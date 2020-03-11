



该爆料邮件也称，“詹妮弗身边的消息源也告诉我报，‘哈维很迷恋詹妮弗·安妮斯顿，他非常喜欢她，经常谈论她有多性感。’”发言人给韦恩斯坦转发了这封邮件，询问韦恩斯坦此事是否是真的，收到邮件45分钟之后，韦恩斯坦用自己的iPhone回复说“詹·安妮斯顿应该被杀了。”









《National Enquirer》从来没有公布过这件事情，安妮斯顿的代言人也拒绝发表评论。















大本











2005年，安妮斯顿、韦恩斯坦与他当时的妻子Georgina Chapman（现已离婚）





同样被曝光的，还有哈维的弟弟鲍勃·韦恩斯坦写给他的邮件，“你犯下的野蛮、不人道、不道德的罪行，足够获得终身成就奖。我祈祷真的有地狱，你就应该在地狱里面待着。”





在其它邮件中，哈维还试图让大家支持他继续在米拉麦克斯工作，“我的董事会想要解雇我，我希望可以让我休假，进行治疗和咨询，不管是在医院里还是在哪儿，给我个第二次机会吧。”





他最终还是去接受了治疗，但是董事会照样开除了他。现年67岁的韦恩斯坦两项罪名成立，分别是三级强奸罪，以及一级性犯罪，他目前正在纽约臭名昭著的雷克岛监狱等待判刑，有可能要在监狱中服刑5-29年。











这个案子一旦落幕，韦恩斯坦和他的律师还将飞到洛杉矶，他在那儿要面临4项性侵指控，他此前否认了所有非自愿的性行为指控。