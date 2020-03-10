时光网讯
前不久，《X战警：新变种人》
导演乔什·波恩
在社交媒体透露影片终于完成后制，此时距离影片首支预告发布大约过去2年半。
这部命运多舛的电影今年4月3日上映，接受“娱乐周刊”专访时导演澄清影片其实没有补拍过，因为迪士尼收购福斯时后制就停滞，等到收购妥当时，演员们变老了，没法补拍了。
乔什·波恩说：“大家都说我们补拍了，但真没有。如果没有存在并购这事，我们会和其他电影一样会有些补拍工作。我们之所以没补拍，是因为收购完成后，演员们都变老了。”
2017年上半年拍摄时，麦茜·威廉姆斯
、安雅·泰勒-乔伊
和查理·希顿
在20-23岁之间，还能勉强扮演青少年。但迪士尼收购福斯到2019年上半年才接近完成，演员们容貌变化比较大，再演青少年有点不合适，依靠CG后期修复肯定提高补拍成本。
2017年10月《新变种人》
发布了首款预告，当时确定的档期是2018年4月13日，导演当初想拍成R级，福斯方面希望维持PG-13。2017年12月迪士尼收购福斯启动，影片后期制作就停滞下来。同时也说传闻说，最终《新变种人》
会放弃院线直接在HULU上线。
收购差不多延续了一年半时间，2019年下半年迪士尼告诉乔什·伯恩让他来完成影片，也重新确定今年4月3日的院线发行时间。“当时我们只完成了75%，被叫回来后，我们又花了几个月。”影片最终还是以PG-13分级上映。
早前已看过全片的麦茜·威廉姆斯告诉媒体，这部片呈现出来的效果就是当初导演想要的样子。