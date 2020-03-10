在《阿凡达》系列中饰演反派的史蒂芬·朗告诉外媒，同时一下拍这么多续集，整件事儿都挺混乱的。

















《阿凡达》





《阿凡达》系列的体量可比传统的“三部曲”大多了，“能看到角色被重视，还能回归，这让人很满意，” 史蒂芬·朗说，“最开始特别好，我的工作是拥护我所扮演的角色，能有更多时间探索迈尔斯·夸奇一角也很棒，能让观众产生新的期待”。





“我现在的工作范畴比第一部《阿凡达》时要大得多，也让我和詹姆斯·卡梅隆之间的合作更棒，从细节处检验这一角色，对我来说非常具有挑战性，夸奇绝对已经发展了。我们在拍四部新片，他要是还不发展，我们就麻烦了。这是我们继续工作的过程中，我不断发现的，我们离完成这一工程还远着呢。”





《阿凡达2》将于2021年12月17日全美公映，由迪士尼出品。