过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 韦恩斯坦最终被判刑23年
据外媒报道，当地时间3月11日，前电影大亨和韦恩斯坦影业联合创始人哈维·韦恩斯坦
，被纽约州法院判定入狱23年。2月24日他曾被陪审团认定一级刑事性侵犯和三级强奸罪，今年将满68岁的韦恩斯坦将在纽约州的一所监狱执行，并将正式注册为性犯罪者。判决过后，韦恩斯坦的律师Donna Rotunno表示：23年太多，可能在7月提起上诉。
02. 皮克斯《灵魂》新发海报
迪士尼/皮克斯的最新动画电影《灵魂》
，今日发布了新款海报。本片讲述了一位中学乐队兼爵士乐迷老师Joe Gardner（杰米·福克斯
配音）的故事。他得到了个在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就死了。他的灵魂需要参加“You Seminar”（You研讨会），故事的核心就是Joe的灵魂会有机会和其它灵魂交流，大家都在等着“觉醒”的那一天。该片北美定档2020年6月19日。
03. 《花木兰》再发“战斗”版电视预告
令人望眼欲穿的迪士尼年度巨作真人版《花木兰》，今日发布了时长1分钟的“战斗”版电视预告，这一次还是有些新画面的。北美档期还是此前公布的3月27日，该片是迪士尼公主真人影片中少有的充斥着大场面及暴力镜头的影片，目前在美国也被定为了PG-13级。影片制片人此前曾表示，删掉动画版重要角色李翔是受到了Metoo运动影响，觉得让指挥官和下属恋爱不太合适。
04. 导演已经在想《寂静之地3》怎么拍了
《寂静之地2》
还没公映，导演约翰·卡拉辛斯基
表示，自己已经在想系列第三部怎么拍了，如果到时候要拍的话。2018年拍第一部的时候，约翰没想到还会有续集，但他这一次开始为第二部创作剧本时，脑海中已经有了对第三部的想法，“我总是对自己说，如果我们探索一下灾难的来源会不会很酷？为了有可能准备第三部，我开始时不时写下笔记了”。《寂静之地2》将于3月20日全美公映 。
05. 《美国恐怖故事》第十季发宣传海报
《美国恐怖故事》
的剧集创作人瑞恩·墨菲
，今日在instagram上发布了第十季的新宣传海报，一双绝望而惨白的手扒住了悬崖边缘，上面打着“美恐”和“10”的字样。图下配文，“有东西开始被冲上海岸……”当年《小鬼当家》
的主演麦考利·卡尔金
本次将会加盟第十季，还不清楚要饰演什么角色。FX近日刚刚宣布，剧集将一口气续订到第十三季，粉丝们可以安心了。
06. 《亢奋》第二季开始剧本朗读会
赞达亚
主演的HBO美剧《亢奋》
，第二季马上要来了！今日剧组在instagram上发布了饰演Rue Bennett的赞达亚，与饰演Fez的男主角安格斯·克劳德
，在剧本朗读会上的照片，两人都是面带微笑。目前第二季首播日期还没有公布，但肯定会是在今年年内。