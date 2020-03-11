今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.德普冤死？前妻艾梅柏助理爆料称她很暴躁















不久前，德普方面爆出私人录音，极大地增加了艾梅柏“家暴者”的嫌疑。近期，艾梅柏·希尔德的前助理又公开曝料，称在工作期间屡遭艾梅柏的辱骂，并将其描述为一个极其暴躁的人。





另外，这位前助理还透露，艾梅柏刚刚与德普交往时，曾刻意改变自己的风格，以迎合德普，并通过德普女友的身份在品牌赞助商那边捞到了不少好处。





02.荷尔蒙气息！007丹尼尔克雷格曝"床照"























01.米拉·乔沃维奇女儿《黑寡妇》演儿时“寡姐”











米拉·乔沃维奇（《生化危机》系列）的大女儿Ever Anderson确认参演漫威《黑寡妇》，饰演小时候的黑寡妇娜塔莎·罗曼诺夫。





另外，小女孩刚刚确认出演迪士尼真人电影《彼得·潘和温蒂》，可谓星途坦荡。





02.《X战警：新变种人》曝光新电视预告





电视预告 《X战警：新变种人》曝光新电视预告曝光新电视预告，主角们的超能力在新预告中展现，讲述5位年轻的新变种人在一家秘密机构内发现了自己的能力，为了摆脱过去的罪恶他们必须战斗来保护自己。





03.寡姐落泪！《黑寡妇》曝全新剧照

















今日漫威超级英雄电影《黑寡妇》曝光一组全新剧照，“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊在镜头前落泪。





此次曝光的剧照中，斯嘉丽·约翰逊饰演的娜塔莎、佛罗伦斯·珀饰演的叶莲娜、蕾切尔·薇兹饰演的梅丽娜都是“红房子”出来的女战士，也都适用“黑寡妇”这个代号。影片将于5月1日北美上映。









01.神仙阵容！孔侑汤唯新片饰演夫妇











