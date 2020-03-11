时光网讯
根据《纽约时报》报道，2017年10月，#MeToo运动兴起之时，哈维·韦恩斯坦
曾在邮件中写到，他认为好莱坞明星詹妮弗·安妮斯顿
“应该被杀了”（should be killed）。该信息来自一份大概1000页档案的一部分，该文件在韦恩斯坦本周三庭审前被解封。
当时是有外媒《National Enquirer》准备报道韦恩斯坦曾性侵过安妮斯顿，韦恩斯坦知道后非常愤怒。该报纸的邮件中表示，“詹妮弗告诉朋友，在拍摄2005年电影《绝地威龙》
时，韦恩斯坦从后面贴住她，捏她屁股，对她进行了性骚扰
。这些年来他一直盯着她的胸/乳沟看，嘴上做出动作，让詹妮弗不舒服。”
该爆料邮件也称，“詹妮弗身边的消息源也告诉我报，‘哈维很迷恋詹妮弗·安妮斯顿，他非常喜欢她，经常谈论她有多性感。’”发言人给韦恩斯坦转发了这封邮件，询问韦恩斯坦此事是否是真的，收到邮件45分钟之后，韦恩斯坦用自己的iPhone回复说“詹·安妮斯顿应该被杀了。”
《National Enquirer》从来没有公布过这件事情，安妮斯顿的代言人也拒绝发表评论。
在同一份文件中，哈维·韦恩斯坦手里的“红旗名单”也被曝光，这份名单纪录了2017年他担心可能会和记者谈话，揭露他一系列性侵罪名的人，本·阿弗莱克的名字也在列
。
大本
庭审中，一位私人侦探作证说，韦恩斯坦本人联系他给他发邮件，要求他调查这份被称为“红旗名单”上的人，附件中的名单标注着这些人的名字和信息，“标了红旗的人，是第一个要打电话的人，”韦恩斯坦在邮件中说。该侦探表示，自己没有进行这项调查，也不知道有没有别人接下这份工作。
大本凭借1997年韦恩斯坦旗下米拉麦克斯公司出品的《心灵捕手》
，获得了奥斯卡小金人，也在1998年参演了那部让“小辣椒”格温妮丝·帕特洛
获得影后的《莎翁情史》
。在韦恩斯坦垮台后，大本宣布他会把参与所有的米拉麦克斯与韦恩斯坦公司的影片，剩余利润都捐给慈善公司
。
除了这份名单，对安妮斯顿的邮件，该文件中还有多封韦恩斯坦的恳求邮件，他向全美社会各界有势力的经纪人、高管和亿万富翁都发去求助，希望他们帮助拯救他的事业，这就包括刚刚退出总统大选的迈克尔·布隆伯格，以及亚马逊总裁、刚被LV总裁挤掉世界首富地位的亚马逊CEO杰夫·贝索斯。
2005年，安妮斯顿、韦恩斯坦与他当时的妻子Georgina Chapman（现已离婚）
同样被曝光的，还有哈维的弟弟鲍勃·韦恩斯坦写给他的邮件，“你犯下的野蛮、不人道、不道德的罪行，足够获得终身成就奖。我祈祷真的有地狱，你就应该在地狱里面待着。”
在其它邮件中，哈维还试图让大家支持他继续在米拉麦克斯工作，“我的董事会想要解雇我，我希望可以让我休假，进行治疗和咨询，不管是在医院里还是在哪儿，给我个第二次机会吧。”
他最终还是去接受了治疗，但是董事会照样开除了他。现年67岁的韦恩斯坦两项罪名成立，分别是三级强奸罪，以及一级性犯罪，他目前正在纽约臭名昭著的雷克岛监狱等待判刑，有可能要在监狱中服刑5-29年。
这个案子一旦落幕，韦恩斯坦和他的律师还将飞到洛杉矶，他在那儿要面临4项性侵指控，他此前否认了所有非自愿的性行为指控。