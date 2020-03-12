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01. 韦恩斯坦最终被判刑23年

02. 皮克斯《灵魂》新发海报

03. 《花木兰》再发“战斗”版电视预告

令人望眼欲穿的迪士尼年度巨作真人版《花木兰》，今日发布了时长1分钟的“战斗”版电视预告，这一次还是有些新画面的。北美档期还是此前公布的3月27日，该片是迪士尼公主真人影片中少有的充斥着大场面及暴力镜头的影片，目前在美国也被定为了PG-13级。影片制片人此前曾表示，删掉动画版重要角色李翔是受到了Metoo运动影响，觉得让指挥官和下属恋爱不太合适。