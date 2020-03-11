网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

新"绝地战警"成2020全球开年票房冠军

史皇开启全能模式 解锁多项成就再现巅峰

2020-03-11 15:04:18 来源：Mtime时光网

《绝地战警：疾速追击》北美及海外上映以来，全球票房已累计收获超4亿美金，不仅是2020年开年以来全球首部票房破亿的电影，也是开年以来全球票房最高记录的保持者。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》北美及海外上映以来，口碑、票房一路飙升，截止目前全球票房已累计收获超4亿美金，成为2020年开年以来全球票房最高记录的保持者。

　　电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，“炸街男孩”组合再度携手，打造年度最不正经的好莱坞动作警匪大片。电影已于北美1月17日上映，国内确认引进，上映时间敬请期待。
 


“绝地战警”全球开年票房夺冠 
国内过审敬请期待

　　电影《绝地战警：疾速追击》自北美1月17日及海外上映以来，票房口碑便一路走高节节攀升，北美连续五周夺得周总票房冠军，全球票房已累计收获超4亿美金，不仅是2020年开年以来全球首部票房破亿的电影，也是开年以来全球票房最高记录的保持者，并有望成为2020年第一季度的全球票房冠军。

　　票房创纪录的同时，电影口碑也同样没有令全球影迷失望。电影自北美一经上映口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，在口碑上也成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。
 


　　从知名媒体到普通观众，都一致认为无论是惊险刺激的飙车枪战动作戏，还是贫嘴逗趣层出不穷的爆笑段子，这部电影都是《绝地战警》系列诞生以来最好的一部。全球票房与口碑双丰收的成绩，也同样引起了国内观众的强烈关注和期待，目前电影已国内过审确认引进，相信在特殊时期过去之后，国内观众便能走进影院欣赏这部2020年开年以来全球最火爆的好莱坞动作警匪大片。 

宝藏史皇开启多项全能 
解锁制片作品票房最高成就

　　1995年威尔·史密斯拍摄首部担任主角的电影作品《绝地战警》，不仅取得了1.4亿美元的全球票房，成为当年毫无争议的年度黑马，也让刚步入演艺圈没多久的威尔·史密斯一战成名，为其日后跻身好莱坞一线明星的行列打下良好基础。在此之后威尔·史密斯接连拍摄了数部票房大卖的经典之作，被媒体称为好莱坞最后一位能独撑票房的男星。
 
　　威尔·史密斯因电影而被大家所熟知，然而他却有着演员、歌手、制片人等很多身份。作为演员，他凭借《当幸福来敲门》和《拳王阿里》曾两度提名奥斯卡；身为歌手，他也多次获得格莱美奖；作为制片人，他也有包括电视剧、电影、脱口秀、纪录片等多种题材的作品问世。

　　而《绝地战警：疾速追击》不仅以超4亿美元的全球票房成绩，成为2020年开年以来全球票房最高纪录的保持者，更是他所有制片作品中票房最高的一部。同时作为演员和歌手，威尔·史密斯以巅峰状态展现了自己演技与身手，其精彩绝伦的rap说唱也为电影增色不少。在这部电影中，威尔·史密斯可谓一展所长，将自己的所有能力发挥到淋漓尽致。
 
　　《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。

　　电影已于1月17日北美上映，国内确认引进，敬请期待。


   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绝地战警 索尼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

绝地战警：疾速追击

绝地战警：疾速追击 (2020)

-1.0

导演：阿迪尔·埃尔·..

主演：威尔·史密斯

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。

查看更多