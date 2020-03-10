在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.《疯狂的麦克斯4》续集选定男女演员
影片已经选定朱迪·科默
（《杀死伊芙》）和理查德·麦登
（《权力的游戏》）作为该片的男女演员。其中，朱迪·科默将饰演年轻的弗瑞奥萨。而弗瑞奥萨正是《疯狂的麦克斯4》里查理兹·塞隆的角色。
目前查理兹·塞隆和汤姆·哈迪是否回归尚不确定。
02.刘亦菲穿金色凤凰裙现身《花木兰》首映礼
迪士尼真人版《花木兰》
于北京时间今天举行世界首映礼，主演刘亦菲身穿闪金凤凰花纹长裙现身，看起来状态绝佳格外明亮美艳，现场还亲切与粉丝合影，亲和度爆棚。
詹姆斯·卡梅隆老当益壮，《阿凡达》续集一拍就是四部，这四部分别处于不同的制片阶段，同时都在运作当中。在系列中饰演反派迈尔斯·夸奇上校的史蒂芬·朗近日表示，同时一下拍这么多续集真是要被压垮了，“我已经放弃了去数一共有多少页剧本，拍了多少小时素材了，整件事儿都挺混乱的。”
04.《比得兔2》因疫情推迟上映
《比得兔2》
原计划3月27日在英国等欧洲国家上映，4月3日在北美上映。受疫情影响，《比得兔2》决定将北美和欧洲多地的上映档期推迟至8月7日，其他地区的上映日期将会更晚。
05.迪士尼前CEO鲍勃艾格尔转战Disney+
两周前，鲍勃·艾格尔宣布卸任华特·迪士尼公司的CEO职务，将转任董事会执行主席，他的工作重心也将转移到米老鼠家的流媒体平台Disney+上。
根据《好莱坞报道者》报道，自去年11月大张旗鼓地上线以来，Disney+在前三个月的订阅用户数量达到了2800万，很大一部分要归功于《星战》美剧《曼达洛人》，本剧将于今年十月播出第二季。
06.范迪塞尔曝“银河护卫队”将亮相《雷神4》
《雷神4》目前定档2021年11月5日北美公映，这也是继《蜘蛛侠：英雄远征》之后，漫威电影宇宙的又一部第四阶段收官作。近日，给银河护卫队中格鲁特配音的范迪塞尔透露：银河护卫队将会加盟《雷神4:爱与雷霆》。
07.“权游”里的乔弗里国王又回来演戏了
在《权力的游戏》第六季死亡后，乔弗里国王的饰演者杰克·格里森已经好久没有演戏。现在他终于决定回归荧屏，出演BBC喜剧剧集Out of Her Mind。
作为演员，杰克·格里森8岁就开始演戏，《权力的游戏》是他最著名的角色，同时也可能是最“招人讨厌”的角色。以致这个角色在剧中死亡后，不少观众拍手称快。2014年，告别乔弗里这一角色后，当时21岁的杰克·格里森宣布将息影一段时间。
01.周杰伦携手Netflix推出华语真人秀节目
今日Netflix宣布和周杰伦合作一档真人秀节目《周游记》，全12集，3月21日 起每周上线。看看周董与巨星好友们无剧本地畅游东京、维也纳、新加坡等 8 个国际城市景点。
01.热血日剧《龙樱》确认推出续集
由阿部宽、新垣结衣、中尾明庆、山下智久、长泽雅美、小池彻平等主演的经典日剧《龙樱》确认将制作续篇，预定于2020年7月TBS日曜剧场播出。
第二季故事，改编自2018年开始连载的《龙樱2》，时间背景设定为第一作之后的10年，从龙山中离职的樱木，因为带领学生考上东大而受到赏识，在各个私立大学担任经营顾问，然而，一天，他又接到了龙山高中的“求援”，这次好像还是学生的水准又下滑所致。
02.女孩为了接近暗恋的男生变身猫咪！
为了接近暗恋的男生而变身猫咪！冈田麿里原创剧本的动画电影《想哭的我戴上了猫的面具》发布正式预告。
这部有着奇幻元素的青春片，讲述少女笹木美代想尽办法接近暗恋的同学日之出贤人，偶然间得到戴上就能化身为猫的面具，从而通过变猫与贤人缩短距离，但美代自己与猫之间的界限也逐渐变得模糊。