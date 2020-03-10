网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"阿凡达"系列反派:连拍四部续集很混乱

2&3动作捕捉&真人戏份拍完 4拍完第一部分

2020-03-10 15:56:13 来源：Mtime时光网

在《阿凡达》系列中饰演反派的史蒂芬·朗告诉外媒，同时一下拍这么多续集，整件事儿都挺混乱的。


　　时光网讯　詹姆斯·卡梅隆老当益壮，《阿凡达》续集一拍就是四部，这四部分别处于不同的制片阶段，同时都在运作当中。在系列中饰演反派迈尔斯·夸奇上校的史蒂芬·朗近日表示，同时一下拍这么多续集真是要被压垮了，“我已经放弃了去数一共有多少页剧本，拍了多少小时素材了，整件事儿都挺混乱的。”

　　2017年9月，《阿凡达》开始拍摄续集，卡梅隆导演在去年12月接受采访时表示，《阿凡达2》《阿凡达3》的动作捕捉戏份已经拍完了，而《阿凡达4》动作捕捉的第一部分也已完成，头两部续集的真人拍摄部分也“几乎拍完了”。


《阿凡达》

　　《阿凡达》系列的体量可比传统的“三部曲”大多了，“能看到角色被重视，还能回归，这让人很满意，” 史蒂芬·朗说，“最开始特别好，我的工作是拥护我所扮演的角色，能有更多时间探索迈尔斯·夸奇一角也很棒，能让观众产生新的期待”。

　　“我现在的工作范畴比第一部《阿凡达》时要大得多，也让我和詹姆斯·卡梅隆之间的合作更棒，从细节处检验这一角色，对我来说非常具有挑战性，夸奇绝对已经发展了。我们在拍四部新片，他要是还不发展，我们就麻烦了。这是我们继续工作的过程中，我不断发现的，我们离完成这一工程还远着呢。”

　　《阿凡达2》将于2021年12月17日全美公映，由迪士尼出品。

   编辑：甄鲍勃

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿凡达 詹姆斯·卡梅隆
关注时光网微信

相关电影/影人

阿凡达4

阿凡达4 (2025)

0.0

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

史蒂芬·朗

史蒂芬·朗

Stephen Lang

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

阿凡达3

阿凡达3 (2023)

0.0

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

詹姆斯·卡梅隆

詹姆斯·卡梅隆

James Cameron

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

阿凡达2

阿凡达2 (2021)

0.0

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

阿凡达

阿凡达 (2009)

8.8

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

显示更多∨

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..

查看更多