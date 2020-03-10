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时光早报:"永恒族"2位权游男主三角恋

"新变种人"为何没补拍?"电锯惊魂9"发海报

2020-03-10 08:34:59 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《永恒族》嘉玛·陈要与两位《权游》男主三角恋



　　孤狼死，但群狼就要争一争嘉玛·陈了。嘉玛近日确认，在漫威的新超级英雄漫改电影《永恒族》中，她饰演的永生外星人瑟西与两位男人卷入了一段三角恋中——他们在《权力的游戏》中是狼家的两位兄弟，现在理查德·麦登饰演的伊格瑞斯，与基特·哈灵顿饰演的“黑骑士”在《永恒族》中，将会牵涉到与瑟西的“两段爱情故事”中。影片将于2020年11月6日全美公映。
02. 《电锯惊魂9：螺旋》发新海报



　　狮门影业发布了系列最新番外篇《电锯惊魂9：螺旋》的新海报，由克里斯·洛克塞缪尔·杰克逊两位黑人男星主演，麦克思·明格拉马利索·妮可也均出演这一经典恐怖片系列新作，曾执导过系列第二、三、四部的达伦·林恩·鲍斯曼回归执导。《电锯惊魂9》讲述了一位施虐狂想要伸张扭曲“正义”的故事，今年5月15日全美公映。
03. 《新变种人》为何没补拍？


　　《X战警：新变种人》将于4月3日上映，导演乔什·波恩近日澄清，影片其实没有补拍过，因为迪士尼收购福斯时后制就停滞，等到收购妥当时，演员们变老了，没法补拍了。收购差不多延续了一年半时间，2019年下半年迪士尼让伯恩来完成影片，影片最终还是以PG-13分级上映。早前已看过全片的“二丫”麦茜·威廉姆斯也告诉媒体，这部片呈现出来的效果就是当初导演想要的样子。
04. Disney+曾差点拍《创》美剧



　　近两周前，迪士尼过去15年间的CEO鲍勃·艾格尔突然卸任，转任董事会执行主席。他并未完全离开迪士尼，而是将工作重心转移到了米老鼠家的流媒体平台——Disney+与Hulu。近日根据外媒报道，Disney+本来打算拍一部《创》美剧，由《为奴十二年》的编剧约翰·莱德利打造，但这个项目从未公开立项，在开绿灯之前就分崩离析了。
05. 《怪奇物语》第四季要在新墨西哥拍



　　《怪奇物语》第四季要换地儿了，这部Netflix大热美剧将暂别印第安纳州的霍金斯小镇，最新一季将有大量戏份在新墨西哥州拍摄。前不久发布的第四季首支预告前瞻中，大卫·哈伯饰演的霍普警长活着回来了，正在苏联境内修铁路；而Netflix刚刚买下了新墨西哥州位于阿尔伯克基的摄影棚，在这儿拍肯定要比在前三季拍摄地亚特兰大租影棚便宜。
06. 《9号秘事》续订第六、七季



　　BBC Two宣布，将会为史蒂夫·佩姆伯顿瑞斯·希尔史密斯共同打造的英剧《9号秘事》续订第六、七季，多拍12集。这部每集半小时的剧集总数将会达到43集。这就意味着43个截然不同的场景、角色、服装、音乐、卡司，每一集都是全新设定，两位剧集创作者称，“能再拍两季这种吓人故事，既开心又精疲力竭”，但他们决心要“用每个30分钟，打造BBC能呈现的最佳不同类型故事。”

   编辑：甄甏甏

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关键词： 永恒族 新变种人 电锯惊魂9 怪奇物语 9号秘事
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