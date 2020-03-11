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时光晚报：德普冤死？前妻助理爆料

米拉乔沃维奇女儿《黑寡妇》演儿时“寡姐”

2020-03-11 19:52:18 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.德普冤死？前妻艾梅柏助理爆料称她很暴躁



      约翰尼·德普和前妻艾梅柏·希尔德的婚姻虽然已经破裂，争议还在持续。到底谁才是家暴者是很多人关系的问题。

      不久前，德普方面爆出私人录音，极大地增加了艾梅柏“家暴者”的嫌疑。近期，艾梅柏·希尔德的前助理又公开曝料，称在工作期间屡遭艾梅柏的辱骂，并将其描述为一个极其暴躁的人。

      另外，这位前助理还透露，艾梅柏刚刚与德普交往时，曾刻意改变自己的风格，以迎合德普，并通过德普女友的身份在品牌赞助商那边捞到了不少好处。

02.荷尔蒙气息！007丹尼尔克雷格曝"床照"




      007邦德饰演者丹尼尔·克雷格登上美国/英国双版《GQ》杂志封面，一组性感裸上身照同时曝光，完全看不出已经52岁！



01.米拉·乔沃维奇女儿《黑寡妇》演儿时“寡姐”



      米拉·乔沃维奇（《生化危机》系列）的大女儿Ever Anderson确认参演漫威《黑寡妇》，饰演小时候的黑寡妇娜塔莎·罗曼诺夫。

      另外，小女孩刚刚确认出演迪士尼真人电影《彼得·潘和温蒂》，可谓星途坦荡。

02.《X战警：新变种人》曝光新电视预告

电视预告

      《X战警：新变种人》曝光新电视预告曝光新电视预告，主角们的超能力在新预告中展现，讲述5位年轻的新变种人在一家秘密机构内发现了自己的能力，为了摆脱过去的罪恶他们必须战斗来保护自己。

03.寡姐落泪！《黑寡妇》曝全新剧照





      今日漫威超级英雄电影《黑寡妇》曝光一组全新剧照，“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊在镜头前落泪。

      此次曝光的剧照中，斯嘉丽·约翰逊饰演的娜塔莎、佛罗伦斯·珀饰演的叶莲娜、蕾切尔·薇兹饰演的梅丽娜都是“红房子”出来的女战士，也都适用“黑寡妇”这个代号。影片将于5月1日北美上映。


01.神仙阵容！孔侑汤唯新片饰演夫妇




      孔侑（《釜山行》确定加盟金泰勇自《晚秋》后时隔9年执导的新片《仙境》，与汤唯饰演一对夫妻！裴秀智、朴宝剑、郑有美、崔宇植共同出演本片，卡司十分豪华。

　　影片讲述可以让思念之人重现的虚拟世界“仙境”中，恋人成为植物人的20代女性委托人和妻子已离世的40代男性委托人之间发生的故事。

   编辑：羊羊

关键词： 时光晚报 约翰尼德普 艾梅柏希尔德 黑寡妇
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