哈维·韦恩斯坦被纽约州判定入狱23年，引发好莱坞Meetoo运动的标志性事件有了结局。



哈维·韦恩斯坦早前被拍到出庭（图源：VCG） 哈维·韦恩斯坦早前被拍到出庭（图源：VCG）









前几天，韦恩斯坦的律师对法官James Burke申请判刑5年，称将满68岁的他身体不佳，如超过5年，可能会撑不过去。判决过后，韦恩斯坦的律师Donna Rotunno表示：23年太多，可能在7月提起上诉。





Time's Up基金会的CEO表示：“首先也是最重要的，我们要感谢Mimi Haleyi等在法庭上作证的女士们。我们和受到性侵、性骚扰的100多位受害者团结在一起。被性侵和性骚扰的伤痛会伴随人的一生，我们只能希望今天的判决能给韦恩斯坦的受害者们带来某种程度的平静。”





艾什莉·贾德是韦恩斯坦的性侵受害者之一









此次宣判前，韦恩斯坦用低沉的声音对此案指控他的人说：“对于你们，我非常自责，对于所有女人，我非常自责，我的自责是出自真心。”又表示认为Metoo运动做的太过：“我完全被搞糊涂了，我认为男人对这一切都很疑惑，数以千计的男人女人们失去了走正当法律程序的机会，我为这个国家感到担忧。”





2017年10月，《纽约时报》《纽约客》刊登多篇报道，指好莱坞电影圈内声名显赫的哈维·韦恩斯坦在几十年内，对多名女子实行不当性行为，此后有多人站出来指控韦恩斯坦，引起好莱坞巨大动荡，MeToo和Time’s Up活动展开。





除了纽约法院的判决，韦恩斯坦还必须面对洛杉矶的官司，目前已开始推进；韦恩斯坦方称23年太多，指法庭不公，纽约此案可能提起上诉。





韦恩斯坦多名指控者的代理律师Gloria Allred在场外举起一个牌子，写着“正义长这副模样：20+3年(两项罪名分别判的监禁时长)。”她称未来会跟韦恩斯坦在洛杉矶再见：韦恩斯坦在洛杉矶也面临4项指控，“这个案子会有进展的”。





韦恩斯坦的律师团的Donna Rotunno表示非常生气，“这个判决大得惊人，数字简直可怕，有的杀人犯走出法庭都比他快。”认为法庭是出自“运动”和公众的压力才做出如此判决，而不是出自证据、证词和公正，是懦弱的行为。





韦恩斯坦的另一名律师Arthur Aidala透露：他服刑的监狱可能是纽约的Fishkill Correctional Facility。





在纽约宣判后不久，洛杉矶郡地方检察官办公室宣布：将把韦恩斯坦送到洛杉矶面对多项指控，目前已开始走流程

韦恩斯坦性侵案时间线简单梳理





2020年2月24日 纽约州法院，维恩斯坦受到真人秀《天桥风云》制作助理米里亚姆·哈利的指控被判形式性侵犯罪，被女演员杰西卡·曼恩指控被判三级强奸罪。





2019年５月《纽约时报》曾透露：韦恩斯坦的律师已经和原告律师、纽约检方达成4400万美元的和解协议，3000万支付给受害者、因破产受到伤害的韦恩斯坦公司员工，剩下1400万美元为律师费。显然这个和解最终并未达成。





2018年5月 韦恩斯坦被指控犯有两项强奸罪和一项犯罪性行为罪，面临一级刑事性犯罪指控和二级掠夺性侵犯指控。这些罪名可能给他带来10年监禁和终身监禁，此前韦恩斯坦所受的指控最高可被判入狱25年。





被指控之后，韦恩斯坦拒不认罪，交付100万美元保释金。尽管有超过80名女性指控其骚扰或侵犯他人，但这些女性中只有少数能够拿出足以对其提起法律诉讼的有力证据。诉讼期间韦恩斯坦不被允许在纽约或康涅狄格州以外的地方旅行，并且不得不上交他的护照并且同意戴上GPS追踪器，防止他在面临审判前离开这个国家。











2017年秋天开始，包括《纽约时报》在内的多家媒体发布长文报道揭露哈维·韦恩斯坦这些年来对女性员工进行性骚扰和猥亵，几十名女明星出来揭露韦恩斯坦曾经的性骚扰和性侵恶行，由此引发Metoo运动。