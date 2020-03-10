时光网讯 詹姆斯·卡梅隆
老当益壮，《阿凡达》
续集一拍就是四部，这四部分别处于不同的制片阶段，同时都在运作当中。在系列中饰演反派迈尔斯·夸奇上校的史蒂芬·朗近日表示，同时一下拍这么多续集真是要被压垮了，“我已经放弃了去数一共有多少页剧本，拍了多少小时素材了，整件事儿都挺混乱的。”
2017年9月，《阿凡达》开始拍摄续集，卡梅隆导演在去年12月接受采访时表示，《阿凡达2》
和《阿凡达3》
的动作捕捉戏份已经拍完了，而《阿凡达4》
动作捕捉的第一部分也已完成，头两部续集的真人拍摄部分也“几乎拍完了”。
《阿凡达》
《阿凡达》系列的体量可比传统的“三部曲”大多了，“能看到角色被重视，还能回归，这让人很满意，” 史蒂芬·朗说，“最开始特别好，我的工作是拥护我所扮演的角色，能有更多时间探索迈尔斯·夸奇一角也很棒，能让观众产生新的期待”。
“我现在的工作范畴比第一部《阿凡达》时要大得多，也让我和詹姆斯·卡梅隆之间的合作更棒，从细节处检验这一角色，对我来说非常具有挑战性，夸奇绝对已经发展了。我们在拍四部新片，他要是还不发展，我们就麻烦了。这是我们继续工作的过程中，我不断发现的，我们离完成这一工程还远着呢。”
《阿凡达2》将于2021年12月17日全美公映，由迪士尼出品。