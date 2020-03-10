鲍勃·艾格尔辞任迪士尼CEO后，新的任务是要为Disney+流媒体平台掌舵。

















安娜这么可爱，《诺艾尔》片子很一般









迪士尼反派剧集《魔法之书》和重启版《新成长的烦恼》（是Lizzie McGuire，不是小李子演过的那个），都被迪士尼弃了，因为公司不喜欢前者的黑暗基调，也对后者更为成熟的题材颇有意见。







《新成长的烦恼》









而根据该消息源，艾格尔现在的任务，是要帮助Disney+在2024年，达到6-9千万的目标订阅用户数，完成每年50部原创剧集、10部影片与特辑是指标，才好在HBO Max、Quibi和NBC的孔雀这些竞争对手之间拔得头筹。