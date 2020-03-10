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迪士尼前CEO鲍勃艾格尔转战Disney+

"曼达洛人"后暂无新内容 原创网大质量堪忧

2020-03-10 10:59:24 来源：Mtime时光网

鲍勃·艾格尔辞任迪士尼CEO后，新的任务是要为Disney+流媒体平台掌舵。


　　时光网讯　两周前，鲍勃·艾格尔宣布卸任华特·迪士尼公司的CEO职务，将转任董事会执行主席，他的工作重心也将转移到米老鼠家的流媒体平台Disney+上。
根据《好莱坞报道者》报道，自去年11月大张旗鼓地上线以来，Disney+在前三个月的订阅用户数量达到了2800万，很大一部分要归功于《星战》美剧《曼达洛人》，本剧将于今年十月播出第二季。

　　现在Disney+上线已经四个月，距离《猎鹰与冬兵》上线还有5个月，平台却没有更多重磅新内容吸引新用户，留住老用户。而Disney+的原创网大质量也颇为让人堪忧，你什么时候听身边有人热议《多哥》或者《诺艾尔》了？


安娜这么可爱，《诺艾尔》片子很一般

　　现在Disney+还有超过50部美剧，以及超过50部无剧本节目（体育类、真人秀等等）都在开发，但由于平台没有一个统一的“风格”，不少项目都被砍了。乔什·盖德的《木偶再活一天》被束之高阁，不过迪士尼最近在找他开发《美女与野兽》中他与卢克·伊万斯角色的前传剧集。

　　迪士尼反派剧集《魔法之书》和重启版《新成长的烦恼》（是Lizzie McGuire，不是小李子演过的那个），都被迪士尼弃了，因为公司不喜欢前者的黑暗基调，也对后者更为成熟的题材颇有意见。


《新成长的烦恼》

　　希拉里·达芙本来打算出演的《新成长的烦恼》也不算是被正式放弃，只是暂被搁置，她也在instagram上恳求迪士尼，希望把本剧挪到更符合成年人调性的Hulu上，毕竟《爱你，西蒙》的番外篇《爱你，维克托》，还有《失恋排行榜》，也都是从Hulu移到了Disney+，Disney+还是更“合家欢”一些。

　　而根据该消息源，艾格尔现在的任务，是要帮助Disney+在2024年，达到6-9千万的目标订阅用户数，完成每年50部原创剧集、10部影片与特辑是指标，才好在HBO Max、Quibi和NBC的孔雀这些竞争对手之间拔得头筹。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 Disney+ 鲍勃·艾格尔
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