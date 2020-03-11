过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 索尼开发新“蜘蛛侠”番外篇电影
02. 《猎鹰与冬兵》因疫情暂停拍摄
漫威/Disney+的《猎鹰与冬兵》
此前因为6.4级大地震，取消了在波多黎各的拍摄；近日由于冠状病毒疫情爆发，也暂停了原定在捷克布拉格的一周拍摄。正如许多MCU作品一样，本剧大部分都是在美国亚特兰大拍的。为了防控疫情，布拉格近日关闭学校、取消大型活动、也开始限制旅行，迪士尼决定暂时不在那儿拍了，现在不确定是改回亚特兰大拍摄，等疫情过去重返布拉格，还是去别的地方。
03. 大本在韦恩斯坦的“红旗”名单上
据外媒报道，在倒台前，哈维·韦恩斯坦
手里有个“红旗名单”，纪录了2017年他担心可能会和记者谈话，揭露他一系列性侵罪名的人，本·阿弗莱克
的名字也在列。这份名单是一个大概1000页档案的一部分，该文件在韦恩斯坦本周三庭审前被解封，除了大本和曾指控韦恩斯坦（并且骂大本撒谎）的罗丝·麦高恩
，韦恩斯坦公司的高管、助理与杰森·布朗姆
、梅根·埃里森
等制片人的名字也在列。
04. 杰森·布朗姆在开发新《德古拉》电影
杰森·布朗姆
的怖屋制片公司在运作完成绩不错的恐怖片《隐身人》
后，近日在开发新的《吸血鬼德古拉》电影，卡瑞恩·库萨马
（《詹妮弗的肉体》
）将执导本片，现在还没有定由哪家公司发行，不过杰森与环球的合作比较多。“德古拉”一角由巴拉姆·史多克
在1897年的同名小说中创造，当德古拉伯爵从罗马尼亚的特兰西法尼亚搬到英格兰后，他要与吸血鬼猎人范·海辛博士产生对决。
05. 伍迪·哈里森取代杰森·斯坦森出演新片