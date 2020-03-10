网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报：《疯狂的麦克斯5》要来啦！

《比得兔2》因疫情改档 《花木兰》世界首映

2020-03-10 19:27:45 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.《疯狂的麦克斯4》续集选定男女演员






      乔治·米勒的经典电影《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》要来了。《疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨》将于今年年底开拍。

      影片已经选定朱迪·科默（《杀死伊芙》）和理查德·麦登（《权力的游戏》）作为该片的男女演员。其中，朱迪·科默将饰演年轻的弗瑞奥萨。而弗瑞奥萨正是《疯狂的麦克斯4》里查理兹·塞隆的角色。

      目前查理兹·塞隆和汤姆·哈迪是否回归尚不确定。

02.刘亦菲穿金色凤凰裙现身《花木兰》首映礼





      迪士尼真人版《花木兰》于北京时间今天举行世界首映礼，主演刘亦菲身穿闪金凤凰花纹长裙现身，看起来状态绝佳格外明亮美艳，现场还亲切与粉丝合影，亲和度爆棚。

03.《阿凡达》系列反派:连拍四部续集很混乱



      詹姆斯·卡梅隆老当益壮，《阿凡达》续集一拍就是四部，这四部分别处于不同的制片阶段，同时都在运作当中。在系列中饰演反派迈尔斯·夸奇上校的史蒂芬·朗近日表示，同时一下拍这么多续集真是要被压垮了，“我已经放弃了去数一共有多少页剧本，拍了多少小时素材了，整件事儿都挺混乱的。”

04.《比得兔2》因疫情推迟上映



      《比得兔2》原计划3月27日在英国等欧洲国家上映，4月3日在北美上映。受疫情影响，《比得兔2》决定将北美和欧洲多地的上映档期推迟至8月7日，其他地区的上映日期将会更晚。

05.迪士尼前CEO鲍勃艾格尔转战Disney+



      两周前，鲍勃·艾格尔宣布卸任华特·迪士尼公司的CEO职务，将转任董事会执行主席，他的工作重心也将转移到米老鼠家的流媒体平台Disney+上。

      根据《好莱坞报道者》报道，自去年11月大张旗鼓地上线以来，Disney+在前三个月的订阅用户数量达到了2800万，很大一部分要归功于《星战》美剧《曼达洛人》，本剧将于今年十月播出第二季。

06.范迪塞尔曝“银河护卫队”将亮相《雷神4》



      《雷神4》目前定档2021年11月5日北美公映，这也是继《蜘蛛侠：英雄远征》之后，漫威电影宇宙的又一部第四阶段收官作。近日，给银河护卫队中格鲁特配音的范迪塞尔透露：银河护卫队将会加盟《雷神4:爱与雷霆》。

07.“权游”里的乔弗里国王又回来演戏了



      在《权力的游戏》第六季死亡后，乔弗里国王的饰演者杰克·格里森已经好久没有演戏。现在他终于决定回归荧屏，出演BBC喜剧剧集Out of Her Mind。

      作为演员，杰克·格里森8岁就开始演戏，《权力的游戏》是他最著名的角色，同时也可能是最“招人讨厌”的角色。以致这个角色在剧中死亡后，不少观众拍手称快。2014年，告别乔弗里这一角色后，当时21岁的杰克·格里森宣布将息影一段时间。



01.周杰伦携手Netflix推出华语真人秀节目

上线预告片

      今日Netflix宣布和周杰伦合作一档真人秀节目《周游记》，全12集，3月21日 起每周上线。看看周董与巨星好友们无剧本地畅游东京、维也纳、新加坡等 8 个国际城市景点。



01.热血日剧《龙樱》确认推出续集



      由阿部宽、新垣结衣、中尾明庆、山下智久、长泽雅美、小池彻平等主演的经典日剧《龙樱》确认将制作续篇，预定于2020年7月TBS日曜剧场播出。

      第二季故事，改编自2018年开始连载的《龙樱2》，时间背景设定为第一作之后的10年，从龙山中离职的樱木，因为带领学生考上东大而受到赏识，在各个私立大学担任经营顾问，然而，一天，他又接到了龙山高中的“求援”，这次好像还是学生的水准又下滑所致。

02.女孩为了接近暗恋的男生变身猫咪！

正式预告

      为了接近暗恋的男生而变身猫咪！冈田麿里原创剧本的动画电影《想哭的我戴上了猫的面具》发布正式预告。

      这部有着奇幻元素的青春片，讲述少女笹木美代想尽办法接近暗恋的同学日之出贤人，偶然间得到戴上就能化身为猫的面具，从而通过变猫与贤人缩短距离，但美代自己与猫之间的界限也逐渐变得模糊。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 疯狂的麦克斯 比得兔2 花木兰 刘亦菲
关注时光网微信

相关电影/影人

花木兰

花木兰 (2020)

0.0

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安柚鑫

在线播放

比得兔2：逃跑计划

比得兔2：逃跑计划 (2020)

0.0

导演：威尔·古勒

主演：萝丝·拜恩

在线播放

疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨

疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨 (2021)

0.0

导演：乔治·米勒

主演：朱迪·科默

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..

查看更多