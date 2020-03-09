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"《猛禽小队》是DCEU的《死侍》"

独家影评：有趣、非正统、有点狂野

2020-03-09 23:50:37 来源：Mtime时光网

《猛禽小队和哈莉·奎茵》有着漫画迷们会喜爱的有趣和新鲜的基调，也会因为玛歌特·罗比和朱尼·斯莫利特的出色表演产生共鸣。


　　时光网洛杉矶讯 2月7日在美国上映的《猛禽小队和哈莉·奎茵》是第八部DC宇宙扩展电影，也是2016年《自杀小队》的衍生。

　　该片由阎羽茜《海上浮城》2018）执导，其片名来自DC漫画中全女性战队，获得奥斯卡提名的影星玛歌特·罗比《性感炸弹》2019）在影片中饰演小丑女哈莉·奎茵。

　　除了罗比，影片强大的演员阵容还包括玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德饰演女猎手Helena Bertinelli，朱尼·斯莫利特饰演黑金丝雀Dinah Lance，罗西·培瑞兹饰演警探芮妮·蒙托亚，埃拉·杰伊·巴斯科饰演Cassandra Cain，克里斯·梅西纳饰演扎斯先生，以及伊万·麦克格雷格饰演黑面具Roman Sionis。

　　最后呈现出来的是一部非常有趣、充满动作化的漫画电影，并且比DC扩展宇宙（DCEU）之前的一些电影更具现实基调。当然这也归功于玛歌特·罗比饰演的这一奠定其事业的角色小丑女哈莉·奎茵，还有女演员朱尼·斯莫利特在黑金丝雀一角中的颠覆性表演。


微剧透提醒！

　　《猛禽小队和哈莉·奎茵》的主线故事，从《自杀小队》里小丑女哈莉·奎茵（罗比饰演）和小丑的分手开始展开。回到哥谭，现在只有哈莉自己了，她发现犯罪首领黑面具Roman Sionis（麦克格雷格饰演）想要她的命，因为小丑已经不再保护她了。

　　在被Roman的司机Dinah Lance（斯莫利特 饰演）救下后，哈莉和Roman达成了一项协议，从一位名叫Cassandra Cain（巴斯科饰演）的女孩那里，拿到那枚被偷走的罕见钻石，作为交换，Roman以及整个哥谭的黑社会要保护她。

　　但Roman骗了哈莉，他打算暗杀她和Cassandra，派出一个精神错乱的连环杀手扎斯先生（Messina饰演）追杀他们。

　　与此同时，在路上还遇到了女猎手，她实际上是黑帮首领的女儿Helena Bertinelli（文斯蒂德饰演），她正打算为家人的惨死报仇；还有一名哥谭市的警探芮妮·蒙托亚（培瑞兹饰演），其实她早已和被称作黑金丝雀的Dinah秘密合作了，为了击垮Roman。

　　现在，如果哈莉想要保护Cassandra并阻止Roman和Victor，她将不得不学着和她的新盟友黑金丝雀Dinah、警探芮妮以及女猎手Helena一起合作。
　　尽管《自杀小队》不那么尽如人意，但作为一个资深漫画迷，从我在荧幕上看到玛歌特·罗比的那一刻开始，我就知道她天生就应该去扮演DC角色哈莉·奎茵。所以，我真的特别开心能够看到这位女演员和她的角色，都能在一部电影中充分施展她们的才华。

　　《猛禽小队和哈莉·奎茵》是一部有趣、难以预测、非正统以及有点狂野的电影，就像哈莉自己一样。

　　从电影的开场动画，我就能看出导演阎羽茜是在刻意尝试和以往DCEU影片不同的基调，而她当然也做到了这一点。

　　但这不是《小丑》，它的确与《自杀小队》甚至是更近的《雷霆沙赞！》（2019）同属一个宇宙，而同时它又可以完全独立存在

　　我更倾向于将它的基调和《死侍》放在一起，就像《死侍》仅仅与更大的X战警宇宙有点联系一样，《猛禽小队》与其他DCEU电影的联系也只是那样。

　　像《死侍》一样，哈莉·奎茵也不是个可靠的叙述者，经常跳脱出来。这个故事有点跳跃，这也是它独特的魅力之一，但基本上是一个简单的叙事，容纳了大多数角色之间的充分发展。

　　其中唯一一个我觉得并没有足够时间发展角色的是女猎手，这有点遗憾，因为她是我在漫画中最喜欢的角色之一。影片中有很多角色，大部分角色都有足够的荧幕时间，除了女猎手，她的剧本有点缺斤少两，很多时候都感觉是硬塞进去的。



　　我也不喜欢玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德对于其角色的诠释。她将这个角色要么演绎得很生气要么没有安全感，再加上没有足够的时间来发展角色，这些表演上的选择在荧幕上完全没有效果。

　　演员伊万·麦克格雷格克里斯·梅西纳很显然非常享受出演反派角色，不过他们对角色的诠释虽然令人愉悦，但在2020年的现在仍然有点问题。



　　麦克格雷格在诠释角色上有点过于张扬，而梅西纳的诠释似乎说明他和Roman之间有着某些浪漫的火花。如果这是导演希望这些角色演绎的方向，那我只希望以一种更有品味的方式去实现。


　　另一方面，朱尼·斯莫利特在黑金丝雀这一角色塑造上，有突破性的表演。相比于女猎人，我更喜欢他们对于这个角色的改编。

　　他们改了很多关于漫画里她的出身，而同时也保留了很多她的核心特征。斯莫利特饰演的Dinah十分出色，她为这个角色加入了很多感情色彩，对于哈莉·奎茵来说，她更像是厉害的搞笑直男。

　　埃拉·杰伊·巴斯科的电影首秀就是Cassandre Cain这个角色，她也非常享受。



　　而能看到奥斯卡提名者、《The View》前主持人罗西·培瑞兹回归她所属于的大荧幕，也非常令人欣喜。和哈莉·奎茵一样，警探芮妮·蒙托亚这个角色也是很多DC迷们钟爱的，她的原型来源于《蝙蝠侠》系列，而不是漫画。在影片中，培瑞兹也用一种极为深刻的方式将这个角色呈现了出来。

　　不过《猛禽小队和哈莉·奎茵》真的是一部哈莉·奎茵电影，这一切都应该归功于玛歌特·罗比，她不仅天衣无缝地转变成奎茵这个角色，而且作为制片人，是她把这部电影的概念，从一开始还是个原创想法的时候，就给了片厂。

　　当然，罗比曾凭借其在《性感炸弹》的角色角逐奥斯卡，她也参演了提名奥斯卡的影片《好莱坞往事》，但她的职业生涯将由她诠释的哈莉·奎茵而重新定义。

　　这位女演员也准备好回归明年的《自杀小队2》中的这个角色，导演是詹姆斯·古恩。


　　她在《猛禽小队和哈莉·奎茵》中的表演，表明她对角色的把控很到位，忠于那些粉丝们热爱哈莉的地方，同时也能自由地探索这个角色的脆弱面。

　　总之，《猛禽小队和哈莉·奎茵》是一部完全原创的DCEU影片，有着漫画迷们会喜爱的有趣和新鲜的基调，也会因为玛歌特·罗比和朱尼·斯莫利特的出色表演产生共鸣。
来自其他媒体的影评

《综艺》Variety：

　　《猛禽小队和哈莉·奎茵》是DC扩展宇宙的第8部电影，也是第一部评级为R的作品，主线剧情跟随着卓越的《小丑》影片，这是一部漫画改编电影，并没有假装要在一瞬间表达出一系列的诗意敬畏。不过，它仍然是一部扣人心弦的爆米花盛宴。

　　《神奇女侠》《惊奇队长》这类女性超级英雄电影，为人们赋予了实现热切幻想的力量。《猛禽小队和哈莉·奎茵》则为人们赋予了一种极度不负责任的力量。

　　这部影片中的女性，看起来比之前的那些女英雄们还要坏，因为大部分时候，她们根本不在乎。运气好的话，这一切可能都会转化成一个巨大的成功。

　　由克里斯蒂娜·霍森（《大黄蜂》2018）撰写的剧本，虽然不拘一格但却态度十足。哈莉跳出屏幕直接面对观众的评论，是对《死侍》活泼虚无的挑衅，电影中还有很多角色ID出现，就像当哈莉发现后面的司机在攻击她时，称其作“一些长得像Frida Kahlo的混蛋”（她的确是）。

　　但如果影片的黑料恰到好处，《猛禽小队和哈莉·奎茵》本可以借用更多《死侍》里的复杂的聪明之处的。

　　和哈莉组成战队的女演员们，饰演夜总会歌手黑金丝雀的朱尼·斯莫利特，还有饰演狡猾的Cassandra的埃拉·杰伊·巴斯科，她们都很不拘一格，但你还是希望她们有更多的表现。
《IGN》：

　　幸运的是，在制作人和演员玛歌特·罗比，导演阎羽茜，以及编剧克里斯蒂娜·霍森的大力协作下，《猛禽小队和哈莉·奎茵》让我们看了哈莉最无拘无束的一面；毫无疑问，这个骗子女神制造的麻烦比她自己清理得要多，但她绝不是一个替罪羊，尽管这些年一直被她绿头发的恋人所束缚。

　　这应该是自她的创作人Paul Dini和Bruce Timm，在《疯狂的爱》（关于起源的漫画）中充实了哈莉这个角色的背景故事以来，对这个角色最为细致的刻画了。《疯狂的爱》利用了哈莉·奎茵在被小丑的魅力征服之前获得了博士学位的事实；这意味着她不仅在她想要的时候拥有战略上的智慧，而且还拥有一个好习惯，那就是用一种令人欢欣鼓舞的方式对对手进行心理分析，解除她们的武装。

　　毫无疑问，尽管片名已经表明了，但这的确是哈莉·奎茵电影的第一部也是最重要的一部，是从她自己独特角度出发讲述的作品。
《卫报》The Guardian：

　　克里斯蒂娜·霍森的剧本，依旧是不变的画外音，叙事上的换血，精心设计的古怪打斗场景，字幕定格中的异域反派，这是对《杀死比尔》的放肆借鉴（有一名攻击者意外地很像Frida Kahlo，被嘲弄地评论了），我很喜欢对蒙托亚的描绘中，编剧沙恩·布莱克（是《致命武器》《小贼·美女·妙探》的编剧）带来的影响，尤其是当她被告知要交出她的枪和徽章时，那极其危险的一刻。

　　正如哈莉明智表示的那样：“没有一个警察会在被停职之前把事情做完。”除了DC的起源，电影里还有对罗伯特·罗德里格兹执导、弗兰克·米勒创作的《罪恶之城》的呼应。这部电影充斥着糟糕的品味、大量的愚钝，还有奇异的有趣（考虑到《自杀小队》受到的冷嘲热讽，这里可能比你想得要多），甚至是迷人的疯狂。看这部剧让你觉得十分愉悦而又不健康，就像是你一边抽烟一边吃巧克力。
《好莱坞报道》Hollywood Reporter：

　　最好的消息是，这部电影不需要任何前序作品的储备。所有你需要知道的关于奎茵的事情，都已经被动画和画外音解释清楚了：哈莉·奎茵的出生，她有父亲的问题，在天主教学校接受教育。

　　她成了一名心理医生，在小丑的许多监禁期间之一被指派与小丑合作。她爱上了这名精神病患者并帮他逃跑，也变成了小丑很多恶行的“幕后黑手”。

　　但就在电影的开头，两人分手了。这个画面也没有给出任何理由，让我们去看这部《猛禽小队和哈莉·奎茵》的电影，只有那些最终会采用名字的罪犯才会成为明星。

　　如果没有哈莉·奎茵，这些角色在有线台的电视剧中会做得很好。在漫画里Cassandra Cain是打着蝙蝠女绰号打击犯罪的女性之一，但在《猛禽小队》中似乎没有任何值得进一步关注的理由，可能因为哥谭市郊区根本找不到蝙蝠侠。

作者：Jami Philbrick   编辑：SaSa

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关键词： 猛禽小队 哈莉奎茵 DC 影评 JamiPhilbrick
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