乔什·波恩说：“大家都说我们补拍了，但真没有。如果没有存在并购这事，我们会和其他电影一样会有些补拍工作。我们之所以没补拍，是因为收购完成后，演员们都变老了。”













收购差不多延续了一年半时间，2019年下半年迪士尼告诉乔什·伯恩让他来完成影片，也重新确定今年4月3日的院线发行时间。“当时我们只完成了75%，被叫回来后，我们又花了几个月。”影片最终还是以PG-13分级上映。





早前已看过全片的麦茜·威廉姆斯告诉媒体，这部片呈现出来的效果就是当初导演想要的样子。





