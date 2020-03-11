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韦恩斯坦邮件:"安妮斯顿应该被杀了"

外媒:韦恩斯坦捏她屁股 大本在红旗名单上

2020-03-11 13:13:07 来源：Mtime时光网

关于韦恩斯坦案，一份大概1000页的档案被曝光，该文件在韦恩斯坦本周三庭审前被解封，信息量巨大，牵涉到安妮斯顿与大本。


　　时光网讯　根据《纽约时报》报道，2017年10月，#MeToo运动兴起之时，哈维·韦恩斯坦曾在邮件中写到，他认为好莱坞明星詹妮弗·安妮斯顿“应该被杀了”（should be killed）。该信息来自一份大概1000页档案的一部分，该文件在韦恩斯坦本周三庭审前被解封。

　　当时是有外媒《National Enquirer》准备报道韦恩斯坦曾性侵过安妮斯顿，韦恩斯坦知道后非常愤怒。该报纸的邮件中表示，“詹妮弗告诉朋友，在拍摄2005年电影《绝地威龙》时，韦恩斯坦从后面贴住她，捏她屁股，对她进行了性骚扰。这些年来他一直盯着她的胸/乳沟看，嘴上做出动作，让詹妮弗不舒服。”

　　该爆料邮件也称，“詹妮弗身边的消息源也告诉我报，‘哈维很迷恋詹妮弗·安妮斯顿，他非常喜欢她，经常谈论她有多性感。’”发言人给韦恩斯坦转发了这封邮件，询问韦恩斯坦此事是否是真的，收到邮件45分钟之后，韦恩斯坦用自己的iPhone回复说“詹·安妮斯顿应该被杀了。”


　　《National Enquirer》从来没有公布过这件事情，安妮斯顿的代言人也拒绝发表评论。

　　在同一份文件中，哈维·韦恩斯坦手里的“红旗名单”也被曝光，这份名单纪录了2017年他担心可能会和记者谈话，揭露他一系列性侵罪名的人，本·阿弗莱克的名字也在列

　　除了大本和曾指控韦恩斯坦（并且骂大本撒谎）的罗丝·麦高恩，韦恩斯坦公司的高管、助理与杰森·布朗姆（怖屋影业CEO，出品过《逃出绝命镇》《潜伏》等恐怖片）、梅根·埃里森（Annapurn影业的创始人）等著名制片人的名字也在列。


大本

　　庭审中，一位私人侦探作证说，韦恩斯坦本人联系他给他发邮件，要求他调查这份被称为“红旗名单”上的人，附件中的名单标注着这些人的名字和信息，“标了红旗的人，是第一个要打电话的人，”韦恩斯坦在邮件中说。该侦探表示，自己没有进行这项调查，也不知道有没有别人接下这份工作。

　　大本凭借1997年韦恩斯坦旗下米拉麦克斯公司出品的《心灵捕手》，获得了奥斯卡小金人，也在1998年参演了那部让“小辣椒”格温妮丝·帕特洛获得影后的《莎翁情史》。在韦恩斯坦垮台后，大本宣布他会把参与所有的米拉麦克斯与韦恩斯坦公司的影片，剩余利润都捐给慈善公司

　　除了这份名单，对安妮斯顿的邮件，该文件中还有多封韦恩斯坦的恳求邮件，他向全美社会各界有势力的经纪人、高管和亿万富翁都发去求助，希望他们帮助拯救他的事业，这就包括刚刚退出总统大选的迈克尔·布隆伯格，以及亚马逊总裁、刚被LV总裁挤掉世界首富地位的亚马逊CEO杰夫·贝索斯


2005年，安妮斯顿、韦恩斯坦与他当时的妻子Georgina Chapman（现已离婚）

　　同样被曝光的，还有哈维的弟弟鲍勃·韦恩斯坦写给他的邮件，“你犯下的野蛮、不人道、不道德的罪行，足够获得终身成就奖。我祈祷真的有地狱，你就应该在地狱里面待着。”

　　在其它邮件中，哈维还试图让大家支持他继续在米拉麦克斯工作，“我的董事会想要解雇我，我希望可以让我休假，进行治疗和咨询，不管是在医院里还是在哪儿，给我个第二次机会吧。”

　　他最终还是去接受了治疗，但是董事会照样开除了他。现年67岁的韦恩斯坦两项罪名成立，分别是三级强奸罪，以及一级性犯罪，他目前正在纽约臭名昭著的雷克岛监狱等待判刑，有可能要在监狱中服刑5-29年



　　这个案子一旦落幕，韦恩斯坦和他的律师还将飞到洛杉矶，他在那儿要面临4项性侵指控，他此前否认了所有非自愿的性行为指控。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哈维·韦恩斯坦 詹妮弗·安妮斯顿 本·阿弗莱克
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