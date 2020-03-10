网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《新变种人》导演解释为何没进行补拍

"等到迪士尼收购完福斯 演员都变老了"

2020-03-10 08:31:01 来源：Mtime时光网

《X战警：新变种人》将于4月3日北美上映，距离首支预告发布大约2年半。


　　时光网讯 前不久，《X战警：新变种人》导演乔什·波恩在社交媒体透露影片终于完成后制，此时距离影片首支预告发布大约过去2年半。

    这部命运多舛的电影今年4月3日上映，接受“娱乐周刊”专访时导演澄清影片其实没有补拍过，因为迪士尼收购福斯时后制就停滞，等到收购妥当时，演员们变老了，没法补拍了。

　　乔什·波恩说：“大家都说我们补拍了，但真没有。如果没有存在并购这事，我们会和其他电影一样会有些补拍工作。我们之所以没补拍，是因为收购完成后，演员们都变老了。”

　　2017年上半年拍摄时，麦茜·威廉姆斯安雅·泰勒-乔伊查理·希顿在20-23岁之间，还能勉强扮演青少年。但迪士尼收购福斯到2019年上半年才接近完成，演员们容貌变化比较大，再演青少年有点不合适，依靠CG后期修复肯定提高补拍成本。

　　

最初的中文预告

2017年10月《新变种人》发布了首款预告，当时确定的档期是2018年4月13日，导演当初想拍成R级，福斯方面希望维持PG-13。2017年12月迪士尼收购福斯启动，影片后期制作就停滞下来。同时也说传闻说，最终《新变种人》会放弃院线直接在HULU上线。

　　收购差不多延续了一年半时间，2019年下半年迪士尼告诉乔什·伯恩让他来完成影片，也重新确定今年4月3日的院线发行时间。“当时我们只完成了75%，被叫回来后，我们又花了几个月。”影片最终还是以PG-13分级上映。

　　早前已看过全片的麦茜·威廉姆斯告诉媒体，这部片呈现出来的效果就是当初导演想要的样子。


   编辑：小火纸

关键词： 新变种人 X战警 迪士尼 福斯 导演
关注时光网微信

相关电影/影人

X战警：新变种人

X战警：新变种人 (2020)

0.0

导演：乔什·波恩

主演：麦茜·威廉姆斯

在线播放

乔什·波恩

乔什·波恩

Josh Boone

职业：导演 | 编剧 | 制作人

查看影人作品  >

麦茜·威廉姆斯

麦茜·威廉姆斯

Maisie Williams

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..

查看更多