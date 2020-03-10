今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.《疯狂的麦克斯4》续集选定男女演员



























目前查理兹·塞隆和汤姆·哈迪是否回归尚不确定。





02.刘亦菲穿金色凤凰裙现身《花木兰》首映礼































詹姆斯·卡梅隆老当益壮，《阿凡达》续集一拍就是四部，这四部分别处于不同的制片阶段，同时都在运作当中。在系列中饰演反派迈尔斯·夸奇上校的史蒂芬·朗近日表示，同时一下拍这么多续集真是要被压垮了，“我已经放弃了去数一共有多少页剧本，拍了多少小时素材了，整件事儿都挺混乱的。”





04.《比得兔2》因疫情推迟上映















05.迪士尼前CEO鲍勃艾格尔转战Disney+











两周前，鲍勃·艾格尔宣布卸任华特·迪士尼公司的CEO职务，将转任董事会执行主席，他的工作重心也将转移到米老鼠家的流媒体平台Disney+上。

根据《好莱坞报道者》报道，自去年11月大张旗鼓地上线以来，Disney+在前三个月的订阅用户数量达到了2800万，很大一部分要归功于《星战》美剧《曼达洛人》，本剧将于今年十月播出第二季。





06.范迪塞尔曝“银河护卫队”将亮相《雷神4》











《雷神4》目前定档2021年11月5日北美公映，这也是继《蜘蛛侠：英雄远征》之后，漫威电影宇宙的又一部第四阶段收官作。近日，给银河护卫队中格鲁特配音的范迪塞尔透露：银河护卫队将会加盟《雷神4:爱与雷霆》。





07.“权游”里的乔弗里国王又回来演戏了











在《权力的游戏》第六季死亡后，乔弗里国王的饰演者杰克·格里森已经好久没有演戏。现在他终于决定回归荧屏，出演BBC喜剧剧集Out of Her Mind。





作为演员，杰克·格里森8岁就开始演戏，《权力的游戏》是他最著名的角色，同时也可能是最“招人讨厌”的角色。以致这个角色在剧中死亡后，不少观众拍手称快。2014年，告别乔弗里这一角色后，当时21岁的杰克·格里森宣布将息影一段时间。











01.周杰伦携手Netflix推出华语真人秀节目





上线预告片 今日Netflix宣布和周杰伦合作一档真人秀节目《周游记》，全12集，3月21日 起每周上线。看看周董与巨星好友们无剧本地畅游东京、维也纳、新加坡等 8 个国际城市景点。











01.热血日剧《龙樱》确认推出续集











由阿部宽、新垣结衣、中尾明庆、山下智久、长泽雅美、小池彻平等主演的经典日剧《龙樱》确认将制作续篇，预定于2020年7月TBS日曜剧场播出。





第二季故事，改编自2018年开始连载的《龙樱2》，时间背景设定为第一作之后的10年，从龙山中离职的樱木，因为带领学生考上东大而受到赏识，在各个私立大学担任经营顾问，然而，一天，他又接到了龙山高中的“求援”，这次好像还是学生的水准又下滑所致。





02.女孩为了接近暗恋的男生变身猫咪！



