰演）救下后，哈莉和Roman达成了一项协议，从一位名叫Cassandra Cain（巴斯科饰演）的女孩那里，拿到那枚被偷走的罕见钻石，作为交换，Roman以及整个哥谭的黑社会要保护她。





但Roman骗了哈莉，他打算暗杀她和Cassandra，派出一个精神错乱的连环杀手扎斯先生（Messina饰演）追杀他们。





与此同时，在路上还遇到了女猎手，她实际上是黑帮首领的女儿Helena Bertinelli（文斯蒂德饰演），她正打算为家人的惨死报仇；还有一名哥谭市的警探芮妮·蒙托亚（培瑞兹饰演），其实她早已和被称作黑金丝雀的Dinah秘密合作了，为了击垮Roman。





现在，如果哈莉想要保护Cassandra并阻止Roman和Victor，她将不得不学着和她的新盟友黑金丝雀Dinah、警探芮妮以及女猎手Helena一起合作。









从电影的开场动画，我就能看出导演阎羽茜是在刻意尝试和以往DCEU影片不同的基调，而她当然也做到了这一点。

















其中唯一一个我觉得并没有足够时间发展角色的是女猎手，这有点遗憾，因为她是我在漫画中最喜欢的角色之一。影片中有很多角色，大部分角色都有足够的荧幕时间，除了女猎手，她的剧本有点缺斤少两，很多时候都感觉是硬塞进去的。



























麦克格雷格在诠释角色上有点过于张扬，而梅西纳的诠释似乎说明他和Roman之间有着某些浪漫的火花。如果这是导演希望这些角色演绎的方向，那我只希望以一种更有品味的方式去实现。









另一方面，朱尼·斯莫利特在黑金丝雀这一角色塑造上，有突破性的表演。相比于女猎人，我更喜欢他们对于这个角色的改编。





他们改了很多关于漫画里她的出身，而同时也保留了很多她的核心特征。斯莫利特饰演的Dinah十分出色，她为这个角色加入了很多感情色彩，对于哈莉·奎茵来说，她更像是厉害的搞笑直男。







































来自其他媒体的影评





《综艺》Variety：













这部影片中的女性，看起来比之前的那些女英雄们还要坏，因为大部分时候，她们根本不在乎。运气好的话，这一切可能都会转化成一个巨大的成功。













和哈莉组成战队的女演员们，饰演夜总会歌手黑金丝雀的朱尼·斯莫利特，还有饰演狡猾的Cassandra的埃拉·杰伊·巴斯科，她们都很不拘一格，但你还是希望她们有更多的表现。

《IGN》：









这应该是自她的创作人Paul Dini和Bruce Timm，在《疯狂的爱》（关于起源的漫画）中充实了哈莉这个角色的背景故事以来，对这个角色最为细致的刻画了。《疯狂的爱》利用了哈莉·奎茵在被小丑的魅力征服之前获得了博士学位的事实；这意味着她不仅在她想要的时候拥有战略上的智慧，而且还拥有一个好习惯，那就是用一种令人欢欣鼓舞的方式对对手进行心理分析，解除她们的武装。





毫无疑问，尽管片名已经表明了，但这的确是哈莉·奎茵电影的第一部也是最重要的一部，是从她自己独特角度出发讲述的作品。

《卫报》The Guardian：









《好莱坞报道》Hollywood Reporter：





最好的消息是，这部电影不需要任何前序作品的储备。所有你需要知道的关于奎茵的事情，都已经被动画和画外音解释清楚了：哈莉·奎茵的出生，她有父亲的问题，在天主教学校接受教育。





她成了一名心理医生，在小丑的许多监禁期间之一被指派与小丑合作。她爱上了这名精神病患者并帮他逃跑，也变成了小丑很多恶行的“幕后黑手”。







