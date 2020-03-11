《绝地战警：疾速追击》北美及海外上映以来，全球票房已累计收获超4亿美金，不仅是2020年开年以来全球首部票房破亿的电影，也是开年以来全球票房最高记录的保持者。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》北美及海外上映以来，口碑、票房一路飙升，截止目前全球票房已累计收获超4亿美金，成为2020年开年以来全球票房最高记录的保持者。





电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，“炸街男孩”组合再度携手，打造年度最不正经的好莱坞动作警匪大片。电影已于北美1月17日上映，国内确认引进，上映时间敬请期待。







“绝地战警”全球开年票房夺冠

国内过审敬请期待





电影《绝地战警：疾速追击》自北美1月17日及海外上映以来，票房口碑便一路走高节节攀升，北美连续五周夺得周总票房冠军，全球票房已累计收获超4亿美金，不仅是2020年开年以来全球首部票房破亿的电影，也是开年以来全球票房最高记录的保持者，并有望成为2020年第一季度的全球票房冠军。





票房创纪录的同时，电影口碑也同样没有令全球影迷失望。电影自北美一经上映口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，在口碑上也成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。







从知名媒体到普通观众，都一致认为无论是惊险刺激的飙车枪战动作戏，还是贫嘴逗趣层出不穷的爆笑段子，这部电影都是《绝地战警》系列诞生以来最好的一部。全球票房与口碑双丰收的成绩，也同样引起了国内观众的强烈关注和期待，目前电影已国内过审确认引进，相信在特殊时期过去之后，国内观众便能走进影院欣赏这部2020年开年以来全球最火爆的好莱坞动作警匪大片。





宝藏史皇开启多项全能

解锁制片作品票房最高成就





1995年威尔·史密斯拍摄首部担任主角的电影作品《绝地战警》，不仅取得了1.4亿美元的全球票房，成为当年毫无争议的年度黑马，也让刚步入演艺圈没多久的威尔·史密斯一战成名，为其日后跻身好莱坞一线明星的行列打下良好基础。在此之后威尔·史密斯接连拍摄了数部票房大卖的经典之作，被媒体称为好莱坞最后一位能独撑票房的男星。

威尔·史密斯因电影而被大家所熟知，然而他却有着演员、歌手、制片人等很多身份。作为演员，他凭借《当幸福来敲门》和《拳王阿里》曾两度提名奥斯卡；身为歌手，他也多次获得格莱美奖；作为制片人，他也有包括电视剧、电影、脱口秀、纪录片等多种题材的作品问世。





而《绝地战警：疾速追击》不仅以超4亿美元的全球票房成绩，成为2020年开年以来全球票房最高纪录的保持者，更是他所有制片作品中票房最高的一部。同时作为演员和歌手，威尔·史密斯以巅峰状态展现了自己演技与身手，其精彩绝伦的rap说唱也为电影增色不少。在这部电影中，威尔·史密斯可谓一展所长，将自己的所有能力发挥到淋漓尽致。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影已于1月17日北美上映，国内确认引进，敬请期待。









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