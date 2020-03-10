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刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

2020-03-10 10:40:03 来源：Mtime时光网

刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼，影片将于3月27日上映。
　　
　　
　　时光网讯 　迪士尼真人版《花木兰》于北京时间今天上午举行世界首映礼，主演刘亦菲身穿闪金凤凰花纹长裙现身，看起来状态绝佳格外明亮美艳，现场还亲切与粉丝合影，亲和度爆棚。


李连杰携女儿Jane和Jada亮相

　　在片中饰演皇帝的李连杰携女儿Jane和Jada亮相他曾透露出演该片是女儿的意愿，“小女儿说传播中国文化是我的责任”。 ​​​​"将军"甄子丹一袭西装配墨镜酷劲儿十足，在片中与刘亦菲有着感情线索的男主安佑森也出席典礼，另外，给《花木兰》演唱主题曲的克里斯蒂娜·阿奎莱拉、及动画版配音温明娜也亮相首映现场。

    影片将于3月27日北美上映，中国档期待定。

甄子丹

温明娜

安佑森





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关键词： 刘亦菲 花木兰 迪士尼 温明娜 李连杰
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