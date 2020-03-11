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时光早报:新"蜘蛛侠"番外篇开发中!

猎鹰与冬兵因疫情暂停拍摄 "德古拉"运作中

2020-03-11 08:23:14 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 索尼开发新“蜘蛛侠”番外篇电影



　　罗伯托·奥奇在为《超凡蜘蛛侠2》撰写完剧本后，安德鲁·加菲尔德主演的这个系列就凉了。近日罗伯托重返“蜘蛛侠”战场，准备执笔创作一部全新番外篇电影，现在还不知道具体是哪个角色。本片不会是迪士尼MCU的一部分，而是和毒液、吸血鬼莫比亚斯、银貂与黑猫、守夜神等角色身处同一索尼宇宙。索尼目前正在《毒液2》的后期制作过程中，《莫比亚斯：暗夜博士》也将今夏公映。
02. 《猎鹰与冬兵》因疫情暂停拍摄



　　漫威/Disney+的《猎鹰与冬兵》此前因为6.4级大地震，取消了在波多黎各的拍摄；近日由于冠状病毒疫情爆发，也暂停了原定在捷克布拉格的一周拍摄。正如许多MCU作品一样，本剧大部分都是在美国亚特兰大拍的。为了防控疫情，布拉格近日关闭学校、取消大型活动、也开始限制旅行，迪士尼决定暂时不在那儿拍了，现在不确定是改回亚特兰大拍摄，等疫情过去重返布拉格，还是去别的地方。
03. 大本在韦恩斯坦的“红旗”名单上



　　据外媒报道，在倒台前，哈维·韦恩斯坦手里有个“红旗名单”，纪录了2017年他担心可能会和记者谈话，揭露他一系列性侵罪名的人，本·阿弗莱克的名字也在列。这份名单是一个大概1000页档案的一部分，该文件在韦恩斯坦本周三庭审前被解封，除了大本和曾指控韦恩斯坦（并且骂大本撒谎）的罗丝·麦高恩，韦恩斯坦公司的高管、助理与杰森·布朗姆梅根·埃里森等制片人的名字也在列。
04. 杰森·布朗姆在开发新《德古拉》电影



　　杰森·布朗姆的怖屋制片公司在运作完成绩不错的恐怖片《隐身人》后，近日在开发新的《吸血鬼德古拉》电影，卡瑞恩·库萨马《詹妮弗的肉体》）将执导本片，现在还没有定由哪家公司发行，不过杰森与环球的合作比较多。“德古拉”一角由巴拉姆·史多克在1897年的同名小说中创造，当德古拉伯爵从罗马尼亚的特兰西法尼亚搬到英格兰后，他要与吸血鬼猎人范·海辛博士产生对决。
05. 伍迪·哈里森取代杰森·斯坦森出演新片



　　由于创作分歧，杰森·斯坦森宣布退出了本要与凯文·哈特合作的动作喜剧新片《多伦多来的男人》，影片还有4-6周就要开拍了，索尼最近赶紧找到了伍迪·哈里森来替代他，两个人的秃/光头造型乍一看还有点儿像呢。杰森想要本片拍成R级，而索尼希望本片可以是更温和些的PG-13。为此谈崩后找来了伍迪，他与索尼在此前的两部《僵尸之地》《毒液2》合作得都让人非常满意。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 蜘蛛侠 猎鹰与冬兵 本·阿弗莱克 德古拉 伍迪·哈里森
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