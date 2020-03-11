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"小妇人"中24岁"寡妹"获奥斯卡认可

惊艳重塑"小妹"艾米 坐实"妹妹专业户"

2020-03-11 14:45:46 来源：Mtime时光网

佛罗伦斯·珀在《小妇人》与即将上映的《黑寡妇》中，饰演的都是女主角的妹妹，简直坐实了“妹妹专业户”身份。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的《小妇人》改编自经典同名原著，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。自去年北美圣诞节上映以来，影片便以暖心疗愈的情感内核、神仙演员阵容的传神演绎，以及好莱坞顶级团队的精良制作，赢得业内外一致好评，并拿下今年第92届奥斯卡金像奖六项重磅提名，最终斩获最佳服装设计大奖。

　　其中1996年出生的“英伦玫瑰”佛罗伦斯·珀，更是以精准细腻、层次丰富的惊艳表演，重塑了原著中的马奇家小妹艾米一角，并斩获奥斯卡最佳女配角提名。《小妇人》此前因疫情在国内撤档，再定档日期择日公布，敬请期待。
 

艾米和甜茶相视一笑

　　原著中娇惯、不懂事的艾米一直是个备受争议的角色，但佛罗伦斯在电影《小妇人》中为艾米正名，展现了一个更加真实多面的全新小妹形象。她的自信、叛逆与欲望、有着清醒的自我认知和强大的人格。

　　她虽梦想成为画家，但也能认清自己天赋不够；她虽坚持“婚姻是经济问题”的观念，但也能为了自己一直暗恋的邻家男孩劳里而勇敢放弃豪门婚约。佛罗伦斯用超越年龄的实力，准确刻画出艾米的成长历程和复杂个性，可见获得奥斯卡最佳女配提名实力不容小觑。
 
　　除了奥斯卡的肯定外，佛罗伦斯在《小妇人》中的表现还赢得了业内人士和媒体等多方赞誉。饰演二姐乔的西尔莎·罗南称她对艾米的刻画“前所未见”，让观众看到了“艾米的奋斗”；《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗大赞她“才华无限”、她的表演“不可思议”。


艾米高雅换装

　　《华盛顿邮报》更是中肯地评价道：“佛罗伦斯在《小妇人》中的表演实现了难得的平衡，上一秒捕捉到艾米聪明伶俐的本性，下一秒就体现出她庄重矜持的举止。”佛罗伦斯对艾米的成功塑造和她追求真实感的表演信念密不可分。

　　在拍摄一场艾米和乔的打架戏前，佛罗伦斯让罗南用力扇她耳光；而在拍摄艾米滑冰时掉进湖里的戏时，佛罗伦斯毫不介意自己要在12月的寒冬反复浸泡在一个寒冷刺骨的大水池里。用她自己的话说：“身体真实的感觉有助于表演，我受不了假的东西。”
 
　　年仅24岁的英国演员佛罗伦斯·珀是好莱坞冉冉升起的耀眼新星。2017年，她就凭《麦克白夫人》摘得英国电影大奖最佳女主角奖。而近两年堪称是她的“大年”，接连挑战恐怖力作《仲夏夜惊魂》、名著改编佳片《小妇人》和漫威超级英雄大片《黑寡妇》这三部类型迥异的电影，极力拓宽戏路。就在前不久曝光的《黑寡妇》新预告中，她与“寡姐”斯嘉丽·约翰逊同台飙戏，展露非凡身手。


小妹在学校学画画

　　她在片中饰演黑寡妇的师妹叶莲娜，从“小妹”到“寡妹”的她坐实“妹妹专业户”身份。还有网友调侃道：“没想到‘小妇人’艾米这么能打！”可见艾米这一角色的深入人心。人气飙升的佛罗伦斯日前还登上了美国著名时尚杂志《VOGUE》二月封面。文武双全、戏路宽广的她已然成为好莱坞新宠，前途无量。
 
　　奥奖佳作《小妇人》的台前幕后阵容堪称豪华。影片由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，艾玛·沃森（《哈利波特》系列）、四提奥斯卡的西尔莎·罗南（《赎罪》《布鲁克林》《伯德小姐》）、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦（《利器》）与佛罗伦斯一起组成“马奇姐妹花”，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》）；



　　三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉组成奥斯卡金牌幕后团队。静待春暖花开后，《小妇人》满誉归来。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 索尼
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